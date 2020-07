Gli IPPAWARDS sono i premi per le foto scattate con iPhone assegnati annualmente tra migliaia di partecipanti da tutto il mondo: ecco i vincitori 2020

Sono ormai 13 anni che è nato iPhone (il primissimo modello 2G è stato messo sul mercato il 29 giugno 2007) e altrettanti che esistono gli IPPAWARDS, o iPhone Photography Awards, i premi fotografici per foto scattate rigorosamente con iPhone che richiamano professionisti e amatori da tutto il mondo in una competizione a colpi di click tap che in molti casi è stata determinante nel lancio delle carriere di alcuni dei migliori fotografi di iPhone in tutto il mondo.

Oggi sono stati annunciati i vincitori dell'edizione 2020 tra migliaia di foto in gara: paesaggi a perdita d'occhio, dalle strade di città, animali, uomini, fiori, momenti e movimenti.

Chi ha vinto gli IPPAWARDS 2020

Il vincitore del primo premio e del premio Photographer of the Year 2020 è lo street photographer Dimpy Bhalotia del Regno Unito per il suo scatto Flying Boys (foto qui sotto), che ritrae tre ragazzi saltare nel fiume Gange da un muro.

(Continua sotto la foto)

Il primo, il secondo e il terzo posto premio del fotografo dell'anno vanno ad Artyom Baryshau, dalla Bielorussia, con Senza pareti; a Geli Zhao, Cina, per un'immagine senza titolo; e a Saif Hussain, Iraq, con il ritratto Sheikh Of Youth.

Le tre foto sono a seguire qui sotto, qui tutti gli altri vincitori 2020.

No Walls, di Artyom Baryshau, Bielorussia

[Foto senza titolo], Geli Zhao, Cina

Sheikh Of Youth, Saif Hussain, Iraq