I pinoli sono una miniera di vitamine, minerali e antiossidanti, preziosi per la salute e la linea. Ecco quali benefici hanno e a cosa fanno bene

Buoni, gustosi e sani, i pinoli sono ricchi di super nutrienti, utili per la salute e per la linea. Sono, infatti, uno scrigno di vitamine, minerali e antiossidanti, preziosi per il buon funzionamento dell’organismo.

Hanno, poi, un altro grande vantaggio: possono essere mangiati in ogni momento della giornata.

Consumati a colazione forniscono tanta energia. Mangiati durante i pasti, danno un tocco speciale a ricette e piatti e prolungano la sensazione di sazietà.

Consumati come snack fuoripasto a metà mattina o a metà pomeriggio, spezzano la fame e danno lo sprint per affrontare gli impegni della giornata.

Attenzione però alle quantità: un etto di pinoli apporta circa 595 calorie. Per beneficiare di tutte le loro virtù a vantaggio di linea e salute è opportuno consumarne non più di 30 grammi al giorno.

A tavola si mixano facilmente. Possono essere mangiati da soli oppure aggiunti a sughi, pesto, zuppe, insalate, secondi piatti e macedonie.

I vantaggi? Ecco 5 buoni motivi per mangiarli.

(Continua dopo la foto)

Sono degli ottimi anti age

I pinoli abbondano di preziosi antiossidanti come acidi grassi essenziali e vitamina A.

Queste sostanze ostacolano l’azione dannosa dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento dei tessuti.

Favoriscono il buonumore

I pinoli sostengono il tono e aiutano a gestire meglio nervosismo e irritabilità.

Sono ricchi di magnesio e potassio dall’azione rilassante e grassi “buoni” indispensabili per il buon funzionamento del sistema nervoso.

Apportano poi triptofano, un aminoacido precursore della serotonina, l’ormone del buonumore.

Aiutano la memoria

I pinoli sono una buona fonte di grassi “buoni” Omega 3 e Omega 6 e minerali come il fosforo, alleati delle funzioni cognitive e della salute del cervello.





Sono amici del cuore

Sono una buona fonte di magnesio, potassio e acidi grassi essenziali, che favoriscono la salute del sistema circolatorio, riducendo il rischio di infarto, ictus e di altre malattie cardiovascolari.

Combattono, poi, il colesterolo cattivo"LDL".

Le fibre e i grassi che contengono favoriscono l'aumento dei livelli di quello “buono” HDL, contrastando trigliceridi e mantenendo in salute cuore e arterie.

Allontanano la stanchezza

Questi semi sono un vero e proprio toccasana per contrastare l’affaticamento psicofisico.

Sono una miniera di vitamine del gruppo B che aiutano ad avere energia e minerali come potassio e magnesio, che sostengono il sistema nervoso e contrastano la sensazione di fatica.





Photo Credits: Unsplash