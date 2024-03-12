Uova di Pasqua mono o doppio strato, decorate, mandorlate, farcite: ecco quali sono le più belle del 2024 (secondo noi)

Alla faccia del "classico" uovo di Pasqua, fatto “solo” di cioccolato al latte o fondente, ben incartato e infiocchettato, con dentro una sorpresa. Oggi, grazie alla bravura di maître chocolatier particolarmente creativi, la gamma di gusti e di forme, decorazioni e ingredienti è pressoché infinita e le uova di Pasqua sembrano sempre più delle opere d'arte edibili.

Creazioni artigianali dai sapori nuovi e sorprendenti, tanto che scegliere è diventata un’impresa complicata.

Per aiutarvi abbiamo selezionato le uova di Pasqua 2024 più belle e buone, da ordinare online e ricevere a casa o da acquistare in pasticceria.

Le uova di Pasqua più belle del 2024

L’Uovo Cri Cri di Leone 1857, Alba

È un mondo magico, di fantasia, quello creato dalla storica azienda di praline Leone 1857 per la Pasqua. Eppure, l’uovo Cri Cri esiste davvero e da quest’anno arricchisce la special edition ispirata al personaggio di Alice nel paese delle meraviglie.

In finissimo cioccolato fondente con all’interno una croccante copertura a base di granelli di zucchero e pesto di nocciole, lo svela una latta a forma di secchiello, con manico in stoffa e dettagli in rilievo.

Oltre alla “star” dell’anno, ci sono le uova di cioccolato al latte e il fondente 70%, ciascuno un pezzo unico, lavorato a mano e custodito nella sua latta decorata. Info e ordini qui

L’uovo N’Uovo di Guido Gobino, Torino

L’azienda torinese compie quest’anno sessant’anni. Li festeggia con un nuovo logo e una tavoletta celebrativa delle tre generazioni della storica famiglia di maestri del cioccolato, oltre a tanti eventi cittadini che si svolgeranno nel corso dell’anno. Ha lanciato, inoltre, un inedito contest dedicato a giovani talenti e artisti, che nella sede di Via Cagliari, 15 hanno avuto l'opportunità di vivere un’esperienza di scambio e lavoro a stretto contatto con la squadra Gobino.

Accanto a tanti passi in avanti, su una cosa l’azienda rimane immobile: la fedeltà ai suoi principi di qualità e artigianalità. Il cioccolato di Gobino è ottenuto a partire da fave crude che arrivano nella sede di Torino da piccoli produttori selezionati direttamente da Guido e dal figlio Pietro, da poco entrato a far parte del board. Qui vengono tostate e abilmente mixate per diventare un prodotto finissimo.

La Pasqua è “solo” un’appendice dell’attività dell’azienda artigiana, che si fa riconoscere per un grande classico: i suoi gianduiotti veri, fatti con tantissime nocciole -rigorosamente di qualità Tonda Gentile Trilobata IGP del Piemonte- e ottenuti per estrusione.

In occasione della Pasqua ’24, l’offerta di uova, dette N’Uovo per la forma allungata non convenzionale, spazia dalle classiche mono strato a quelle doppio strato ai gusti latte e pera o fondente e lampone.

E ancora, l’uovo monorigine Venezuela 85% decorato oro (nella foto sia chiuso sia aperto); il N’Uovo Junior graffiato e i granellati, al latte o fondente 63%, quest’ultimo disponibile anche nel formato N’Uovo da 1.2 kg con all’interno una shopper realizzata a mano da ExtraLiberi, cooperativa che da oltre 10 anni favorisce percorsi di inserimento lavorativo per detenute e detenuti del carcere di Torino. Info e ordini qui

Le uova decorate di Sant Ambroeus

Sobrietà in perfetto stile milanese, eleganza e raffinatezza sono i valori incarnati dalla storica pasticceria che porta il nome, in versione dialettale, del santo patrono del capoluogo lombardo. Una tendenza che si respira tutto l’anno, in particolare durante le festività.

Per questa Pasqua, oltre alle uova classiche nei colori rosa e azzurro pastello tipici del brand, e alle uova ricoperte di pistacchi, di nocciole o di fave di cacao, Sant Ambroeus propone la linea di uova Decorate: una nella versione in finissimo cioccolato bianco con farfalle e fiorellini nelle tonalità del lilla e del rosa; l’altra, in finissimo cioccolato fondente al 70%, particolarmente equilibrato grazie al bilanciamento del suo gusto intenso e della sottile acidità, decorato con una cascata di margherite di varie dimensioni.

Tutte le uova di cioccolato nascono da una ricetta che ha come protagonista il cacao di origine africana tra i più pregiati al mondo, il monorigine São Tomé, tipico del Golfo di Guinea, e sono disponibili nel punto vendita tra Piazza San Babila e Piazza della Scala e sul sito

L’UOUO de La Perla di Torino

Accanto alla linea di uova di cioccolato classiche e decorate, una golosa novità, sintesi perfetta del saper fare artigianale dell’azienda, arricchisce quest’anno la Pasqua firmata La Perla di Torino.

È una collezione di uova doppio strato, dette UOUO, realizzate all’esterno con un guscio di cioccolato e all’interno un cremoso rivestimento di tartufo di cioccolato spalmato a mano, prodotto punta di punta del brand.

Sono quattro le nuove sfumature di gusto proposte nel formato da 100gr: il fondente Triple Chocolate, il vegano Latte senza Latte, il fresco Limoncello e Meringa e l’esplosivo Pistacchio e Lampone. E due per la versione maxi da 450gr: classica al gusto Gianduja e Pistacchio salato per gli amanti dell’oro verde.

Per tutte le uova della linea UOUO, il packaging richiama l’incarto originale dei diversi tartufi di cioccolato. E la sorpresa? Ovviamente è un tartufo di cioccolato che prolunga il piacere. Info e ordini qui

“Le Novità” (e altre collezioni) di Enrico Rizzi, Milano

Il maestro cioccolatiere definisce (scherzosamente) la sua collezione pasquale ’24 “Haute Gouture” (dalla crasi di gourmet e couture). Come uno stilista, infatti, Rizzi dà vita alle sue uova di cioccolato partendo dalla forma classica -ottenuta a mano, senza l’impiego di stampi sagomati- a cui aggiunge note di gusto ed elementi decorativi (sempre golosi) e finiture che ne completano “il look”.

La collezione di uova 2024 comprende “Le Rivisitazioni”, “Le Intramontabili” e “Le Novità”.

Tra nuove proposte (da sinistra, in alto, in senso orario): l’Uovo Foglia d’oro, realizzato con cioccolato fondente ricoperto con foglie d’oro; l’Uovo Arachidi, a base di cioccolato biondo al caramello, spazzolato e decorato con arachidi in cioccolato fondente e pasta d’arachidi e l’Uovo Lampone e Cacao, con cioccolato al lampone, spazzolato e decorato con fave di cacao tostate.

E, infine, una “rivisitazione” su tutte: l’Uovo Sinfonia Delle Calandre, realizzato con cioccolato allo zafferano, spazzolato e decorato con morbide liquirizie finlandesi.

Tutte le uova contengono una doppia sorpresa: un dolce assaggio, ma anche un buono sconto da spendere online o in boutique. I più fortunati possono trovare la busta dorata con buono sconto di 100 euro. A richiesta, si inseriscono sorprese fornite dal cliente. Info e ordini qui

L’uovo Lunare di Giraudi, Castellazzo Bormida, provincia di Alessandria

Giacomo e il figlio Davide Boidi anche quest’anno stupiscono con edizioni limitate, nuove ricette e ambientazioni uniche, surreali create con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Un tocco di estro che si aggiunge, ma non intacca, la lavorazione, rigorosamente artigianale e legata alla tradizione.

Tra le novità, il Lunare (nella foto) è un uovo di cioccolato fondente 61% arricchito da nocciole trilobate tostate e ricoperte di cremino pralinato. Mentre nella famiglia dei decorati il Mandorlato è un uovo di cioccolato al latte (36%) e caramello con filetti di mandorle caramellate.

Ma tra uova decorate e doppio strato, le linee C’era un... uovo -unione di due metà diverse di cioccolato, al latte e fondente, che accontenta tutti-, Nido d’ape -un uovo decorato a mano con due piccole api in cioccolato- e i vari animaletti di cioccolato la lista è lunga (e golosa). Info è ordini qui

La collezione “Déjeuner à la ferme” di Charlotte Dusart, Milano

Uova, galline, pulcini, coniglietti, tutti rigorosamente di cioccolato: anche quest’anno la capsule collection pasquale della cioccolatiera belga Charlotte Dusart è un’opera di creatività e bravura, di cura e maestria.

Ha un titolo: “Déjeuner à la ferme”, ovvero un picnic chic in fattoria, perché "studiando la collezione" – spiega Charlotte – "avevo voglia di trasmettere valori di semplicità, natura, dello stare insieme in famiglia o con gli amici. La campagna, la fattoria e i suoi animali mi sembravano il giusto luogo dove vivere con il sorriso e sempre con una certa eleganza le feste pasquali".

Tra le altre creazioni, c’è anche il set La grande covata (nella foto in alto) con sei diverse uova colorate (due bianche, due al latte e due fondenti) e una sorpresa: due piccoli pulcini sono stati nascosti a caso all’interno di due uova, chi li trova vince un’intera scatola da 24 cioccolatini diversi da ritirare in negozio.

E poi, non mancano le uova vegane, senza lattosio, in versione esotica -con la camicia di cioccolato fondente del Madagascar (71%), uno strato di gelée di mango & passion fruit e uno strato di pralinato di mandorla e cocco, il tutto ricoperto di scaglie di mandorle tostate- o in versione nocciola & albicocca, con nocciole tostate IGP del Piemonte all’esterno, uno strato di pralinato di nocciola artigianale e la leggera acidità dell’albicocca che crea il giusto contrasto. Tutti i prodotti di Pasqua sono in vendita in boutique, ma si possono acquistare anche online

Le uova decorate di Bodrato, Novi Ligure

Dalla piccola bottega artigiana dove tutto è cominciato, a Genova, negli anni ’40, al più ampio e moderno laboratorio di Novi Ligure, Bodrato svolge ancora la sua attività come vuole la tradizione del cioccolato piemontese: a mano, partendo dalle migliori fave di cioccolato da cui ottiene la base per le sue creazioni.

Tra le novità di Pasqua 2024, propone l'Uovo Lampone e Pistacchio (nella foto a sinistra) che combina la delicata acidità del lampone alla dolcezza ricca e piena del pistacchio.

E poi, l’Uovo Petali, un guscio di cioccolato finissimo -a scelta tra latte o fondente- con tante pennellate colorate dipinte a mano che vogliono essere un omaggio alla primavera.Non mancano le piccole delizie come gli ovetti ripieni e gli adorabili animali in cioccolato e una selezione di uova classiche, confezioni e nello shop

Le uova al sapore di Sicilia di Tomarchio, Catania

Sforna golosità dagli anni ’60, ma esiste dal ’50 quando nacque come laboratorio specializzato nella lavorazione di frutta secca.

Oltre a specialità siciliane dolci e salate, per la Pasqua Tomarchio propone uova in diversi formati è in quattro varianti: fondente, latte, cioccolato bianco e pistacchio, tutte realizzate con cioccolato belga di alta qualità, arricchite con mandorle e pistacchi rigorosamente coltivati sull’isola.

Sia le uova sia le colombe sono disponibili nei punti vendita di Misterbianco (CT), Aci S.Antonio (CT), Gravina di Catania (CT) e Catania, e nello store online

Le uova gioiello (e tante altre) di Pasticceria Marchesi 1824, Milano

Non è un sogno, è la realtà: la Pasticceria Marchesi festeggia quest’anno il suo 200esimo anniversario. E per l’occasione le creazioni pasquali del Pastry Art Director Diego Crosara evocano un mondo bucolico e atmosfere fantastiche.

Partendo da una base di cioccolato al latte monorigine proveniente dalla Repubblica Dominicana al 46% e cioccolato fondente monorigine dell’Ecuador al 74%, la collezione si compone di uova decorate con elementi floreali e pulcini dipinti a mano con decori in alto-rilievo in ghiaccia reale e pasta di zucchero.

E ancora, uova ripiene al gusto gianduja, pistacchio, lampone o caramello salato, a cui si aggiunge il mandorlato, con uno strato esterno di cioccolato fondente al 61%, arricchito da un interno al latte e gianduia e un mix di mandorle, pistacchi e nocciole.

I prodotti di Pasqua sono acquistabili nelle tre pasticcerie di Milano (via Santa Maria alla Porta 11/a, via Monte Napoleone 9 e Galleria Vittorio Emanuele II), nella pasticceria di Londra al 117 Mount Street, Mayfair e online

Le uova di cioccolato (e le altre dolcezze) Made in Rinascente

In uno dei luoghi sacri dello shopping -milanese in origine, oggi internazionale-, a Pasqua torna il progetto De Gusto nella sua speciale edizione dedicata ai dolci che sanno di primavera.

L’offerta di prodotti gourmet è ricca. Su tutto spiccano le uova di cioccolato e un’ampia selezione di colombe artigianali. Ogni creazione è firmata dai migliori maestri pasticceri e maître chocolatier d’Italia e sono oltre 40 i marchi dedicati al cioccolato e ai lievitati. Ecco perché, ça va sans dire, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Per entrambi i team - uovo o colomba - c’è poi una novità assoluta: la collezione di uova e colombe Made in Rinascente. L’uovo di cioccolato Made in Rinascente by Galup è disponibile al latte o fondente; mentre la colomba artigianale Made in Rinascente by Galup è quella tradizionale ed è custodita in una deliziosa latta di colore rosa pastello.

Tutto è disponibile in Rinascente e l’esperienza di acquisto va oltre lo shopping, grazie agli allestimenti evocativi in-store dove scoprire a uno a uno i produttori. Ma per chi non avesse tempo o modo di recarsi fisicamente in uno dei nove negozi Rinascente d’Italia, può scegliere e ordinare con un click sullo store online e ricevere i prodotti comodamente a casa (con spedizione standard o express in tutta Italia).

I prodotti della collezione De Gusto sono accessibili anche attraverso il servizio On Demand Chat & Shop, il servizio di messaggistica Whatsapp di Rinascente. Info e ordini per l’uovo di cioccolato Made in Rinascente by Galup qui; per la colomba artigianale tradizionale Made in Rinascente by Galup info e ordini qui