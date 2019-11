Volete diventare più intelligenti? Ecco cosa mangiare per stimolare il cervello e migliorare l’intelletto, potenziando l’intelligenza

Siamo quello che mangiamo. Anche a livello cerebrale.



Esistono infatti parecchi alimenti capaci di stimolare il cervello, migliorando l’intelletto. E di fatto potenziando l’intelligenza.

Ecco cosa non dovrebbe mai mancare sulla tavola di chi vuole anche una mens sana (oltre che un corpore non da meno, dato che si tratta di cibi ottimi per la salute).

Avocado

L’avocado è un frutto che sta facendo tanto parlare di sé per le sue proprietà benefiche.

Molto ricco di vitamina E, una sostanza antiossidante che protegge i tessuti del cervello dall’invecchiamento, questo alimento aiuta a ringiovanire le cellule cerebrali.

Inoltre la vitamina E protegge il corpo e il cervello dai danni dei radicali liberi.



Anche il suo elevato contenuto di grassi monoinsaturi permette di tenere sotto controllo la circolazione sanguigna e quindi di rendere più efficiente il cervello.



Fonte di omega 3, omega 6, acidi grassi e grassi monoinsaturi, questo frutto riesce ad aumentare notevolmente l'afflusso di sangue al cervello.

Cereali integrali

I cereali integrali sono un concentrato di carboidrati, di vitamina B e di zinco.

L’attività mentale migliora proprio grazie alla vitamina del gruppo B1 mentre la memoria viene potenziata dai carboidrati. Lo zinco aiuta a essere più lucidi e reattivi agli stimoli cerebrali.



Tra i cereali integrali altamente benefici spicca l’orzo. Questo contiene infatti anche il fosforo, molto utile per chi studia e si deve concentrare per più ore al giorno nella lettura e nella memorizzazione di dati.



Le vitamine del gruppo B (B1, B6, B9 e B12) contenute nei cereali integrali (e anche nel fegato, nel tuorlo dell’uovo, nelle verdure a foglia verde, nel lievito di birra e nelle interiora di animali) sono basilari per un funzionamento ottimale dei neurotrasmettitori.



I carboidrati complessi, le fibre e gli acidi grassi come gli omega 3 contenuti nei cereali contrastano i danni provocati dai picchi di zucchero e dai coaguli di sangue.



I cereali integrali caratterizzati da un basso indice glicemico (ad esempio l’orzo e il bulgur) rilasciano il glucosio più lentamente nel flusso sanguigno, aiutando così a mantenere costante e alta l’energia fornita al cervello.

Lenticchie

Le lenticchie sono un’ottima fonte di ferro, sostanza essenziale per chi svolge attività intellettuali.

Il ferro, combinandosi con proteine e rame, produce l’emoglobina che è la responsabile del trasporto dell’ossigeno nel corpo, cervello compreso.



Mangiare le lenticchie assieme a frutta e verdura garantisce un rapido ed efficace assorbimento del ferro e quindi una maggiore produzione di emoglobina.

Ciò permette al cervello di ossigenarsi di più e dunque di funzionare meglio.

Pesci grassi

Il cervello è costituito per il 60% di grassi, motivo per cui è importante reintegrare la massa grassa cerebrale introducendo il cibo adatto.

La principale fonte di grassi buoni è il pesce, ricchissimo di omega 3. Questo nutriente è presente principalmente nel pesce e rende più sane le membrane cerebrali, i riflessi agli stimoli più pronti e un cervello più giovane.

I pesci grassi in cui si trovano gli omega 3 sono il salmone, il tonno, il merluzzo (anche l'olio di fegato di merluzzo ne è ricco), il pesce spada, le aringhe, gli sgombri, le sardine e in generale tutto il pesce azzurro.

Uova

Le uova potenziano la capacità di sintesi e l’apprendimento in generale.



Grazie all’alto contenuto di proteine ricche di amminoacidi, le uova contribuiscono a migliorare il lavoro dei neurotrasmettitori.



Inoltre il contenuto di acetilcolina e noradrenalina rendono le uova alleate preziose del cervello.

La acetilcolina è fondamentale per il processo mnemonico mentre la noradrenalina stimola l’apprendimento e la comprensione dei concetti.

Banana

La banana è ricca di potassio, magnesio e vitamina B6, sostanze indispensabili per trasmettere correttamente gli impulsi nervosi.



Grazie al contenuto di vitamina B6, la banana permette all’organismo di assimilare gli amminoacidi e produrre serotonina e acido y-amminobutirico, due fondamentali neurotrasmettitori capaci di sviluppare comportamenti prudenti, riflessivi e calmi.



Dunque la banana è un’ottima alleata di un cervello riflessivo e strategico.

Curcuma

La curcuma è una spezia che rafforza la memoria e stimola la produzione di nuove cellule cerebrali.



Ha proprietà antiossidanti e anti-infiammatorie tali da riuscire a calmare l'infiammazione delle cellule cerebrali e nervose.



La curcuma aiuta anche a inibire l'accumulo di beta amiloidi distruttivi nel cervello di chi è affetto dal morbo di Alzheimer.

Cioccolato fondente

Il cioccolato fondente è ricco di caffeina e in generale di sostante psico-stimolanti.



I flavonoli (composti di origine vegetale appartenenti alla classe dei flavonoidi) che si trovano nel cioccolato nero riescono a migliorare il flusso di sangue al cervello. E in pratica migliorano pure le funzioni cognitive e la memoria.



In più il cacao contiene sostanze stimolanti come la caffeina e la teobromina che migliorano la funzione del cervello nel breve termine.

Olio d’oliva

Vari studi hanno ampiamente dimostrato come il consumo di olio d’oliva, fulcro della dieta mediterranea, aiuti a prevenire il declino cognitivo.



Una ricerca condotta in Francia ha inoltre rilevato che i consumatori abituali di olio d’oliva hanno benefici sulla memoria visiva.



L’olio è ricco di vitamina E, una sostanza che protegge il cervello dai radicali liberi.



Gli effetti benefici sul cervello derivano anche dall’alto contenuto di acidi grassi, gli ormai celeberrimi omega-3 e omega-6. Questi due acidi svolgono un ruolo chiave nella protezione delle aree del cervello maggiormente soggette all’invecchiamento.

Gli omega-3 e gli omega-6 sono utili anche per il mantenimento del fornice, una piccola regione del cervello che sembrerebbe essere collegata alla memoria e all’insorgere dell’Alzheimer.

Verdure e frutti rossi

Sia le verdure sia i frutti rossi sono ricchi di nutrienti fondamentali per il buon funzionamento del cervello, ossia le vitamine del gruppo A e C e gli antiossidanti.

Le vitamine così come gli antiossidanti lottano contro i radicali liberi che attaccano le cellule nervose (anche quelle del cervello) e intanto favoriscono la circolazione, assicurando una buona ossigenazione a tutto il corpo.

Il risultato è un cervello più scattante, giovane, dinamico e reattivo.