La massa magra è fondamentale per mantenersi in forma e si costruisce anche a tavola grazie ai cibi giusti: ecco cosa mangiare per avere un corpo tonico

Per essere più sode e toniche non serve solo praticare sport e di sicuro non serve a niente vivere sotto stretti regimi dietetici.

Per fare i muscoli anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale.

E una volta ottenuta una buona struttura muscolare potrete permettervi di mangiare molto di più senza paura di ingrassare, visto che muscoli e massa magra consumano molte più calorie della massa grassa e quindi alzano il metabolismo basale.

Alcuni cibi come la carne, il latte, i formaggi, le uova, il pesce possono contribuire ad avere una buona massa muscolare.

Il merito è della ricchezza di proteine, in particolare di quelle nobili, che favoriscono la costruzione, il mantenimento e la riparazione dei tessuti. Queste sono complete di tutti gli aminoacidi essenziali, che il corpo non è in grado di sintetizzare e che devono essere assunti per forza con l’alimentazione.

Anche altri cibi sono fonte di proteine anche se non contengono tutti gli aminoacidi essenziali. Per esempio, i legumi sono carenti di metionina e i cereali di lisina. Per poter beneficiare dello stesso valore proteico dei cibi che contengono proteine complete basta consumarli insieme durante lo stesso pasto.

Ecco, allora, cosa mangiare per fare i muscoli e avere un fisico scolpito e in forma.

Salmone

Apporta un’elevata quantità di proteine complete di tutti gli aminoacidi essenziali e tanti grassi buoni, Omega 3, che favoriscono la massa magra.

Uova

Apportano colina e tante proteine di elevato valore biologico, indispensabili per la salute dei muscoli.

Fagioli e cereali integrali

I legumi sono un’ottima fonte di proteine vegetali.

Per aumentarne il valore biologico e assicurarvi tutti gli aminoacidi essenziali abbinateli nello stesso pasto ai cereali integrali (riso integrale, avena, orzo, segale ecc.).

Yogurt Skyr

Rispetto a quello tradizionale, lo yogurt islandese è maggiormente ricco di proteine, utili per la salute dei muscoli e per la tonicità dei tessuti.

In 100 grammi ne contiene circa 11 grammi.

Carne di pollo

Il pollo è un’ottima fonte di proteine ad alto valore biologico, utili per la salute dei muscoli.

In più, è anche magro: contiene pochi grassi.





Photo credits: Unsplash