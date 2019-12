Volete organizzare una merenda con le amiche a casa? Ecco come prepararne una indimenticabile con i consigli (e le ricette) di Mimi Thorisson

«Non c'è niente di più bello e forte del supporto delle amiche. Supportatevi a vicenda e otterrete tutto quello che sognate».

Siamo stati da RAW&CO in occasione della presentazione del caffè Vergnano firmato da Mimi Thorisson, e alla famosa food blogger abbiamo chiesto qualche consiglio per organizzare una merenda con le amiche perfetta.



Perché «Quando le donne aiutano le donne, niente le può fermare».

Ecco tre consigli e una ricetta per organizzare la cornice perfetta per farlo.

1. La mise en place

Iniziamo dalla tavola: apparecchiatela con cura, facendo particolare attenzione ai dettagli.

«Io amo abbinare elementi di design o estremamente semplici con pezzi curiosi, rustici, o magari di famiglia: antico e moderno insieme si rendono più belli a vicenda».

Una vecchia teiera o delle tazze particolari, piattini da portata, tovagliette, tortiere e alzatine, cercate di ricreare un ambiente il più possibile curato e quello che verrà consumato sembrerà anche più buono.

2. Da bere

Thè e caffè saranno per definizione i veri protagonisti: sceglietene diversi e proponetene una selezione.

Infusi, thé aromatici e una buona tostatura di caffè macinato faranno la differenza.

«Il mio caffè preferito? Corpo deciso e aroma rotondo ed elegante. È buono a colazione ma si presta anche particolarmente per la merenda»

3. Da mangiare

Non lesinate. E optate per cose semplici e fatte in casa.

«Non c'è niente che metta più a proprio agio le persone di quello che ricorda loro l'infanzia: biscotti, torte fatte in casa, sapori semplici e della tradizione saranno un ottimo modo per creare subito un ambiente rilassato e positivo.

Gli scones o dei biscotti fatti in casa da abbinare a più marmellate diverse conquisteranno tutte, ma la mia ricetta del cuore sono le madeleine.

È una delle torte più popolari in Francia per l’ora del tè, per tutte le età, ideale da inzuppare in un bicchiere di latte o una tazza di tè.

A forma di conchiglia, questo piccolo gioiello di torta è sempre un piacere speciale.

Esistono varie versioni di questa famosa ricetta, ma per me deve avere i fiori d'arancio, questo è ciò che amo di più delle madeleine.

L'odore è puro conforto e gioia, mi ricorda il profumo dei miei figli. Il fiore d'arancio è rinomato per la sua purezza e per gli effetti calmanti, specialmente mescolato con il miele. (Ecco perché ho aggiunto il miele alla ricetta)».

Ingredienti per le Madeleine:

3 uova

150 grammi di farina

125 gr di burro o margarina (sciolti)

130 gr di zucchero

20 gr di miele

1/4 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 cucchiaino di scorza di limone

2 cucchiai di acqua di fiori d'arancio

Stampi per madeleine (si trovano in silicone)

Procedimento per preparare le Madeleine

Sbattere insieme zucchero, miele, sale e uova fino a renderli leggeri e soffici. Setacciare insieme farina e lievito quindi unire gradualmente al composto di uova e mescolare delicatamente. Aggiungere il burro fuso, l'acqua dei fiori d'arancio e la scorza di limone, mescolare leggermente, coprire e lasciare riposare per almeno 2 ore o lasciare in frigorifero tutta la notte. È molto importante che la pastella sia fredda prima della cottura: lo shock termico è necessario per ottenere una madeleine buona, rotonda e soffice.

Preriscaldare il forno a 180 gradi. Imburrare e cospargere gli stampi con la farina. Aggiungere una bella cucchiaiata di pastella fredda negli stampi. Cuocere in forno per 10-12 minuti a seconda della grandezza degli stampi. Quando è pronto, sfornare e utilizzare un coltello a punta arrotondata per sollevare delicatamente ogni madeleine dallo stampo.

Il caffé Vergnano vestito da Mimi Thorisson

La seguitissima food blogger francese Mimi Thorisson ha firmato un progetto molto speciale in collaborazione con Caffè Vergnano: un nuovo pack di lattine di caffè ispirate alla collezione di abbigliamento disegnata da Mimi per il brand francese Mirae.

Tre pattern esclusivi per un’edizione limitata che arricchisce la Pink Collection dedicata a Women in Coffee, il progetto di raccolta fondi di Caffè Vergnano che ha come obiettivo quello di supportare le donne che lavorano nelle piantagioni di caffè.

Tutto il ricavato dalla vendita di questa speciale collezione contribuirà infatti ad alimentare il contatore di Women in Coffee.

L’obiettivo è il raggiungimento di 10 mila dollari per l’acquisto di una tostatrice e l’avvio di una micro torrefazione gestita da una comunità di 20 donne nella Contea di Hondo Valle in Repubblica Dominicana.

Le lattine di Mimi Thorisson sono in vendita negli e-shop di Caffè Vergnano in Italia, Francia, Germania e Usa, e in esclusiva anche da Raw&Co, il concept store milanese creato dall’interior designer Paolo Badesco e dall’architetto Costantino Affuso.