Resistere a snack e spuntini lontano dai pasti non è semplice. Ecco i trucchi anti sgarro da provare subito per gestire gli attacchi di fame fuori orario

Quando si vuole dimagrire e si mangia di meno, controllare gli attacchi di fame fuori orario a volte diventa un’impresa.

Fare rinunce troppo drastiche a tavola non serve a perdere peso: la mancanza di gratificazione spinge a cercare sempre più cibo e aumenta le occasioni per lasciarsi tentare più facilmente da snack, spesso ricchi di zuccheri e grassi.

Anche saltare i pasti è un errore: il rischio è di avvertire con il passare delle ore sempre più fame e di cedere più facilmente nei diversi momenti della giornata a spuntini golosi e ipercalorici.

Eppure, esistono piccoli stratagemmi che possono essere d’aiuto per evitare di lasciarsi tentare dai peccati di gola e frenare l’appetito lontano dai pasti.

Ecco i trucchi anti sgarro per gestire gli attacchi di fame fuori orario.

(Continua dopo la foto)

Andate al supermercato a stomaco pieno

Andate a fare la spesa solo dopo aver mangiato.

Fare acquisti a stomaco vuoto aumenta il rischio di cedere più facilmente a dolciumi e snack confezionati che hanno un contenuto elevato di calorie, grassi e zuccheri.

Munitevi poi della lista di ciò che vi occorre. Eviterete così di mettere nel carrello prodotti che in realtà non servono e che spesso sono anche dannosi per la linea e per la salute.

Al primo attacco di fame, non avere in casa merende ricche di grassi e a disposizione vi darà la possibilità di ripensarci.

Iniziate i pasti con le verdure

Per favorire la sazietà e allontanare il pericolo di sgarri fuori orario cominciate pranzo e cena con un piatto di verdure.

Sono ricche di fibre, che hanno una buona capacità saziante.

Rallentano lo svuotamento gastrico ed evitano i picchi di glicemia, il livello di zuccheri nel sangue, che stimolano il rilascio di insulina, responsabile degli attacchi di fame repentini.



Fate spuntini a base di frutta secca

Un pugno di mandorle, di pistacchi, di nocciole, di noci o di anacardi al giorno oltre a essere uno snack salutare che può essere facilmente portato ovunque, aiuta a contrastare gli attacchi di fame.

La frutta secca è ricca di fibre e grassi “buoni” che saziano a lungo e allontanano il rischio di sgarri.

Consumata con moderazione (massimo 30 grammi al giorno), per lo spuntino di metà mattina o per la merenda, fornisce energia e nutrienti senza appesantire l’organismo.

Non fatevi mancare le proteine

Per non incorrere negli attacchi di fame improvvisi non rinunciate a tavola alle proteine di carne, pesce e uova.

Oltre ad essere di buona qualità e facilmente assimilabili dall’organismo, hanno un eccellente effetto saziante e sono indispensabili per mettere su massa magra.





Photo Credits: Unsplash