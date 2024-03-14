Dalla classica alle più golose, farcite o decorate, ecco la nostra selezione di colombe artigianali più buone d’Italia

La tradizione vuole che sulla tavola delle feste non manchi mai la colomba di Pasqua, un tempo preparata solo con pochi ingredienti freschi, tra cui i canditi all’arancia aggiunti per dare un tocco di freschezza all’impasto. Ma dove trovare le colombe artigianali più buone?

Rispetto alla versione classica, oggi l’elenco delle varianti si è allungato. Merito dell’estro creativo e della voglia di innovare di molti pasticceri che hanno trasformato il dolce che sa di primavera in un lievitato spesso complesso, elaborato, ma sempre leggero, digeribile e bilanciato nel gusto.

Anche quest’anno, non senza fatica, abbiamo selezionato le migliori colombe artigianali di Pasqua 2024 (secondo noi). Si possono trovare nei laboratori e nelle pasticcerie sparse qua e là per l’Italia oppure ordinare online e ricevere direttamente a casa.

Le colombe artigianali più buone della Pasqua 2024

** Le uova di Pasqua più belle (e buone) del 2024 **

(Continua sotto la foto)

Il tris di colombe artigianali di Ciacco

Il chimico gelatiere Stefano Guizzetti propone per questa Pasqua tre varianti di colomba, tutte ugualmente soffici e fragranti. In comune hanno un doppio impasto preparato con farina italiana bio, lievito madre e 48 ore di lievitazione. E ancora, il miele delle valli di Parma, il burro di panna fresca da centrifuga e i tuorli d’uovo bio di un piccolo produttore di Cuneo.

A differenziarle sono i dettagli: la Classica è fatta con arance siciliane candite di Corrado Assenza e una croccante copertura alla mandorla gemella di Avola. La Lamponi e Pistacchio, con croccante glassa al pistacchio, ha il lampone semi candito nell’impasto e la crema al pistacchio di Bronte firmata Ciacco siringata all’interno (solo prima dell’assaggio, grazie allo speciale tubetto in dotazione). Infine, la Albicocche e cioccolato è con albicocche candite e gocce di cacao, finita con una copertura di cioccolato fondente mono origine Uganda 60% intenso e aromatico. È tutto disponibile sul sito con spedizioni in tutta Italia.

L’uovo di Tortora di Andrea Tortora

L'olio di oliva al posto del burro, le albicocche e i mandarini candidi che avvolgono generosamente l’impasto insieme con la vaniglia Bourbon. Lo completa un croccante guscio glassato, ricco di mandorle siciliane, nocciole e zucchero.

Sono questi gli ingredienti di un lievitato semplice e leggero, perfettamente digeribile grazie alla lievitazione lenta, e dalla forma innovativa e irripetibile a uovo.

Come gli altri prodotti della Collezione Pasqua ’24 firmata da Andrea Tortora, l’Uovo di Tortora è delicatamente avvolto in una velina e custodito in una latta metallica frutto della collaborazione fra l’illustratore Gio Pastori e del designer Marco D’Andolfi. Ogni confezione custodisce un biglietto con un messaggio di auguri di Buona Pasqua, impresso su carta materica Gmund. Info e ordini qui.

Le colombe artigianali (e il panettone di Pasqua) di Cremeria Capolinea

Anche a Pasqua il maestro gelatiere e lievitista Simone De Feo non smette di stupire. Accanto alla colomba in tre diversi gusti - la Classica, al Tiramisù (con impasto al caffè, gocce di cremino alla nocciola e caffè, cacao in polvere e con una glassa alle nocciole e caffè) e al Cioccolato e Arancia con una goduriosa glassa alle mandorle e cacao - aggiunge il Panettone di Pasqua, rimanendo così coerente alla sua idea di rendere disponibile ogni giorno dell’anno il lievitato simbolo della tradizione meneghina.

Lo propone con un impasto alla nocciola che profuma di primavera grazie alle note di fiori d’arancio (presidio SlowFood de La Vecchia Distilleria) e arricchito con gocce di cioccolato bianco.

Tutti i lievitati di Cremeria Capolinea sono in vendita negli store (di Viale Ettore Simonazzi 12 e Via Tenni 132/C, Baragalla, a Reggio Emilia) e online.

La Colomba Artigianale OF Bonollo

È soffice e fragrante come lo sono gran parte delle colombe artigianali. A renderla unica però è il suo aroma, eccezionalmente ricco e vivace.

Di là dall’uso solo di ingredienti di qualità, tra cui i deliziosi canditi e le mandorle pregiate, quel che caratterizza e rende inimitabile la Colomba Artigianale OF Bonollo è l’aggiunta nell’impasto della giusta dose di Grappa Bonollo OF Amarone Barrique, la prima in Italia con invecchiamento in barrique e ancora oggi punta di diamante della produzione delle Distillerie Bonollo Umberto di Padova, storica azienda che da oltre cento anni e quattro generazioni produce grappa.

È lei la vera protagonista di questo lievitato goloso ma equilibrato, capace di sorprendere e conquistare sia gli intenditori di distillati più esigenti sia gli appassionati di dolci. Info è ordini sul sito

La colomba (e il messaggio di pace) del Panificio Davide Longoni

La ricetta è rodata, ma viene comunque perfezionata ogni anno dal capo pasticcere Mauro Iannantuoni e dalla sua squadra. Gli ingredienti sono accuratamente selezionati. Tra questi, il miele di agrumi di Mieli Thun, la vaniglia bourbon biologica, le mandorle abruzzesi e lo zest di arancia e bergamotto per dare all’impasto un tocco di freschezza finale.

E poi i canditi, i veri protagonisti della colomba classica: vengono lavorati per Longoni dall'azienda agricola trentina Biodebiasi, partendo dalle arance coltivate dall’associazione SOS Rosarno -che si batte contro il caporalato- e dai mandarini che provengono dal Consorzio palermitano “Il Tardivo di Ciaculli".

Il risultato è un prodotto ottimo al palato, frutto del contributo prezioso di diversi attori, ciascuno con i propri valori positivi e obiettivi, di cui lo stesso lievitato si fa portavoce.

Da qui, il messaggio positivo che accompagna la colomba di Longoni quest’anno. È semplice è chiaro “Milano fa la pace” e “Milano è di tutti”, a voler comunicare l’appartenenza a una città aperta e inclusiva, che si batte per diffondere la pace e la gentilezza. L’invito a fare la pace è implicito nel lievitato e impresso anche sul packaging, realizzato in esclusiva dall’artista Gianluca Cannizzo. Info sul sito

La Colomba cioccolato e arancia di Slitti

Firmata dal pluripremiato Maitre Chocolatier Andrea Slitti, titolare dell’omonima cioccolateria di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, la Colomba simbolo di questa Pasqua è un omaggio all’artigianalità, all’esperienza e alla passione che legano il Maestro all’arte della lavorazione del cioccolato.

La ricetta della Colomba Slitti al cioccolato e arancia parte da un lievito madre di oltre 70 anni, rinfrescato ogni giorno. Il cioccolato utilizzato è un Gran Cacao 64% (Ecuador, Perù e Madagascar) con aggiunta di cacao naturale in polvere, l’aroma fresco e distintivo invece è sprigionato dalle arance di Calabria candite a bassa temperatura, dal mandarino di Ciaculli e dall’estratto di Vaniglia Bourbon. Info e ordini sul sito

Il kit di Pasqua e Pasquetta firmato Mamm

È il regalo perfetto sia per il giorno di Pasqua sia per il picnic di Pasquetta. La box limited edition ideata dal forno di Udine contiene una colomba a base di Olio Extravergine di Oliva del frantoio Mancino di Gioia del Colle (BA), da accompagnare a una birra artigianale ottenuta utilizzando il pane avanzato dalla produzione quotidiana del panificio (in collaborazione con l’amico maestro birraio Antonio dell’Azienda Agricola Villa Chazil).

E per aggiungere un tocco di pugliesità, ci sono anche i tarallini, croccanti e fragranti, pensati per chi al dolce preferisce il salato.

Il tutto è all’interno di una confezione colorata, dalla grafica geometrica e minimale realizzata dal designer Leo di Renzo, che si trasportata come un cestino durante la gita fuori porta come a un pranzo chic a casa di amici.

Oltre al kit, tra i lievitati pasquali di Mamm ci sono anche la Colomba Zero, senza canditi, e la Classica con canditi all'arancia. Oltre a due ricette creative: una ai Quattro Cioccolati (con gianduia, cioccolato bianco, fondente e al latte, nell'impasto crema di nocciola incorporata nell'impasto) e l’altra all'Olio Extravergine d’Oliva con Albicocche Pellecchiella e Gianduia autoprodotto di Forno Brisa, senza burro e ideale per gli intolleranti ai latticini.

Parte del ricavato ottenuto dalla vendita delle colombe sarà destinato al sostegno del collettivo Breastfast Club di Udine, impegnato nella prevenzione del tumore al seno. Info e ordini sul sito

Le colombe artigianali (sei) di Denis Dianin

"Gamma che vince non si cambia!". Con questo slogan il Maestro Denis Dianin presenta - o meglio, riconferma - la sua gamma dei grandi lievitati di Pasqua.

Stessi gusti, sei, dello scorso anno. Anche l’impasto è ugualmente morbido e fragrante, digeribile e piacevole al palato grazie alla lievitazione lenta, all’uso di un blend di farine ricco di fibre, antiossidanti, sali minerali e di soli ingredienti freschi, di primissima qualità, senza l’aggiunta di conservanti.

Dalla Classica con canditi di arancia; alle varianti con Arancia e pesca semicandita; Albicocca, cioccolato bianco e caffè con albicocca del Vesuvio Pellecchiella semicandita, cioccolato bianco Opalys Valrhona e impasto al caffè; Albicocca, mandorla e zenzero con albicocca semicandita, zenzero candito è mandorla.

Fino alle golose al Cioccolato bianco, amarena e limone con impasto al cioccolato bianco Opalys Valrhona, cubetti di limone candito e amarena semicandita; e Cioccolato bianco, con cubetti di arancia e limone canditi, cioccolato bianco Opalys Valrhona e una nota di profumo di fava Tonka.

Tutte le colombe sono ricoperte con glassa mandorlata e disponibili anche nella linea Invero, brand con cui il Maestro veneto ha portato per primo la vasocottura nel mondo del dolce lievitato. I prodotti sono acquistabili nella pasticceria di Selvazzano Dentro, a pochi minuti dal centro di Padova, e online

La Colomba de l’Enzo di Pasticceria Martesana

Lui, il Maestro Vincenzo Santoro, già vincitore di svariati premi di pasticceria, non ha bisogno di presentazioni. E così è per le sue creazioni, in particolare i lievitati.

Tra le proposte pasquali, torna la Colomba de l’Enzo, figlia dell’iconico Panetùn de l’Enzo, che si caratterizza per la glassa al cioccolato fondente che ricopre un soffice impasto farcito con albicocche in confettura e semicandite.

A cui si aggiungono la colomba tradizionale fatta solo con arance candite italiane, glassa di mandorle e zucchero; e la più complessa, ma altrettanto delicata, ricetta Colomba frutti rossi con lamponi semi-canditi e gocce di cioccolato nell’impasto, ricoperto da una finissima frolla aromatizzata ai lamponi e da zucchero cristallizzato.

A fare la differenza, oltre alla sostanza che si sente al palato, sono le confezioni, realizzate con carta materica contenente fibre di cotone ideate per Pasticceria Martesana dallo studio grafico milanese Drogheria Studio. Tutte le proposte -compresa un’ampia selezione di uova di cioccolato- sono disponibili nelle cinque pasticcerie milanesi e online.

Le colombe artigianali di Cioccolato Gourmet

Punta a conquistare i palati più golosi la proposta pasquale di Cioccolato Gourmet, il brand di pasticceria ideato dai fratelli Tancredi e Alberto Alemagna, che porta alta la bandiera dell’alta pasticceria tradizionale milanese pur strizzando l’occhio all’innovazione.

E lo fa con due le varianti di colombe: la Decora e Farcisci, una colomba classica con buccia d’arancia candita e una ricca glassatura alle mandorle, dotata di una sac à poche di crema al pistacchio da usare a piacere per farcire, decorare o personalizzare il lievitato.

E la colomba Cioccolato Bianco con gocce di caramello salato e di cioccolato bianco nell’impasto, e una glassatura ricca di granella di zucchero ancora più croccante e irresistibile dalle noci Pecan. Info e ordini sul sito

Le colombe al profumo di Sicilia di Di Stefano

L’azienda di Raffadali, nei pressi di Agrigento, che in arabo vuol dire “villaggio eccellente”, per onorare le sue radici ha da tempo scelto di eliminare il superfluo nelle sue ricette -emulsionanti e conservanti-, e di utilizzare solo ingredienti genuini e di qualità, abbinati a tecniche di lavorazione a mano.

Per la Pasqua Di Stefano delizia i palati più golosi ed esigenti con tre novità: la Colomba Farcita “Freschissima” in edizione limitata (nelle foto sopra) e la Colomba Da Farcire con la sac à poche. La prima valorizza la freschezza degli ingredienti e dell’impasto. Per questo è disponibile solo su prenotazione nei gusti Cioccolato Siciliano e Pistacchio Siciliano.

Stessi gusti anche per la Colomba “Da Farcire” con la sac à poche inclusa nella confezione.

A queste si aggiunge la terza novità, la Colomba al Cacao e Agrumi di Sicilia: un impasto nero di cacao e cioccolato con canditi di polpa di arancia e limone, profumatissimo e pieno di carattere come il vulcano Etna. Info e ordini qui