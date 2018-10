Dalle capitali europee alla vicina Russia, passando per le spiagge di Tel Aviv, ecco 10 mete perfette da vedere in autunno per un viaggio o un weekend

Le temperature che da fresche cominciano a diventare rigide, la cioccolata calda in un bar del posto, le spa, il foliage, il comfort food: è questo il bello dell’autunno nei viaggi.

A prescindere dal costo delle strutture e dei voli, che rispetto alla primavera e soprattutto all’estate è minore, questa è una stagione più che versatile: ci si può rilassare, dopo una visita culturale, in un centro benessere di lusso in Umbria, tra vini e tartufo, mentre a Marrakech ci si abbandona ai piaceri di un hammam e dei momenti di shopping tra i vicoli della città.

A Stoccarda si fanno scorpacciate di cioccolata e si parte alla scoperta di luoghi meravigliosi a due passi dall’Italia.

Tel Aviv e le sue spiagge sono perfette per chi sente la mancanza del mare, mentre Porto è la meta ideale per gli amanti del vino: qui le temperature sono piacevoli fino a novembre.

In Lituania ci si sposta rapidamente verso siti bellissimi e la Capitale, Vilnius, si scopre comodamente a piedi.

A Mosca non fa ancora troppo freddo, mentre a Poznan, in Polonia, le case colorate conquisteranno gli amanti della fotografia.

Infine c’è Madrid: i churros sono più buoni con la cioccolata calda.

1. Assisi (e dintorni)

Dal foliage del bosco di San Francesco alle sue vie, questa cittadina umbra è uno spettacolo in autunno, quando i colori parlano la lingua della tranquillità e del relax e il fresco fa venir voglia di ambienti caldi, spa, degustazioni di vino e comfort food.

Chi invece vuole spostarsi, può raggiungere i dintorni della graziosa Gubbio, a circa 50 chilometri: dormite nel suggestivo Castello di Petroia, che organizza anche due ore di caccia al tartufo col fattore dell struttura e una splendida cagnolina di razza kurzhaar, mentre tra Perugia e Gubbio al Castello di Solfagnano - tanto per restare in tema - si dorme in un edificio storico di grande importanza per il turismo locale: qui, dal 1100, sono passate le più importanti famiglie aristocratiche del centro Italia.

A Torgiano, invece, si dorme a Borgobrufa se si è in cerca di relax: questo resort propone la più grande spa dell'Umbria e un ristorante con vista panoramica.

Per un weekend romanticissimo chiedete di dormire nella suite imperiale, che ha una piscina privata a 34° proprio in camera, e prenotate un rilassante massaggio di coppia.

(credit: Umbria Tourism)

2. Stoccarda

Capoluogo della regione del Baden-Würrtemberg, è l’ideale per una vacanza all’insegna di buon cibo in ristoranti stellati e mercati, ma perfetta anche per gli amanti della cioccolata (la Ritter vi dice qualcosa?) e gli appassionati di automobili, sia moderne che d'epoca.

Chi invece vuole fare una vacanza itinerante e ha a disposizione qualche giorno in più rispetto a un week-end, può salire dall’Italia dal lago di Costanza, rilassarsi qui per una notte per poi dirigersi il giorno dopo a Friburgo - considerata il capoluogo della Foresta Nera - dove si può approfittare di una Oktoberfest locale e di appuntamenti dedicati al buon bere.

Scoprite anche le Straußenwirtschaften, locande temporanee aperte da viticoltori e contadini dove assaggiare il vino nuovo.

In un paio d'ore, infine, siete a Stoccarda.

3. Vilnius

Non fa ancora troppo freddo e la stagione è perfetta per scoprire la capitale lituana, che si visita comodamente in un weekend.

Passeggiate per le vie del centro storico, patrimonio Unesco, oppure entrate nelle cattedrali più belle, fino ad arrivare a leggere la particolare Costituzione di Uzupis, città nella città.

Se avete qualche giorno di più, affittate un’automobile e trascorrete una giornata anche a Kaunas, la seconda città della Lituania, oppure dormite a Trakai, dopo aver visto il tramonto sul castello in mezzo al lago.

Al TonyResort, dove si dorme in cottage vetrati in mezzo al bosco e con vista lago, potete pescare da soli la vostra trota, che vi sarà cotta alla griglia e presentata insieme a patate e verdure, per cena.

4. Tel Aviv

Perfetta per chi ancora non vuole rassegnarsi alla fine dell’estate, Tel Aviv si raggiunge con meno di quattro ore di volo da diversi aeroporti italiani, anche con le low cost Ryanair ed Easyjet.

Le temperature vanno dai 20 ai 30 gradi: i tuffi nelle acque chiare della città sono ancora piacevoli, ma lo sono ancora di più le passeggiate alla scoperta delle vecchie abitazioni dei pescatori, dei cafè nei vicoli stretti, nei laboratori artistici e nelle gallerie d’arte, fino al colorato lungomare.

Una chicca? Ogni sabato mattina alle 11 parte un tour guidato - a piedi e gratuito - della città.

Per sapere dove, basta chiedere agli uffici del turismo. La sosta per rifocillarsi è al Carmel Market.

Per una vacanza low cost si dorme al trendy Florentine Hostel, nel quartiere più trendy e hipster della città, oppure all’Old Jaffa Hostel nella parte vecchia.

The Setai Hotel è per gli amanti del lusso che vogliono dormire in una location ricavata da un antico edificio d’epoca dei Crociati.

(credit: Dana Friedlander per GoIsrael)

5. Mosca

L’inverno è praticamente alle porte e autunno in Russia, per gli italiani, significa già temperature rigide.

Ma i prezzi sono più bassi rispetto a estate e primavera e il clima è decisamente ancora sopportabile.

Dedicatevi quindi a visite culturali, passeggiate all’insegna dello shopping con sosta in un’elegante caffetteria, come Delyus Dushoy, non lontana dal Cremlino, o Veranda 32.05, che propone uno dei vin brulè migliori della città.

Poi scoprite i migliori ristoranti della città per la cena.

Un esempio? Il White Rabbit, nelle classifiche dei migliori ristoranti del mondo, mentre chi vuole scoprire la cucina locale d’un tempo, Cafe Pushkin è l’indirizzo giusto. Gli amanti della cucina contemporanea o russa ma rivisitata in chiave moderna, prendano nota: Restoratsiya Odoyevskiy.

Una chicca: a Mosca c’è anche il parco Zaryadye, munito di tettoia, per rilassarvi sul prato anche se fuori fa freddo.

(credit: Russia Travel)

6. Porto

Potrete trovare temperature decisamente piacevoli, a Porto, durante l’autunno: a ottobre si possono anche superare i venti gradi.

Lunghe passeggiate, degustazioni di vino e dei sapori locali sono perfetti per chi ama le temperature miti e preferisce scoprire a piedi la città.

Dormite al Bluesock Hostel, che ha sì, posti letto in camerate, ma anche camere matrimoniali e una suite super panoramica con rifiniture in pietra e in legno. L’hotel Dom Henrique Downtown ha invece un rooftop pazzesco con vista sulla città: bevete un drink al tramonto e godete del bel panorama.

Romantico, invece, l’hotel Exe Almada.

Se avete a disposizione qualche giorno in più, scoprite anche le bellezze del parco nazionale di Peneda-Gerês: un tripudio di colori, col foliage.

Oppure, se siete appassionati di vino, perdetevi tra le cantine dell’Alto Duoro, per scoprire dove viene prodotto il Porto.

7. Marrakech

Temperature (un po') meno afose e prezzi più bassi rispetto alla primavera, rendono Marrakech una destinazione perfetta da scoprire in autunno.

Risvegliatevi in riad spettacolari, dal Dar Darma a La Mamounia, passando per il Dyor, il De Vinci e Alwachma.

Poi uscite alla scoperta della città, dalla Medina ai suq, fino ai monumenti, ai luoghi religiosi e alle gite nel deserto, passando per i camp come lo Scarabeo o ai tour che in tre giorni, passando per diverse oasi e località, porta fino a Fez.

Il Marocco, infine, è una meta ideale anche per un viaggio con le amiche, per l’addio al nubilato, e come località per rilassarsi negli hammam con la propria dolce metà.

8. Poznan

Cielo soleggiato, bei colori e temperatura mite: Poznan, in Polonia, si presta in tutto e per tutto a essere visitata in autunno.

Tra casette colorate, zuppe e comfort food, scoprite la piazza del Mercato, il Municipio coi due capretti, il centro d’arte e di commercio Stary Browar, l’antico Castello, il Museo Nazionale, il Park Cytadela, le cattedrali, fate shopping e bevete birra locale.

Se siete amanti del design dormite al Puro Stare Miasto, mentreil City Solei è l’hotel perfetto per chi ama l’originalità.

(credit: Polonia Travel)

9. Madrid

Il caldo estivo in autunno comincia a essere soltanto un vecchio ricordo, anche se le temperature continuano a rimanere piacevoli.

Il Palazzo Reale, il Museo del Prado e il Reina Sofia sono quindi perfetti da scoprire in autunno, quando le temperature, andando verso l’inverno, potranno diventare più fresche.

Ma anche a novembre, in assenza di pioggia, sarà gradevolissimo star seduti fuori e ordinare a uno dei bar di Plaza Mayor churros e cioccolata calda. Nel parco del Retiro, poi, il foliage è un piacere per gli occhi.

Dormite infine all’Only You Hotel Atocha, che vanta anche un bel rooftop, o al Preciados per avere vicino negozi e ristoranti. Moderno ed elegante è il boutique hotel Axel, solo per adulti, con ristorante interno. Sulla stessa linea è il Vincci The Mint.

(credit: Visita Madrid)

10. Cardiff

A ottobre le giornate in Galles sono ancora piacevoli, con temperature gradevoli per gran parte della giornata.

Novembre invece è un mese di transizione con l’inverno: la pioggia potrebbe essere più insistente, ma con la giusta attrezzatura non sarà un problema.

Cardiff, a due ore da Londra, è perfetta per gli amanti dello sport: qui quello nazionale è il rugby, perciò non si può non assistere a un match.

Tra una birra locale e una sessione di musica live in qualche bel pub, non dimenticatevi di visitare il Castello, simbolo della città, e il National Museum of Wales.

Per una gita fuori porta e per ammirare il foliage della zona, andate a Castel Coach, fiabesca struttura in cima a una collina e immersa in un bosco di faggi.

(credit: Visit Cardiff)