Gli eccessi alimentari delle vacanze o un periodo di stress possono mettere in subbuglio l'intestino e infiammarlo: ecco cosa mangiare (e cosa evitare) per rimetterlo in sesto

Disturbi digestivi, gonfiore, stitichezza: i cambiamenti di alimentazione e ritmi (tipici per esempio dal rientro dalle vacanze) può essere un momento particolarmente impegnativo per l’intestino.

L’adattamento alle nuove abitudini infatti può favorire un rallentamento della sua regolarità e contribuire alla comparsa di fastidiosi disturbi che causano pesantezza, malessere o infiammazione.

Per fortuna, rimetterlo in sesto è più facile che non tornare a lavoro dopo le vacanze.

Ecco come fare.

Cosa mangiare (e cosa evitare) per rimettere in sesto l'intestino

Riducete zuccheri e lieviti

Avete esagerato con dolci, dolcetti & Co.?

L’eccesso di zuccheri favorisce l’accumulo di aria nell’intestino e i gonfiori.

Per combattere il problema occorre innanzitutto ridurre il consumo di dolciumi e prodotti da forno, compresa la pizza e in generale i prodotti lievitati.

No anche a salumi, formaggi, burro che favoriscono l’infiammazione.

Privilegiate le fibre

Per ritrovare la regolarità e contrastare la stitichezza a tavola cercate di dare spazio agli alimenti ricchi di fibre (avena, orzo, frutta e verdura, legumi ecc.).

Le fibre hanno inoltre un altro vantaggio per l’intestino: grazie alla loro azione prebiotica, insieme ai probiotici presenti nel kefir, nei crauti e in generale nei cibi fermentati, favoriscono l’equilibrio della flora intestinale, indispensabile per sentirsi bene a livello fisico e mentale.

Limitate gli alcolici (anche birra e vino)

Gli alcolici, compresi vino e birra, forniscono elevate quantità di zuccheri semplici facilmente assorbibili, che agevolano l’infiammazione e la comparsa di disturbi.

Mangiate cereali in chicco

I chicchi integrali di segale, orzo, farro sono una fonte eccellente di fibre, che favoriscono la regolarità dell’intestino.

Ma attenzione ai condimenti, in particolare alle salse. L’ideale è associarli sempre a un mix di verdure di stagione.

Consumate più grassi salutari

Per rimettere in forma l’intestino puntate sui lipidi benefici presenti per esempio nell’olio extravergine d’oliva.

Grazie agli acidi grassi essenziali di cui è fonte, ha eccellenti proprietà antinfiammatorie.

In più, aiuta l’organismo ad assorbire meglio alcuni antiossidanti, che contribuiscono al benessere dell’intestino.

