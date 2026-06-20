Lo sapevate che ci sono dei cibi "anti-caldo" che possono trasformarsi in un vero condizionatore interno? Questi 3 alimenti promettono pasti leggeri estivi senza rinunciare al gusto

Trentaquattro gradi all’ombra, trucco che cola, testa che pulsa. E nel piatto? Lasagne, fritti, grigliata mista. Non a caso dopo pranzo vi sentite stremate. Il vostro corpo sta lavorando come un forno, perché digerire un pasto pesante produce calore, proprio quando vorreste solo abbassarvi la temperatura interna.

La buona notizia è che il “condizionatore” più potente non è il ventilatore puntato addosso, ma quello che mettete nel piatto. Alcuni alimenti, veri e propri cibi “anti caldo”, ricchissimi di acqua e sali minerali, abbassano la cosiddetta termogenesi indotta dalla dieta, cioè il calore prodotto dalla digestione. In pratica vi rinfrescano dall’interno.

Perché il cibo può davvero abbassare la vostra temperatura

Gli esperti di nutrizione spiegano che ogni volta che mangiate il corpo spende energia per scomporre il cibo e assorbirlo. Questo consumo energetico genera calore e si chiama termogenesi indotta dalla dieta. Proteine animali molto concentrate, grassi e piatti elaborati alzano parecchio questa “fiammata” interna.

Quando sostituite un pranzo a base di carne, formaggi stagionati e pane bianco con un piatto costruito su vegetali ad altissima idratazione, la termogenesi si riduce. Diverse ricerche sul metabolismo indicano che questo cambio può tagliare il calore digestivo anche di circa il 15 per cento, con un effetto di raffreddamento interno di mezzo grado circa. Non sembra molto, ma nelle giornate d’afa fa davvero la differenza su lucidità e pressione.

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I 3 cibi anti-caldo che abbassano la temperatura del corpo dall’interno

Il primo alleato è il cetriolo. È composto per circa il 96 per cento di acqua e apporta potassio, calcio, fosforo e vitamina C. Contiene anche acido caffeico, che aiuta a lenire gonfiori e piccole irritazioni da calore. Tradotto: idrata i tessuti e li “sfiammate”, senza quasi chiedere lavoro all’apparato digerente.

Sul piano pratico, il cetriolo è super versatile. Aggiungetelo a insalate miste con pomodori e legumi, frullatelo con yogurt bianco per una salsa tipo tzatziki leggera, tagliatelo a fette nell’acqua della borraccia. Riempite il piatto di cetrioli al posto del pane o delle patatine di contorno e il senso di afa post-pranzo cala di colpo.

Secondo protagonista della vostra dieta anti-caldo: l’anguria. Contiene circa il 93 per cento di acqua, molta vitamina A, potassio e magnesio, più carotenoidi antiossidanti. In più è ricca di citrullina, un amminoacido che favorisce la vasodilatazione: i vasi sanguigni si allargano leggermente e il calore interno viene disperso meglio verso la periferia del corpo.

Una ciotola di anguria fresca dopo il lavoro sostituisce degnamente dessert elaborati e merendine. A colazione potete abbinarla a yogurt e fiocchi d’avena, a pranzo trasformarla in insalata salata con feta, cetriolo e menta. Così ottenete un piatto unico leggero, idratante, che non innesca la sonnolenza brutale dei dolci molto zuccherati.

Terzo cibo “anti-afa”: le zucchine. Sono formate per circa il 95 per cento di acqua, ma apportano solo 17 calorie per 100 grammi. Forniscono potassio, vitamina A e C, fibre delicate. Aiutano contro gonfiori e ritenzione, sostengono l’idratazione cellulare e, usate al posto di parte di pasta o riso, riducono in modo evidente il calore digestivo.

Come organizzare davvero una dieta anti-caldo

Una dieta anti-caldo non si gioca solo su tre ingredienti, ma questi possono fare da base. Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ricordano che, con il caldo, serve bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno, meglio se distribuiti. A questo aggiungete piatti semplici, poche salse, cotture brevi e tante verdure crude o appena scottate.

I veri nemici? Fritti, carni molto grasse, insaccati, panini iper conditi, ma anche super alcolici e bibite zuccherate ghiacciate. Il famoso gelato industriale preso “al posto del pranzo” sembra un’idea fresca, in realtà unisce zuccheri raffinati e grassi del latte. La digestione si allunga e, dopo una finta sensazione di brivido, arriva una vampata di calore ritardata.