Gli spazi, la tavola, il menù, la musica e ovviamente gli invitati: ecco come organizzare un aperitivo a casa

Che sia per festeggiare una ricorrenza, una laurea, il Natale con gli amici, guardare insieme una partita di calcio, o semplicemente passare una serata insieme senza per forza dover uscire, organizzare un aperitivo a casa è sempre un'ottima idea e con pochi accorgimenti sarà sempre un successo.

Scegliete chi invitare

Sembra scontato ma non lo è. A meno che non stiate organizzando una reunion di vecchi* amic*, è sempre una buona idea creare gruppi eterogenei di persone compatibili, in modo da rendere la conversazione più stimolante del gossip di quartiere, conoscere persone nuove e magari di far nascere qualche flirt vincente.

Dunque una buona regola per un aperitivo a casa potrebbe essere: per ogni una persona che conoscete da una vita invitate qualcuno che avete conosciuto più di recente o fuori dal vostro giro abituale.

Se non conoscete nessuno al di fuori del giro invitate meno persone ma dite loro di portare un +1.

Organizzate gli spazi

Non c'è bisogno di stravolgere l'arredo, ma pensate in anticipo a dove far sedere, bere e mangiare i vostri ospiti.

Per l'occasione va bene qualsiasi stanza della casa (il soggiorno, la sala da pranzo o anche la cucina), ma è fondamentale che ci sia un bel piano d'appoggio ampio per piatti da portata, eventuali piattini per gli ospiti e piattini usati, bicchieri e bevande.

Si tratta di un’occasione informale, quindi non occorre stare seduti intorno a un tavolo, anzi è bello lasciare liberi i nostri ospiti di muoversi, ma calcolate quante persone possono stare comode nell'ambiente per non sentirsi in un locale troppo affollato.

Come a dire: non invitate 30 persone se casa vostra ne contiene 10.

Come apparecchiare "il buffet"

Una volta scelto l'ambiente apparecchiate la tavola con una tovaglia che rappresenti voi o il mood che volete abbia la serata, scegliete una playlist o una stazione radio che faccia da musica di sottofondo e date libero sfogo a piatti e piattini di servizio.

Va bene qualunque cosa vi faccia sentire a vostro agio, dalle ciotoline di design ai piatti di ceramica comprati in Sicilia l'estate scorsa o anche piatti e bicchieri di carta.

In base all'occasione o alla stagione potete personalizzare il tavolo con accessori, vasi, fiori, o tovaglioli decorati.

Pensate al menù

L'aperitivo non è (o non dovrebbe essere) sostitutivo del pasto, ma se state organizzando un aperitivo a casa e non c'è in programma una cena subito dopo, è buona norma tenerne presente e cercare di saziare i propri ospiti. A maggior ragione se avete intenzione di offrire alcolici.

Non serve strafare sfornando torte salate e lasagne: patatine, noccioline, olive, grissini, formaggi e salumi se scelti con cura e abbinati con le dovute accortezze alle bevande (alcoliche e analcoliche) possono dare risultati straordinari.

Qualche esempio?

Le chips al tartufo Patatas Nana abbinate a un buon Lambrusco, leggermente frizzante, fresco e profumato; le Patatas Nana Rapa Rossa, nate dall’unione con le verdure liofilizzate e polverizzate utilizzate da Morgan nella sua celebre Giardiniera, sono perfette da accompagnare con i formaggi e sorseggiando una sangria.

Per chi ama i gusti decisi le Patatas Nana di Morgan al cappero sono sapide al punto giusto, e perfette con le bollicine di spumanti e champagne insieme a olive dolci giganti e salumi.

O, ancora, la chips gusto peperone è l’ideale per l'aperitivo accompagnata da un bicchiere di vino rosso intenso e una ciotola di humus da servire con qualche grissino o verdure da pinzimonio e quella al limone in salamoia è perfetta da gustare con un long drink fresco e dissetante, come può essere un buon Gin Tonic, in abbinata a qualche ciotola di mandorle tostate e pistacchi salati.