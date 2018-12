Dall'antipasto al dolce, otto ricette facili e veloci da realizzare per il pranzo di Natale, rispettando la tradizione senza rinunciare all'originalità

Chi l'ha detto che il pranzo di Natale debba essere sempre uguale a se stesso anno dopo anno?

Certo, le tradizioni sono importanti, ma anche l'occhio vuole la sua parte e se volete una tavola che accontenti il palato e il feed Instagram in un colpo solo siete nel posto giusto.

Abbiamo scandagliato i più bei profili foodie geek per cercare idee golose e piatti belli da vedere e buonissimi da mangiare, dall’antipasto al dolce.

Alcuni da tradizione della tavola di Natale, altri dedicati a chi ama sperimentare (e cimentarsi) in nuove preparazioni.

Non vi resta che scegliere e prendere carta e penna per la lista della spesa.



(Continua sotto la foto)

Un post condiviso da Cuore di Sedano (@cuoredisedano_) in data: 7 Dic 2017 alle ore 02:00 PST

Il panettone gastronomico

Tra i più golosi (e più attesi) antipasti di Natale, il Panettone Gastronomico è ai primi posti della classifica.

Non è semplicissimo preparare la base, ma la si può acquistare già fatta. Il divertimento, infatti, è nella farcitura, che si può fare a piacere e secondo gusto.

Ecco alcune idee semplici. Dopo aver sezionato il panettone in orizzontale, iniziate a farcire dalla base le fette a due a due.

Alternate uno strato con gamberetti (sbollentati) e salsa cocktail; uno strato con mousse di filetti di salmone e formaggio fresco spalmabile; uno strato con mousse di prosciutto cotto, olive verdi denocciolate e ricotta; uno strato con mousse di filetti di tonno, maionese e pomodori pachino.

A questo punto, tagliate a spicchi e ricomponete l'opera (d'arte), che se non perfetta nella forma sarà sicuramente appetitosa!

Il consiglio in più: per compattare il panettone lasciate riposare in frigo qualche ora prima di servire.

Un post condiviso da Chungah Rhee (@damn_delicious) in data: 22 Nov 2017 alle ore 13:14 PST

Antipasto fantasia

Per chi non ha voglia di farcire e pasticciare, un antipasto molto easy, ma di grande effetto, è questa composizione mista di salumi, formaggi e frutta fresca.

Qui, oltre alla buona qualità e varietà delle materie prime, farà la differenza la disposizione degli ingredienti.

Scegliere, quindi, un bel piatto grande di portata e sistemare con cura i formaggi molli e stagionati, alternando salumi e frutta fresca.

Si possono aggiungere a parte anche vari assaggi di miele, mostarda (a chi piace), e poi crackers, grissini o vari tipi di pane tagliato a fette o bruschettato.

Un post condiviso da Lisa Fregosi recipe (@mumcakefrelis) in data: 23 Nov 2017 alle ore 03:31 PST

Gnocchi con gorgonzola, mele e speck croccante

Gli ingredienti per quattro persone sono: gnocchi, 300 gr di gorgonzola, 100 gr di speck a fette, 1 mela rossa tipo delicius, maggiorana fresca e parmigiano.

Ecco cosa fare: prendere le fettine di speck e tra 2 fogli di cartaforno metterle nel microonde alla massima potenza fino a che non risultino belle croccanti (bastano 2 minuti).

Lavare la mela e privarla del torsolo, tagliare delle fette e ricavarne dei dadini.

Prendere il gorgonzola e scioglierlo a bagnomaria fino a quando non sarà completamente liquido.

A questo punto assemblare il piatto versando sul fondo il gorgonzola e poi sopra gli gnocchi.

Decorare infine con i pezzetti di mela, lo speck croccante, una spolverata di parmigiano e alcune foglioline di maggiorana.

Servire subito.

Un post condiviso da Silvia M (@inviaggioincucina) in data: 6 Apr 2016 alle ore 05:36 PDT

Zuppa di Pesce

La scelta del pesce da utilizzare dipenderà dai vostri gusti e da quello che troverete di fresco sul banco del pescivendolo.

Per la nostra ricetta servono 1 gallinella (350 gr c.a.), 4 scampi grandi (460 gr c.a.), 4 gamberi medi (150 gr c.a.), 2 moscardini medi (230 gr c.a.), 2 tranci di coda di rospo (300 gr c.a.), 500 gr di vongole (o cozze o misto cozze e vongole), 40 ml di vino bianco, 2 cucchiai di olio evo, 1 pomodoro perino rosso, 1 cipollotto, 1 peperoncino, prezzemolo, sale e pepe q.b.

La preparazione di questo piatto richiede un po' di tempo, sia perchè il pesce deve essere pulito sia perchè prima di cuocerlo va preparato il fumetto (che ha bisogno di vari passaggi). Il risultato comunque è assicurato!

Per la ricetta completa in tutti i suoi passaggi, cliccate qui.

Un post condiviso da Silvia M (@inviaggioincucina) in data: 27 Ago 2016 alle ore 07:41 PDT

Filetto di maiale al bacon con salsa di nespole e zenzero

Più lungo a dirsi che a prepararsi, con questo secondo piatto lascerete a bocca aperta i vostri ospiti.

Gli ingredienti per 4 persone sono: 8 fette di filetto di maiale (spesse circa 1,5 cm); 8 fette di bacon; 5 nespole (che non sono semplicissime da reperire in dicembre, ma cercando bene tra le primizie delle Feste da qualche parte si trovano); un cucchiaino di succo di limone e uno scarso di miele d'acacia; 1 radice di zenzero fresca; mezzo peperoncino secco (opzionale); olio evo e sale q.b.

Come si prepara la salsa: lavare, sbucciare e tagliare a pezzi le nespole, metterle in una padella con un filo d'olio evo per 2-3 minuti e rosolarle sul fuoco a fiamma vivace per qualche minuto.

Spegnere il fornello e aggiungere il miele e il succo di limone.

Frullare quindi la polpa con lo zenzero, due pizzichi di sale, un filo d'olio evo e metà di un piccolo peperoncino secco privato dei semi (opzionale), fino a ottenere una salsa liscia e fluida.

Come si prepara il filetto di maiale: avvolgere i bordi delle fette di filetto di maiale con il bacon, scottarle in una padella con un po' di olio evo a fiamma alta, abbassare quindi la fiamma e continuare la cottura del filetto per altri 2-3 minuti per lato.

Una volta cotto, spegnere il fuoco, salare la carne e lasciarla riposare per un minuto.

Come impiattare: distribuire la salsa sul fondo del piatto, adagiare al centro la carne e decorare con rametti di erbe aromatiche e fiori eduli.

Qui la ricetta passo passo.

Un post condiviso da roberta castrichella (@robysushi) in data: 30 Gen 2017 alle ore 10:52 PST

Tranci di baccalà con crema di broccolo, noci e nocciole

Una ricetta che unisce due ingredienti facili anche da reperire: il baccalà norvegese e il broccolo siciliano.

Per preparare questo piatto bastano 15 minuti. Per cuocerlo solo 25 minuti.

Quel che serve oltre a pochi semplici ingredienti è una pentola grande, una vaporiera, una teglia, carta da forno, un frullatore, una padella antiaderente.

Oltre ai tranci di baccalà e al broccolo, servono della granella di nocciole del Piemonte Igp e di noci, 2 spicchi di aglio, 2 rametti di rosmarino, peperoncino fresco, 4 foglie di salvia, 2 foglie di alloro, olio evo, sale e pepe.

Tutta la ricetta, step by step, leggetela qui.

Un post condiviso da Enrica Panariello (@chiarapassion) in data: 5 Dic 2017 alle ore 03:22 PST

Un dolce red, sciuè sciuè

La ciambella red velvet è la versione semplificata della red velvet cake, una torta umida dal colore rosso brillante perfetta per celebrare il Natale.

Rispetto alla versione classica, non si compone di 3 basi separate farcite con crema.

Per darle la forma a stella, serve uno stampo da bundt cake.

Nella versione che vi proponiamo al posto del burro si usa l'olio di semi.

La preparazione è semplice: dopo aver preparato il latticello con yogurt, limone e latte, basta mescolare in una ciotola gli ingredienti secchi e in un'altra quelli liquidi.

Si uniscono poi i due composti senza mescolare troppo e via in forno!

La ciambella può essere servita al naturale, con una semplice spolverata di zucchero a velo in modo da non svelare il suo colore rosso fino al momento del taglio della fetta, o accompagnata a una golosa crema al mascarpone.

Per eseguire passo passo la ricetta, cliccate qui.

Un post condiviso da Giallozafferano (@giallozafferano) in data: 22 Nov 2017 alle ore 04:16 PST

Un Panettone da favola

Molto più di una dolce ricetta, è una favola.

Si intitola woodland cake di panettone ed è una rivisitazione della famosa e scenografica torta americana naked cake.

Un dessert che somiglia a un bosco incantato, fatto con il panettone, che è il dolce simbolo del Natale.

La farcitura è a piacere, ma in questa ricetta in particolare è una deliziosa marmellata d'arancia con voluttuosa crema al mascarpone.

A rendere la woodland cake indimenticabile sono le decorazioni.

Per eseguire passo passo la ricetta, clicca qui.