Lo zucchero dà dipendenza, più ne mangi più ne mangeresti, ma esistono dei trucchi per placare la voglia di dolce e mangiare meno zuccheri: ecco come

Un consumo eccessivo di cibi che contengono zuccheri, e non parliamo solo dolci, ma anche di quello zucchero contenuto negli snack salati, pizza e di altri prodotti da forno e alimenti confezionati, favorisce sovrappeso, obesità, diabete e molti altri disturbi.

Ma c’è di più. Può creare una vera e propria dipendenza e stimolare la sensazione di fame, favorendo una produzione maggiore da parte del pancreas di insulina, l’ormone che regola la sazietà.

Un trucchetto utile da adottare per ridurne il consumo a tavola è cercare di comporre ogni pasto con un solo tipo di alimenti che lo contengono e abbinarlo sempre a verdure e a cibi fonte di proteine, come il pesce, le uova o la carne e grassi sani, come l’olio extra vergine d’oliva, che aiutano a contenere gli sbalzi di glicemia (i livelli di zuccheri nel sangue) e a tenere a freno la voglia di cibi dolci.

Cosa significa nella pratica? Ecco cosa mangiare per non esagerare con gli zuccheri a tavola.

Cereali integrali

Segale, avena e altre varietà di cereali integrali hanno un elevato contenuto di fibre, sostanze che riducono l’assorbimento degli zuccheri da parte dell’organismo, mantengono sotto controllo la glicemia e limitano la produzione di insulina, l’ormone responsabile degli attacchi di fame.

Verdure & Co

I vegetali sono ricchi di fibre solubili.

Queste sostanze assunte all’inizio del pasto modulano meglio la quantità di zuccheri nel sangue, determinano un rallentamento dello svuotamento gastrico e sollecitano i ricettori della sazietà.

Frutta secca e semi oleosi

Sono un mix formidabile di fibre e acidi grassi essenziali che aiutano a rallentare il rilascio degli zuccheri e a frenare il desiderio continuo di cibo dolce.

Spezie

Sono degli ottimi sostituti dello zucchero.

Curcuma, zenzero, cannella e molte altri tipi di spezie grazie al loro sapore gradevole correggono il gusto amaro di infusi tisane e caffè e rendono maggiormente gradevole il sapore delle macedonie di frutta.





