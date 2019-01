Usate da millenni in cucina, hanno proprietà super per la linea e per la salute. Ecco perché le spezie fanno dimagrire, quali scegliere e come usarle

Usate da millenni nei Paesi d’origine, le spezie sono ricche di eccellenti virtù.

Danno un tocco speciale ai menù quotidiani e sono un valido alleato della linea e della salute.

Oltre ad assicurare tanti minerali, vitamine, antiossidanti preziosi per l’organismo, fanno risparmiare calorie e aiutano a mantenere il peso forma.

Il merito è delle loro proprietà benefiche, conosciute fin dall’antichità e sfruttate da sempre nella cucina orientale.

Ecco allora quali spezie preferire e come usarle.

Sono ottimi sostituti di sale e zucchero

Per via del loro aroma intenso e deciso, curcuma, zenzero, cannella sono in grado di correggere il gusto dei piatti. Dall’antipasto al dolce.

Permettono poi di limitare i condimenti, riducendo di conseguenza il rischio di andare incontro a diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e chili in più.

Combattono il gonfiore

Molte spezie come lo zenzero hanno un’elevata quantità di antiossidanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue e aiutano a combattere gonfiore e pesantezza.

Frenano gli attacchi di fame

Molte spezie come la cannella hanno un gusto zuccherino utile per placare la voglia di dolce senza però pesare sulla linea e sulla salute.

Sono poi fonte di fibre, che rallentano l’assimilazione degli zuccheri nel sangue e agiscono positivamente, sugli sbalzi repentini di glicemia, responsabili degli attacchi di fame.

Favoriscono il buonumore

Oltre a dare un colore particolarmente vivace ai piatti, le spezie forniscono un mix di sostanze alleate del sistema nervoso, tra cui le vitamine del gruppo B dall’effetto rilassante.

Per un effetto “booster” quando vi sentite giù aggiungetene una spolverata ai cereali integrali o ai loro derivati come la pasta o il riso, che apportano triptofano, un amminoacido che favorisce la produzione di serotonina, l’ormone del buonumore.





