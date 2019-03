I chili in più spesso dipendono da stati di infiammazione dovuti a errori alimentari e stili di vita sbagliati, ecco come dimagrire con i cibi antinfiammatori

Lo hanno evidenziato diverse ricerche: scelte alimentari sbagliate come il consumo eccessivo di zuccheri e grassi “cattivi” nella dieta possono favorire i processi infiammatori che possono predisporre a sovrappeso e disturbi di vario genere.

Al contrario, un’alimentazione in cui siano presenti antiossidanti, fibre e grassi buoni, grazie alla loro azione antinfiammatoria, favorisce la salute dell’organismo e il peso forma.

I chili in più, infatti, spesso dipendono da uno stato di infiammazione causato da un accumulo di tossine nell’organismo dovuto a eccessi alimentari, stress e stili di vita sbagliati che affaticano e rallentano il funzionamento dell’organismo.

Ecco allora 5 cibi che aiutano a combattere le infiammazioni e mantenere il peso forma.

Yogurt al naturale

I probiotici di cui è ricco aiutano a combattere le infiammazioni della mucosa intestinale.

Favoriscono la proliferazione dei batteri buoni che popolano l’intestino.

Sardine

Sono un’ottima fonte di acidi grassi essenziali Omega 3 che hanno un’eccellente azione antiossidante e antinfiammatoria.

Ne sono ottime fonti anche il salmone, l’aringa, lo sgombro e le alici.

Riso nero

Conosciuto anche come riso Venere, rispetto a quello bianco, fornisce una gran quantità di antiossidanti e fibre, che hanno un’eccellente azione antinfiammatoria. Inoltre, ha meno zuccheri.

Per evitare la perdita delle sue preziose virtù evitate di farlo bollire in tanta acqua. In alternativa, cuocetelo al vapore o tostatelo.

Per fare il pieno di gusto e benessere l’ideale è abbinarlo alle verdure ricche di sostanze che aiutano a contrastare l’infiammazione.



Barbabietola rossa

La radice è ricca di sostanze antinfiammatorie come i flavonoidi, tra cui le antocianine, e la vitamina C.

Le foglie invece assicurano betacarotene (precursore della vitamina A).

Tutte queste sostanze grazie alla loro eccellente azione antiossidante contrastano l’azione dannosa dei radicali liberi e proteggono dallo stress ossidativo.

Noci

Contengono tante sostanze dall’azione antiossidante e antinfiammatoria. Sono un’ottima fonte di grassi “buoni” Omega 3.

Assicurano anche vitamina E, che aiuta a contrastare l’azione dannosa dei radicali liberi.





