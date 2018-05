Sgarrare una volta a settimana ai dettami della dieta (per un pasto o una giornata) fa bene alla mente e al corpo: ecco perché farlo (senza sensi di colpa)

I peccati di gola sono il rimorso più frequente del mondo occidentale, qualunque sia la patria, la religione, la cultura e il segno zodiacale cui si appartiene.

Rimorsi così struggenti da farci vivere male i morsi della fame o, meglio, i morsi (non meno sentiti) della voglia di qualcosa di buono.

Eppure basterebbe mangiare sempre in maniera regolare, apportando tutti i nutrienti fondamentali per il nostro benessere fisico e mentale e rispettando il bisogno energetico che si necessita in base a corporatura, età e stile di vita.

Come fa una cosa tanto semplice a essere così difficile da mettere in pratica?



Il segreto? A volte basta un piccolo sfogo regolare per trovare il giusto equilibrio.

E concedervi un giorno di libertà calorica e nutrizionale potrà aiutarvi a mangiare meglio il resto della settimana.



Ecco 10 motivi per cui sgarrare fa bene (al corpo, allo spirito e pure alla dieta).

Alza il metabolismo

È ormai provato scientificamente che un ridotto apporto calorico costante diminuisca il metabolismo ai minimi storici.

Il risultato? Non appena si mangerà quella cosina in più, il nostro corpo farà di tutto per non perderne nemmeno un grammo, tenendoselo stretto in vista dei tempi di carestia.

Per come siamo stati biologicamente programmati, infatti, se non nutriamo a dovere il nostro organismo lui crede che stiamo vivendo un periodo di carestia, non che abbiamo il supermercato sotto casa pieno di leccornie ma lo evitiamo come la peste per rimanere in forma.

Per rimanere davvero in forma, bisogna informare il nostro corpo che va tutto bene, che abbiamo il frigo pieno e sappiamo a memoria il numero di telefono della pizzeria d’asporto.

Mangiando più del solito una o due volte alla settimana, spegnerete una volta per tutte quel fastidioso campanello d’allarme del corpo, quello che a ogni rintocco ci fa mettere su un paio di chili d'emblée.

Diciamogli mobbasta mangiando un bel po’ di pasta!

Crea una riserva di grasso fresco

Sgarrare un paio di giorni alla settimana, meglio se nel week-end, vi permette di creare un tesoretto di grasso fresco che il lunedì verrà bruciato a meraviglia.

Il corpo si sentirà al sicuro avendo quella riserva di ciccia (sempre per la solita legge biologica della dieta ipocalorica percepita come periodo di carestia) e si metterà così il cuore (e lo stomaco) in pace, dandovi tregua una volta per tutte.

Con i carboidrati si bruciano calorie

I regimi alimentari carb free sono tra le più grandi idiozie messe in giro dai denigratori di pasta e farinacei in genere.

I carboidrati sono il falò che permette di bruciare le calorie, la carbonella senza la quale il barbecue della domenica va letteralmente in fumo.

Le calorie che introduciamo nel corpo vengono bruciate e per farlo sono fondamentali i carboidrati.

Ebbene sì: Lunga Vita alla Pasta! Solo così avrete una vita perfetta, in tutti i sensi.



Aumenta il buonumore

Gli hater della pasta sempre a dieta, quelli che fanno il conteggio calorico più velocemente di Rain Man e si preoccupano perennemente di ciò che ingurgitano, hanno un umore a terra.

Il perché non va ricercato solo nella vita triste che si passano, a furia di contare calorie anziché pecore per addormentarsi e a stilare il diario alimentare: il malumore dipende innanzitutto dalla chimica.

Senza alcuni nutrienti come i carboidrati e i grassi (solitamente demonizzati dalle diete), il cervello non riesce a sintetizzare alcune sostanze di vitale importanza per il benessere mentale.

Tra queste c’è la serotonina, il cosiddetto ormone della felicità che riesce a essere prodotto e sintetizzato proprio grazie ai carboidrati.

Questo buon ormone del buon umore è stimolato inoltre dal cioccolato, quindi fatevi sotto.

Il viso non è scavato

Chi ha la dieta scritta in fronte, ce l’ha stampata a caratteri cubitali anche nel resto del viso.

Guance scavate, zigomi pronunciatissimi, occhiaie livide…

Anche le uniche borse non amate dalle donne, quelle sotto agli occhi, saranno un pesante bagaglio da portare sempre appresso.

Con soli due giorni di sgarro, invece, il viso sarà più sodo, elastico e meno tristemente smagrito.

La pelle non si disidrata per la perdita dei liquidi

Il viso sembrerà più bello non solamente per caratteristiche quali la sodezza ma anche per la grana della pelle.

Un’epidermide più luminosa e un colorito meno spento andranno a braccetto con una luce più vispa nei vostri occhi: quella assicurata da un week-end in cui al grigiore dietetico si preferisce la caleidoscopica tavolozza cromatica dello sgarro puro!

Fa bruciare di più il termostato interno

Avete presente quando vi sentite infreddolite e alzate il termostato di casa?

Concentratevi ora sul momento in cui aprite la bolletta del gas che vi arriva dopo qualche mese: esattamente quel gulp (per usare un eufemismo) è quello che dovrebbe sorprendervi se scopriste a che cifra arriverebbe la bolletta energetica del vostro corpo quando mangiate più del dovuto.

In pratica sgarrando alzate il termostato interno, facendo sì che il vostro metabolismo bruci molto ma molto ma molto di più.

Si ha più energia per fare esercizio fisico

Coloro che sono a dieta a vita, in quel fine pena mai che fa pena solo a pensarci, avranno senz’altro corpi magri ma lungi dall’essere tonici.

Chi mangia poco, ha di conseguenza a disposizione poca energia, ergo riesce e incanalarla in una minore attività fisica rispetto a chi mangia di più.

Se siete in riserva, non andrete lontano.

Fate il pieno vedrete che viaggerete alla giusta velocità per tutta la settimana.

Non si perderà grasso buono

Il grasso buono non è solamente quello pieno zeppo di Omega 3 contenuto in alimenti come salmone, noci e semi.

Anche nel nostro corpo c’è del grasso buono, ossia quello che si deposita nei punti giusti.

Seno, lato B, un po’ di coscia: ci sono zone strategiche che hanno bisogno di ciccia per risultare al top della forma.

Con uno o due giorni di sgarri (intelligenti, non abbuffate da ricovero ospedaliero s’intende!) non perderete nemmeno una taglia di reggiseno mentre i jeans vi andranno comodissimi, se non un po’ larghini.

Fa bene alla socialità

Il dulcis in fundo non ha calorie ma tanto calore umano: si tratta della socialità, di vitale importanza per noi uomini che non siamo un’isola.

Stare a dieta senza eccezioni interferisce spiacevolmente con la voglia di uscire, vedere gli amici e divertirsi, spesso costringendoci a evitare tentazioni alimentari e luoghi di perdizione come i ristoranti.

Con il risultato che spesso, chiudendoci in casa al riparo dalle troppe calorie, si è preda alla tristezza e si finisce con l’abbracciare la tolla di gelato che conserviamo in frigo per le emergenze.

Per far sì che ogni fine-settimana non sia un’emergenza e per porre fine a quel triste fine-dieta-mai, uscite e sgarrate come se non ci fosse un domani.

Ma solo fino all’indomani, ossia il lunedì, quando ci si depurerà dai bagordi con un regime alimentare salutare, nutriente ed equilibrato. Senza gelato.