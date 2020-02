Il dinner cancelling, ovvero la dieta che prevede il digiuno completo alla sera fino a colazione sta spopolando. Ecco come e perché (forse) provarlo

Si chiama Dinner Cancelling ed è la dieta che prevede l’eliminazione del pasto serale.

Come suggerisce il termine inglese, in pratica si cancella la cena.

Oltre alla cena, il digiuno deve essere protratto fino alla mattina, digiunando per circa 16-17 ore in maniera simile alla dieta mima-digiuno e al regime 16-8.

Se volete sapere come e perché seguire questo regime alimentare, continuate a leggere: ecco tutto quello che bisogna sapere prima di intraprendere la dieta Dinner Cancelling.

Qual è l'obiettivo della dieta Dinner Canceling

La dieta Dinner Canceling è nata in Germania qualche anno fa, inventata dal nutrizionista tedesco Dieter Grabbe che sostiene la necessità del digiunare la sera non solo per dimagrire: anche per un effetto detox questo regime alimentare sarebbe importante.

Digiunando per svariate ore al giorno e in particolare saltare il pasto della sera permetterebbe di ritrovare energia e salute.

Le regole da seguire

Bisogna seguire un digiuno totale di solidi, assumendo solo liquidi senza zucchero per 16-17 ore, saltando la cena e rimanendo a digiuno fino alla colazione della mattina seguente.

Durante la finestra del digiuno sono consentite solo bevande quali acqua, tisane leggere non zuccherate.

Anche il caffè non è vietato ma la caffeina di sera non va di certo a braccetto con un buon riposo.

Chi non riuscisse a sopportare il digiuno totale può mangiare snack leggeri vitaminici, in particolare verdure crude.

Quanto si perde

La Dinner Cancelling promette di perdere fino a 3 chili in due settimane. Senza troppe rinunce durante i restanti pasti.

Anzi, è importante assumere tutti i nutrienti necessari al fabbisogno quotidiano nei due pasti rimanenti, ossia a colazione e a pranzo.

La colazione come pasto principale

Esattamente come dice il detto popolare, “A colazione bisogna mangiare come un re, a pranzo come un principe e a cena come un povero”, la Dinner Cancelling punta tutto sulla colazione, che diventa il pasto più importante della giornata e deve essere molto abbondante e libera.

Bisogna però prediligere sempre cibi sani e freschi, senza esagerare con condimenti, grassi insaturi e zuccheri.

Menù esempio della dieta Dinner Canceling

Un menù esemplificativo di questo regime dietetico potrebbe essere il seguente: a colazione 200 ml di yogurt magro con due cucchiai di muesli e un cucchiaino di miele oppure un panino da 60 grammi da accompagnare a un paio di fette di prosciutto magro e un bicchiere di spremuta d’agrumi (arancia o pompelmo, anche se sarebbe da preferire il limone).

Per pranzo, via libera a carni bianche come petto di pollo o di tacchino alla piastra oppure a pesci magri come la sogliola. Come contorno, un’insalata ricca o 200 grammi di patate lesse. Come frutto, un pompelmo.

Concedetevi uno spuntino pomeridiano abbastanza ricco visto che andrete incontro al digiuno serale e notturno: 100 grammi di formaggio magro, 40 grammi di frutta secca come noci, nocciole o mandorle e 40 grammi di pane andranno bene.

E per cena? Saltate! Ma bevete una tazza di tisana che sarà un comfort food come fosse una zuppa calda.

I pro della dieta Dinner Canceling

Tra i pro, c’è senz’altro il conciliare del sonno: a stomaco vuoto, infatti, si dorme più tranquillamente e profondamente perché l’organismo non è impegnato in processi digestivi.

Pare inoltre che il digiuno sia in grado di rafforzare il sistema immunitario, di velocizzare il metabolismo e di conseguenza di aumentare il consumo di grassi.

In una parola: dimagrimento.

Secondo il nutrizionista tedesco Dieter Grabbe, inventore della dieta, la Dinner Canceling sarebbe anche capace di rallentare sensibilmente l’invecchiamento cellulare.

Le critiche alla Dinner Cancelling

Ciò che afferma Dieter Grabbe, ossia che il digiuno serale inverta il metabolismo e l’orologio biologico rallentando l’invecchiamento, non trova però d’accordo buona parte della comunità scientifica e medica.

Sono molti i medici secondo cui questo metodo non sarebbe valido, specialmente dal punto di vista dimagrante.

Lo stato metabolico cambia dal mattino (quando è più veloce) alla sera (più lento) tuttavia la Dinner Cancelling non sarebbe in grado di alterare lo stato delle cose.

Anzi, c’è chi sostiene che digiunando dalle ore 17 in poi si rischia di rallentare il metabolismo e che quindi è bene mangiare alla sera, leggero e poco condito ma comunque mangiare.