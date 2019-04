Niente privazioni e rinunce a tavola. Ecco le strategie da seguire per dimagrire senza fatica e senza diete e non rischiare più di ingrassare

Per liberarsi dei chili in più bisogna lasciar perdere le scorciatoie: seguire diete che in breve tempo promettono di fare miracoli, tagliare in modo netto le calorie e fare rinunce drastiche a tavola rischia di avere l’effetto opposto.

Il rischio? Vanificare i buoni propositi della dieta e rinunciare con facilità.

Regimi alimentari troppo restrittivi infatti nel lungo periodo spingono il corpo a conservare le riserve di grasso e di conseguenza, ad accumulare con maggiore facilità chili e centimetri in più.

Per perdere peso in modo sano e duraturo senza rischiare di ingrassare meglio adottare delle piccole strategie in grado di rendere la dieta sana uno stile di vita.

A far prendere centimetri in più su pancia, glutei e cosce infatti sono spesso le cattive abitudini quotidiane come la sedentarietà e gli errori che si commettono a tavola.

Ecco allora le mosse giuste da adottare per dimagrire senza rischiare di ingrassare di nuovo.

Muovetevi di più e stressatevi di meno

Fate movimento non solo in palestra.

Spostatevi a piedi e camminate di più.

La sedentarietà è uno dei maggiori fattori di rischio dei chili in più.

L’Organizzazione mondiale della Sanità consiglia di fare almeno 10 mila passi al giorno per restare in forma e in salute.

Cercate poi di stare alla larga dalle tensioni e dallo stress: favoriscono la produzione di ormoni come il cortisolo che stimolano la fame e favoriscono di conseguenza l’accumulo di chili in più.

Occhio alle diete drastiche

Tagliare in modo netto le calorie a tavola non fa perdere peso.

Diversi studi hanno evidenziato che una riduzione calorica drastica favorisce a lungo andare la ripresa dei chili persi e l’accumulo di grasso addominale, causando l’effetto yo-yo.

Inoltre, rallenta il metabolismo, il meccanismo che aiuta a bruciare energia.

A tavola non fatevi mancare le proteine

Una dieta sana e bilanciata non può prescindere dal consumo equilibrato di carboidrati, grassi e proteine.

Le proteine di carne, pesce, uova, latte o latticini per esempio sono ottime alleate del metabolismo, il meccanismo che consente di trasformare il cibo in energia e di bruciare calorie.

In più, aiutano a mettere su massa magra, favorendo la salute dei muscoli.

Scegliete riso e pasta integrali

Rispetto alla versione “bianca”, la pasta, il riso e in generale i cereali integrali sono maggiormente ricchi di fibre che aiutano a ridurre l’assorbimento degli zuccheri nel sangue, evitando gli sbalzi di glicemia, responsabili degli attacchi di fame improvvisi.









