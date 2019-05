È ricca di vitamine, minerali e preziosi antiossidanti che aiutano a rimanere giovani e in linea. Ecco 5 buoni motivi per mangiare (più) papaya



Originaria dell’America Meridionale, in particolare del Brasile e del Messico, la papaya ha un sapore molto dolce ideale per spezzare la fame fuori orario oppure da mangiare come dessert dopo pranzo o cena.

Grazie alle sue proprietà questo frutto può essere considerato al pari di un integratore naturale.

Apporta tante vitamine, minerali e altre sostanze alleate del benessere e della salute.

Inoltre, è un’ottima alleata della linea. Ha un contenuto calorico ridotto rispetto alle altre varietà di frutta esotica come l’avocado o il cocco: in 100 grammi contiene poco più di 40 kcal.

Ecco 5 benefici che noterete mangiandola con regolarità.

Combatte la stanchezza

La papaya è ricca di vitamine del complesso B, che aiutano ad avere più energia.

Questo frutto poi è una buona fonte di minerali come il magnesio e il potassio che aiutano a contrastare l’affaticamento.

È alleata della salute dell’intestino

Questo frutto contiene papaina, un enzima che agevola la digestione e ha proprietà antinfiammatorie.

Apporta poi una gran quantità di fibre che favoriscono la regolarità intestinale.

È amica del cuore

Apporta una gran quantità di polifenoli, che grazie alle loro proprietà vasoprotettrici favoriscono il miglioramento del microcircolo e stimolano l’ossigenazione dei tessuti, contrastando i disagi dovuti a una cattiva circolazione.

Questo frutto contiene poi vitamina C che ha un’ottima azione antiossidante sulla salute del sistema cardiovascolare.

Contrasta l’invecchiamento

Questo frutto è una miniera di sostanze antiossidanti.

Apporta vitamina C che oltre a favorire la produzione di collagene, una proteina indispensabile per la pelle, combatte l’invecchiamento.

Ostacola l’azione dannosa dei radicali liberi, responsabili dello stress ossidativo.

La papaya contiene anche vitamina A, una super alleata della bellezza della pelle.

Fa bene alle ossa

La papaya è fonte di magnesio e potassio, preziosi per la salute dello scheletro.

Assicura poi calcio, indispensabile per avere ossa forti e in salute e contrastare il rischio dell’osteoporosi.





Photo Credits: Unsplash