Noci, mandorle, pistacchi, nocciole & Co hanno proprietà super per la linea e per la salute. Ecco perché mangiare frutta secca fa bene a dieta e umore

La frutta secca a guscio è amica della dieta e della salute.

Assicura tanti minerali, vitamine, antiossidanti, preziosi per l’organismo e, consumata nella giusta quantità (non più di 30 grammi al giorno), aiuta a mantenere il peso forma.

Il merito è delle sue proprietà benefiche. Anche se ha un apporto calorico importante, che può superare le 600 calorie ogni 100 grammi, mangiata con moderazione non fa ingrassare, anzi.

Un consumo regolare di noci, nocciole, mandorle, pistacchi al naturale (senza l’aggiunta di sale) aiuta a controllare i chili in più.

Una ricerca condotta di recente dalla Loma Linda University School of Public Health e dalla International Agency for Research on Cancer e pubblicata sulla rivista European Journal of Nutrition ha messo in evidenza che includerle nella dieta può ridurre l'aumento di peso e diminuire il rischio di sovrappeso e obesità.

Ecco allora perché la frutta secca è lo spuntino ideale per chi è a dieta.

Frena gli attacchi di fame

Noci, mandorle, nocciole, pistacchi hanno un ottimo potere saziante.

Forniscono tante fibre che favoriscono la regolarità intestinale e frenano gli attacchi di fame, prolungando il senso di sazietà.

Spegne la voglia di dolce

Le fibre di cui sono ricchi rallentano infatti l’assimilazione degli zuccheri nel sangue e agiscono positivamente sugli sbalzi repentini di glicemia, responsabili degli attacchi di fame.

Favorisce il buonumore

Tutta la frutta a guscio è ricca di sostanze alleate del sistema nervoso, come le vitamine del gruppo B, il triptofano, un aminoacido che favorisce la produzione di serotonina, l’ormone del buonumore e gli acidi grassi essenziali, tra cui i preziosi Omega 3 utili per l’equilibrio emotivo.

Inoltre, è fonte di minerali dall’effetto miorilassante come il magnesio.

Favorisce il buon funzionamento del metabolismo

La frutta secca a guscio è fonte di vitamine del gruppo B, che favoriscono il rilascio di energia.

Contiene, poi, acidi grassi essenziali che favorisce il buon funzionamento del metabolismo, il meccanismo che consente di bruciare calorie.







