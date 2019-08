Ecco i nostri sei ristoranti gluten free a Milano preferiti, da provare tutti per piatti privi di glutine senza rinunciare al gusto e all'ambiente

Trovare cucine che preparino piatti senza glutine è diventata una necessità per sempre più persone.

D'altra parte per chi soffre di celiachia non si tratta soltanto di scegliere dal menù pietanze che non contengano questa sostanza, ma di assicurarsi che le specialità ordinate non ne siano state contaminate.

Per fortuna a Milano sono diversi i ristoranti che si sono organizzati per far fronte a questo bisogno.

Dalla storica pizzeria Be Pop all'affascinante pasticceria-bistrot PanPerMe, ecco una selezione dei sei migliori locali in città – di cui alcuni certificati da Associazione Italiana Celiachia - per chi è intollerante al glutine e per chi semplicemente preferisce i piatti che ne siano privi.



Panetteria pasticceria PanPerMe

Viale Monte Nero, 57



Da qualche anno questa pasticceria in zona Guastalla propone buonissimi dolcetti appena sfornati – rigorosamente senza glutine – ma anche focacce, pizze e una selezione di specialità da rosticceria che include sei diversi tipi di arancini.

Il locale è colorato, accogliente e in stile newyorkese, con mattoncini a vista e sedie-altalena.

Pizzeria Be Pop

Viale Col di Lana, 4



Questa storica pizzeria non lontana dai Navigli da vent'anni propone ottime ricette prive di glutine.

Le pizze, preparate con farine scelte e ingredienti biologici, vengono lasciate lievitare naturalmente. Nel menù sia ricette tradizionali che versioni innovative del piatto nazionale, come quelle con brie e curry o con porcini e zola.

Le pareti in legno rendono particolarmente caldo l'ambiente, che è semplice ma curato.

Ristorante Quinoa

Viale Beatrice d'Este, 49



Nella zona di Porta Romana, questo ristorante gluten-free ha una ricca carta che combina la tradizione culinaria italiana con qualche nota orientaleggiante.

I piatti, tanto colorati quanto gustosi, vengono serviti in un contesto accogliente e informale, tra pareti colorate e piante lussureggianti.

Da provare assolutamente il pad-thai – a base di pasta di riso fritta con un condimento molto vario - e le frittelle di melanzane.

Taverna Guyot

Via Arnaldo da Brescia, 3



In zona Isola, questo ristorante propone i piatti della tradizione con grande originalità.

La vera specialità qui è il risotto, dal più al meno classico, sempre abbinabile con i tantissimi calici disponibili.

Da non perdere sia i dolci artigianali che i vini biologici.

Il locale è intimo e piacevole, con travi e mattoni a vista, luci soffuse e pareti indaco.

Ristorante giapponese soSushi&Sound

Viale Monte Bianco, 44



Per chi ama la cucina giapponese questo locale a pochi passi da City Life è semplicemente perfetto.

Il ricercato menù prevede prelibate proposte di sushi, sashimi, uramaki e chirashi, sempre con un tocco caraibico.

Le variopinte pietanze sono un piacere tanto per la vista quanto per il palato.

Il ristorante, che include un dehors, è arredato con divanetti in pelle, sedie bianche e tavolini intimi.

Ad arricchire la cena, poi, la colonna sonora firmata da noti dj.

Ristorante lombardo Casa Fontana - 23 risotti

Piazza Carbonari, 5



In zona Maggiolina, non lontano da Isola, questo ristorante è specializzato nella cucina lombarda.

Protagonista indiscusso del menù è il risotto, preparato in moltissime squisite versioni, come champagne e rosmarino, rapa rossa e gorgonzola o mozzarella di bufala.

Consigliatissimi anche gli antipasti e i dolci.

L'ambiente, dalle dimensioni contenute e con piatti e stoviglie incorniciati alle pareti, è molto elegante e curato.