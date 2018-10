Ipocalorica, ma ricca di proteine, vitamine e sali minerali, la polenta è piena di benefici per la salute (oltre a combattere malumore, ansia e cellulite)

Con i primi freddi diamo il benvenuto alla polenta in tavola, il piatto top dell’autunno e dell’inverno.

E a chi pensa che l’oro giallo colato sul piatto sia ingrassante e poco alleato della bellezza, suggeriamo di ricredersi: la polenta è così ricca di benefici per la pelle, la silhouette, il sorriso e il benessere generale che potrebbe venire considerato a tutti gli effetti un superfood.

Se non li conoscete, ve li elenchiamo: ecco 10 motivi per cui sareste pazzi a non farvi gran scorpacciate di polenta davanti al camino.

Regola la glicemia

La farina di mais con cui spesso viene preparata la polenta è un alimento a basso indice glicemico che quindi non alza i livelli di zuccheri nel sangue.

E questo significa che vi terrà sazi a lungo.

Riattiva la circolazione

La farina di mais e quindi la polenta contengono la rutina, un glicoside in grado di rafforzare i vasi sanguigni migliorando così la circolazione del sangue.

Ciò comporta anche un migliore drenaggio dei liquidi, tradotto: “meno cellulite”.

Fa bene ai reni

La polenta ha un effetto altamente depurativo.

Favorisce l’eliminazione dei ristagni di liquidi (quelli che causano il difetto estetico della cellulite, appunto) e giova ai reni.

È ricca di proteine

Per un piatto proteico davvero ottimo, la polenta è la risposta.

Quella di grano saraceno è più ricca di proteine rispetto a quella di mais, tuttavia entrambe le tipologie danno un buon apporto proteico.

Ok, non è che la consigli la dieta Dukan, però se volete un bel carico proteico sano e ben bilanciato fate incetta di polenta e non ve ne pentirete.

Ha meno calorie della pasta

Nonostante chi se la piglia con la pastasciutta sia nel torto marcio (la pasta non fa ingrassare: basta con questa favola horror!), sappiate che la polenta è meno calorica rispetto a un piatto di spaghetti.

Quindi se le calorie proprio non vi vanno giù, optate per questa alternativa.

L’apporto calorico della polenta oscilla tra le 80 e le 130 calorie per 100 grammi.

Da cosa dipende l’oscillazione? Dalla liquidità/solidità della polenta: una consistenza più liquida fornirà meno calorie. Ogni aggiunta poi ovviamente va a sé, ma quello è un altro discorso.

È ricca di sali minerali

Le poche calorie di cui sopra sono inversamente proporzionali al numero di sali minerali, che sono tantissimissimi!

Un piatto di polenta è innanzitutto un piattone strabordante sali minerali, quindi ottimo per il benessere psicofisico.

È un concentrato di vitamine B ed E

E l’elevato numero di sali minerali è direttamente proporzionale a quello di vitamine: quelle del gruppo B ed E sono tantissime.

Quindi la polenta è un anche un benefico cocktail ultravitaminico.

Contiene il triptofano (quindi fa bene all’umore)

La polenta è ricca di triptofano, un precursore della serotonina che è l’ormone che controlla l’umore a livello cerebrale agendo come neurotrasmettitore.

Il triptofano è dunque preziosissimo per combattere la depressione, l’ansia e l’insonnia.

Lo consigliano addirittura per aiutare a smettere di fumare, per controllare il bruxismo notturno (digrignare fastidiosamente i denti mentre si dorme) e, udite udite, per alleviare i fastidi premestruali.

Anche per celiaci

La polenta fatta con farina di mais (che sia pura, però!) non contiene glutine quindi può essere consumata anche da chi soffre di celiachia.

Ci si può fare lo scrub mescolandola al miele

La polenta è un’alleata di bellezza non solo a partire da dentro ma, per finire, anche usata fuori.

Non c’è miglior ingrediente della farina di mais per uno scrub delicatissimo, unendo un pugnetto di polenta a qualche cucchiaino di miele.

Per un trattamento naturalissimo e altamente efficace.