I piatti unici (che uniscono primo e secondo) sono una soluzione facile e veloce per pranzo o cena anche in famiglia: ecco tre ricette di Csaba dalla Zorza

I piatti unici, che uniscono primo e secondo, sono la soluzione più pratica per risolvere un pranzo o una cena in famiglia. Facili da preparare e super veloci, riducono felicemente i tempi in cucina.

La quarantena ci sta portando a cucinare di più, certo, ma non solo per il piacere di infornare da soli dolci e pane fatto in casa. Per la maggior parte di noi, abituate a considerare la cena come l’unico pasto vero e proprio da preparare a casa, il fatto di dover pensare anche al pranzo di tutta la famiglia rende necessaria una scorciatoia per semplificare.

** Come apparecchiare una bella tavola: i consigli di Csaba dalla Zorza **

Anche perché non si può vivere di sole consegne a domicilio, né di piatti pronti riscaldati.

15 minuti di tempo? I piatti unici sono la scelta giusta

La mia soluzione preferita è il piatto unico. Va bene per pranzo come per cena, all’estero è molto comune, ma per noi italiani, abituati spesso alla doppia portata, può essere una scelta veloce e intelligente.

Pasta sì o no? Il classico piatto di pasta è la soluzione più facile, per farlo diventare un piatto unico si devono aggiungere una parte proteica e delle verdure. Le penne con il prosciutto e i piselli si possono reinventare aggiungendo una mozzarella, e usando magari una pasta fresca all’uovo già pronta. Per i ragazzi che studiano è una soluzione super rapida. La pasta fresca cuoce in 3 minuti e tutto il resto è praticamente pronto… Con questa ricetta sei in grado di preparare il pranzo in un quarto d’ora. Servila su un piatto ampio, con la sola forchetta, sistemando tutto su un vassoio con anche tovagliolo e bicchiere.

Piatti unici: tre ricette di Csaba dalla Zorza

Tagliatelle con prosciutto piselli e burrata

Ingredienti per 2 persone:

250 g di tagliatelle fresche, pronte

½ scalogno

200 g di piselli freschi

100 g di prosciutto crudo

2 piccole burrate o mozzarelle, da 50 g

1 manciata di foglie di basilico

parmigiano reggiano grattugiato al momento

olio extravergine d’oliva, sale e pepe nero macinato al momento

Preparazione: porta a ebollizione un pentola di acqua salata. Nel frattempo, scalda su fiamma vivace una padella antiaderente. Adagiaci le fette di prosciutto crudo e lasciale diventare croccanti per 2 o 3 minuti.Togli le burrate / mozzarelle dalla loro acqua e sistemale nei piatti. Sgrana i piselli freschi e lava il basilico. Butta nell’acqua in ebollizione i pisellini freschi, lascia cuocere per 3 minuti, poi aggiungi le tagliatelle fresche e lascia cuocere altri 2 – 3 minuti. Scola tutto insieme e condisci con olio extravergine d’oliva. Cospargi con il prosciutto croccante, aggiungi il parmigiano e servi con la burrata e le foglie di basilico, aggiungendo un po’ di pepe e olio extravergine d’oliva.

Cena + home cinema = come preparare un buon hamburger a casa

Visto che siamo tutti a casa, il venerdì sera è perfetto per una serata cinema in famiglia. Si sceglie un film e ci si appresta a cenare in salotto, intorno a un tavolo basso, o con un vassoio, tutti insieme. Perché sia pratico oltre che divertente, bisogna scegliere la ricetta giusta: mangiabile con poche posate (o con le mani) e in grado di saziare. La pizza è sempre una buona scelta, ma l’hamburger è quello che preferiscono a casa mia. Alto, succulento e servito con insalata e patatine fritte… è una cena completa, che può anche essere nutrizionalmente bilanciata se si preparano gli hamburger in casa. Ecco la mia seconda ricetta: Hamburger davanti alla tv

Ingredienti per 4 persone:

4 panini da hamburger

4 foglie di insalata e 2 pomodori piccoli

(oppure 1 avocado e 2 foglie di verza)

4 cetriolini sottaceto

8 fette di formaggio Emmental o simile

500 g di carne trita di manzo

sale e pepe macinati al momento

4 cucchiai di maionese di qualità

4 cucchiai di salsa ketchup

1 cucchiaio d’olio extravergine d’oliva

4 spiedini di legno

Procedimento: Taglia i panini a metà, lava e affetta la verdura scelta. Affetta anche i cetriolini. Accendi il forno posizionandolo sul “grill” e lascialo scaldare. Sala la carne, pepala e dividila in quattro parti uguali che modellerai a forma di hamburger. Posiziona i panini su una teglia e infornali sotto il grill acceso, lasciandolo tostare per 1 minuto circa, poi estrai la teglia, copri ciascuna metà con una fetta di formaggio e rimetti sotto il grill per altri 2 minuti, sino a che il formaggio si sarà leggermente ammorbidito. Estraili dal forno. Scalda una padella antiaderente su fiamma media, poi posizionaci i 4 hamburger e fai cuocere per 3 minuti per lato, in modo che l’interno rimanga rosato. Assembla i panini. Sistema prima l’insalata (o il cavolo) e condisci con un po’ di olio e sale. Aggiungi un cucchiaio di maionese, poi un paio di rondelle di pomodoro (o fette di avocado), la carne e – per ultimi – i cetriolini a fettine. Completa con un cucchiaio di ketchup sopra ciascun panino e chiudi con il coperchio. Assicurali con uno spiedino di legno e servili con patatine, insalata e grandi tovaglioli di carta (i tuoi familiari apprezzeranno!)

Pesce + verdura + riso = ricetta di un piatto unico senza glutine

Questi tre ingredienti sono alla base dell’alimentazione orientale e ci aiutano a mantenerci in forma. Il pesce in questo momento si può trovare facilmente al supermercato quando si fa la spesa settimanale, oppure scegliere surgelato. Merluzzo, salmone, platessa, sogliola, branzino, orata… va bene quello che trovi di fresco. Prepara il pesce in padella o al forno, condito con olio d’oliva e erbe fresche. Aggiungi della verdura e poi una ciotola di riso basmati (lo trovi nel tuo supermercato al reparto riso oppure prodotti etnici). Queste soluzioni sono anche senza glutine, molto nutrienti, perfette per tutta la famiglia e rapide da preparare.

Ecco la mia terza ricetta: salmone in crosta con cavolfiore e riso basmati.

Ingredienti per 4 persone:

4 filetti di salmone, senza pelle né lische

1 limone

4 cucchiai di quinoa in fiocchi* (puoi eliminare questo ingrediente se non lo trovi o sostituirlo con pangrattato se non hai problemi con il glutine)

1 piccolo cavolfiore romanesco

130 g di riso basmati

1 cucchiaio di aceto bianco

sesamo nero (facoltativo)

sale e olio extravergine d’oliva

Procedimento: Prepara i filetti di salmone mettendoli in un piatto e irrorandoli con il succo di limone. Girali bene, poi salali leggermente. Stacca le cimette e taglia a metà le più grandi. Scalda una padella in acciaio con dentro 1 cm di acqua, sistemaci il cavolfiore con le foglie, chiudi con il coperchio e cuoci per circa 10 – 12 minuti, sino a che la verdura sarà tenera, poi sposta la verdura su un piatto, salandola e condendola con olio extravergine d’oliva crudo. Mentre cuoce, prepara il riso facendolo lessare in abbondante acqua salata per circa 7 – 8 minuti. Scolalo, mettilo in una ciotola e condiscilo con l’aceto, poi coprilo con un panno. Prima di servirlo aggiungi il sesamo nero se lo usi. Asciuga la padella con un po’ di carta da cucina e scaldala ancora. Cospargi la superficie del salmone con la quinoa o il pangrattato, poi adagia i filetti sulla padella calda e cuoci per 4 – 5 minuti, quindi gira i filetti e cuoci per altri 4 -5 minuti sull’altro lato. Togli i filetti dalla padella, sistemali nei piatti con la verdura, sala e servi con il riso basmati tiepido.