10 alimenti per una dieta autunnale da forma smagliante. Dall’uva alle castagne, ecco i cibi da mangiare in autunno per essere più belli, sani e in forma

L’autunno nel piatto non è fatto solo di cotechino e risotto (purtroppo).

Ci sono tantissimi alimenti tipici di questa stagione che giocano un ruolo chiave nella salute e nella conseguente bellezza psicofisica di chi li consuma.

Dall’uva anti rughe ai funghi anti cellulite, ecco i 10 protagonisti dell’autunno che non devono mancare nella dispensa per essere sani e in forma smagliante!

Zucca

Per essere belli belli in maniera assurda anche in autunno, come direbbe Zoolander, fatevi entrare nella zucca che il cibo numero uno è proprio lei: la zucca!

Un frutto che è come il maiale, ossia non si butta via niente: dai semi alla polpa fino alla buccia, tutto della zucca risulta essere un vero toccasana.

Quindi se state preparando le zucche in cui inserire il lumino da morto per Halloween, tenete tutti gli scarti.

I semi sono ottimi per arginare le infiammazioni delle vie urinarie (cistite addio!) e inoltre rendono la pelle luminosissima (ben più del colorito da morto della zucca con cero, insomma).

La polpa invece è ricca di carotenoidi e di vitamine. Dulcis in fundo, favorisce la diuresi, combattendo così la ritenzione idrica. Cellulite addio!

Patate

Le patate dolci sono fondamentali per essere sani e belli in autunno.

Ricche di carboidrati ma poco caloriche, sono in grado di apportare la giusta energia per affrontare i bruschi cambiamenti climatici e le imprese titaniche come il cambio armadi senza farci mettere su pancetta.

Funghi

Champignon o porcini che siano, poco importa: i funghi vanno sempre bene da inserire nel piatto novembrino!

Zero grassi ma tante, tantissime energie apportate.

L’alto contenuto di acqua e sali minerali, inoltre, li rende idratanti e molto importanti per rafforzare ossa, unghie e denti.

Castagne

Le castagne sono prodigiose per favorire la motilità intestinale.

Aiutano la regolarità dell’intestino e, a monte, il processo digestivo.

Non contengono glutine, motivo per cui anche chi soffre di celiachia può consumarle (intere o sotto forma di farina di castagne).

Cachi

Se c’è un frutto simbolo dell’autunno, quello è il cachi.

Oltre a essere buonissimo e appagante, è un concentrato di effetti benefici: diuretico e drenante (quindi combatte la ritenzione idrica che causa la cellulite), vanta un altissimo contenuto di vitamina C che lo rende un integratore energetico davvero eccezionale.

Per chi fa sport, è il top.

Uva

L’uva se la gioca con il cachi nella gara a chi è il frutto autunnale più iconico.

E anche in materia di benefici, questi due frutti si sfidano a colpi di vitamine e sali minerali.

L’uva ha proprietà benefiche a grappoli: aiuta a debellare la costipazione; fa bene alla vista; allevia la stanchezza; combatte l’indigestione…

E, last but not least, è uno dei rimedi anti rughe più potenti in commercio.

Se cercate un integratore efficace di vitamine A, C, B6, di folati, di minerali essenziali come potassio, calcio, ferro, fosforo, magnesio e selenio, non entrate in farmacia ma semmai nel reparto frutta del supermercato: un grappolino d’uva farà miracoli!

Noci

Anche le noci non devono mancare all’appello sulla lista della spesa attaccata al frigorifero.

Fonte come sono di proteine vegetali, di omega 3 e di energia, questa frutta secca è davvero portentosa per la salute e la conseguente bellezza.

Aiutano la digestione e sono efficacissime come antiossidanti, aiutando così il rinnovamento cellulare e rallentando il processo di invecchiamento cutaneo.

Rape

Le rape sono alleate di bellezza da non dimenticare assolutamente.

Ricche di potassio, di vitamina C e di fibre, hanno pochissime calorie e sono quindi particolarmente adatte come cibo spezza-fame da inserire in una dieta dimagrante.

Zucchine

Le zucchine aiutano a rafforzare il sistema immunitario, preparandoci ad affrontare l’inverno e i vari malanni a esso annessi.

Ricche di antiossidanti e di vitamine, sono invece poverissime di calorie e vanno quindi bene se si sta cercando di seguire un regime alimentare ipocalorico (in vista dei pasti pantagruelici targati Natale).

Se tagliate a striscioline sottili, le zucchine possono diventare una variante assai dietetica degli spaghetti.

30 calorie all’etto: un sogno da cospargere di parmigiano senza rimpianti!

Melograno

Dopo l’uva e il cachi, fa parte della santa trinità di frutti autunnali benefici anche il melograno.

Potentissimo antiossidante qual è, il melograno è un antidoto alle rughe, contiene vitamina A e potassio.

Il suo succo è un vero elisir di bellezza, efficace nella lotta contro i radicali liberi.