Gli smart mirror si accingono ad arrivare prima che nelle case nei camerini dei negozi: ne abbiamo provato uno, ecco come funziona e a cosa serve

Gli smart mirror, specchi touch e interattivi che consentono di sommare all'immagine riflessa anche quella proiettata sullo schermo come fosse quello di un computer, stanno rapidamente diventando realtà.

E se per averli in casa ci potrà volere probabilmente ancora un po' (per vederli realmente diffusi perlomeno) nei negozi il loro utilizzo è già iniziato e siamo certi si espanderà a macchia d'olio prima che possiate accorgervene.

Ne abbiamo provato uno grazie a Mastercard, che ci ha permesso di toccare con mano, letteralmente, le potenzialità di uno specchio tecnologico pensato per il retail.

A cosa serve lo smart mirror (e cosa ci si può fare)

Lo smart mirror, che ha molti potenziali utilizzi anche nell'ambiente domestico, nell'ambito di un negozio, posizionato nel camerino, può rendere immensamente più veloce, divertente e comoda l'esperienza.

*** Per cosa si possono usare gli smart mirror ***

Nello specifico, si può cambiare l'illuminazione mentre ci si specchia e vedersi così come risulteremmo all'aperitivo, in un locale notturno o alla luce del sole; si possono vedere i correlati, ovvero accessori o altri capi di abbigliamento abbinati o abbinabili a quello che stiamo provando; si può vedere in quali altri colori e taglie esiste quel capo e chiedere che ci venga portato in camerino (senza doversi affacciare urlando per cercare di richiamare l'attenzione di un commesso indossando solo slip e t-shirt).

Il tutto con un paio di tocchi sullo schermo.

Come funziona?

Grazie alla tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification) incorporata all’interno dei cartellini di ogni prodotto lo specchio riconosce i prodotti che vengono portati nel camerino e crea un carrello virtuale.

Sincronizzato con il catalogo del negozio e il suo sistema di inventario, lo specchio fornisce suggerimenti sui prodotti – taglie e colori alternativi presenti in negozio – e permette agli acquirenti di comunicare con gli addetti alle vendite tramite dispositivi mobili realizzati ad hoc in modo semplice e intuitivo.