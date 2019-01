Toccasana per i capelli, brucia grassi naturale, anti età che fa miracoli: 10 proprietà benefiche dell’aceto che ve ne faranno fare scorta

Un elisir di bellezza che costa poco, è naturale al 100% e dal retrogusto a dir poco vintage perché lo si produce da millenni?

L’aceto è capace di apportare innumerevoli benefici e da accogliere a braccia aperte per essere sano, bello e apparire al top della forma.

Da quello di mele a quello di ciliegie fino all’aceto di sambuco, di pere, d’arancia, di ribes e di lamponi, ecco i 10 motivi per cui l’aceto vi renderà sani e belli.

(Continua dopo la foto)

Photo by i yunmai on Unsplash

Pochissime calorie

Se cercate qualcosa che insaporisca la vita senza venarvi la coscienza di sensi di colpa, l’aceto è la soluzione perché ha infatti un bassissimo contenuto di calorie.

Quello di vino, ad esempio, contiene dalle 5 alle 20 calorie per ogni 100 grammi.

Da quello di mele a quello di lamponi, su quasi ogni tipo di aceto si può stare tranquilli se si sta seguendo una dieta ipocalorica tranne che quello balsamico.

Ricavato da una lavorazione del mosto d’uva e invecchiato per una decina d’anni in barili di legno pregiato, arriva a contenere la bellezza (si fa per dire!) di 240 calorie per ogni etto.



Photo by Jakob Owens on Unsplash

Rende meno ingrassanti certi cibi

A parte quanto detto per ll’aceto balsamico, tutti gli altri tipi di aceto sono ipocalorici e non solo: riescono addirittura a rendere alcuni cibi meno ingrassanti.

Questa magia da alchimisti è garantita dalla capacità dell'aceto di ridurre la risposta glicemica di cibi come il pane, le patate, il riso e di tutte le fonti di carboidrati complessi.



Photo by Ali Marel on Unsplash

Mantiene giovani

Grazie all’alto contenuto di flavonoidi e alla loro azione antiossidante, l’aceto aiuta a combattere rughe e cedimenti cutanei vari.



Photo by rawpixel on Unsplash

Aiuta a non esagerare con olio e sale

Usare aceto fa sensibilmente diminuire il dosaggio di olio e sale (ben più calorico il primo e dannoso per la salute il secondo) perché insaporisce sufficientemente gli alimenti.



Photo by Alex Bertha on Unsplash

Depura

L’aceto ha proprietà depurative davvero wow, roba che al confronto il tè verde diventa quasi etichettabile come junk food.

L’aceto di vino nasce dalla fermentazione dell'uva per opera dei batteri della famiglia Acetobacter, molto simili a quelli presenti nella flora dell’intestino.

Per questo motivo, a contatto con la flora intestinale, svolge un’attività sia disinfettante sia depurativa, drenando eventuali depositi di scorie e scongiurandone la formazione.



Risultato? Pancia più piatta.



Photo by taylor hernandez on Unsplash

Combatte la cellulite

La presenza di sali minerali, in particolare del potassio, contribuisce a combattere la ritenzione idrica, debellando e prevenendo la formazione di pelle a buccia d’arancia.

L’aceto premium di questa categoria è quello di mele, ottenuto dal sidro o dal mosto di mela.

Questa tipologia acetosa aiuta il drenaggio di liquidi e tossine e dà una bella sferzata al metabolismo, accelerandolo grazie a un cocktail esplosivo di minerali quali potassio, fosforo, cloro, magnesio, calcio, zolfo, ferro, fluoro e silicio.



Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Aiuta la digestione

L’aceto aiuta a digerire meglio. Tutti i tipi sono benefici per la digestione ma quello più potente sotto questo aspetto è l’aceto di riso.

In versione bianca, nera o rossa, questo aceto aiuta a digerire e a depurarsi profondamente.

E infatti è molto usato nella cucina giapponese, famosa per le sue qualità altamente detox.

Photo by Ryan Moreno on Unsplash

Riduce il colesterolo nel sangue

L’aceto è davvero eccezionale nel combattere il colesterolo nel sangue.

Tra i tipi più consigliati per ridurre il grasso cattivo, l’aceto di miele ha la nomea di essere il migliore di tutti.

Oltre a combattere il colesterolo, l’aceto di miele è pure un ottimo disinfettante intestinale in caso di diarrea e problemi gastroenterici vari.

Photo by Timothy Dykes on Unsplash

Tonico anti brufoli

Se già disinfettando l’intestino e aiutando il ripristino della flora batterica l’aceto aiuta a debellare i brufoli (che spesso sono il risultato di un malfunzionamento ad altezza pancia), questo liquido dalle mille proprietà ha un benefico effetto anche sulle imperfezioni cutanee già emerse in superficie.

Usato come tonico sulle zone più colpite da comedoni, brufoletti e punti neri vari, l’aceto svolge un’azione disinfettante e purificante.

Mescolatelo all’acqua e versatene qualche goccia su un dischetto di cotone e passatelo sul viso.

Photo by Suhyeon Choi on Unsplash

Per rendere lucidi i capelli

Anche i capelli troveranno nell’aceto un incredibile alleato di bellezza.

La tipologia più usata in bagno è quello di mele: miscelatene un cucchiaio in un po’ d’acqua e imbevete la chioma con questa soluzione dopo lo shampoo.

Luminosità e lucidità faranno risplendere di charme la vostra testa.