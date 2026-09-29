Apertura variabile, stili fotografici naturali ed effetto Cinema applicabile dopo la registrazione: ecco come il nuovo iPhone 18 Pro trasforma i vostri contenuti di tutti i giorni, senza bisogno di essere fotografi

Sono stati da poco presentati a Cupertino i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max: se create contenuti anche solo per diletto, vi starete sicuramente chiedendo quali sono le novità del nuovo Pro di casa Apple e, soprattutto, se fa davvero al caso vostro.

**Apple ha presentato il suo primo iPhone pieghevole (ma non è l’unica novità che vorrete conoscere)**

Se siete dei professionisti del mestiere la risposta la conoscete già, ma se cercate un alleato per scattare e condividere foto e video di livello Pro senza dovervi districare tra troppi tecnicismi, siete nel posto giusto. Abbiamo selezionato per voi le caratteristiche chiave che ci hanno colpito di più e ve le spieghiamo nel modo più semplice possibile.

L’Apertura Variabile: la svolta che avvicina iPhone alle reflex

Con iPhone 18 Pro inizia una nuova era per la fotografia su smartphone. Se avete sempre notato quella sottile differenza tra uno scatto professionale realizzato con una vera macchina fotografica e una foto da telefono, sappiate che il divario si è appena ridotto drasticamente: l’introduzione dell'apertura variabile su un dispositivo Apple ne è la principale responsabile.

In parole semplici, l’apertura della fotocamera è il "foro" da cui entra la luce ed è solitamente indicata con una f seguita da un numero (es. f/1.8 , f/4.0, etc). Fino ad oggi questo foro era fisso, mentre su iPhone 18 Pro troviamo sei lamelle meccaniche che si allargano e si stringono come l’iride dell’occhio umano.

Questo sistema controlla due fattori chiave: quanta luce entra e quanto lo sfondo risulta sfocato (il famoso effetto bokeh) rispetto al soggetto in primo piano.

Per orientarvi c'è una sola regola da tenere a mente: più il numero f è piccolo, più il foro si allarga e fa entrare luce (creando anche uno sfondo più sfocato). Più il numero f è grande, più il foro si stringe, lasciando passare meno luce ma rendendo nitida un'area più ampia della foto.

Facciamo qualche esempio concreto:

Scatti serali e al chiuso da copertina: con poca luce il diaframma si apre al massimo (f/1.48), lasciando passare fino al 50% di luce in più. Il risultato? Foto notturne ultra-rapide, nitide e senza la fastidiosa "grana".

Foto di gruppo dove tutti sono a fuoco: vi sarà capitato di fare una foto con amici e scoprire che solo chi era davanti risultava nitido. Chiudendo l'apertura a f/2.8 o f/4.0, la profondità di campo aumenta e la nitidezza si estende a tutti i volti, anche su piani diversi.

Dettagli e foto ravvicinate perfette: quando inquadrate da vicino un oggetto, un piatto di cibo o un documento, l'impostazione corretta evita quelle fastidiose sfocature involontarie ai bordi.

La buona notizia è che non dovrete impazzire tra le quattro impostazioni disponibili (f/1.48, f/1.8, f/2.8 e f/4.0): l’intelligenza del telefono lavora in automatico al posto vostro, scegliendo la combinazione ideale per ogni scena. Se però volete mettere la vostra firma creativa, con i controlli Pro manuali potete selezionare l'apertura più chiusa (f/4.0) per trasformare i punti luce di sera — come i lampioni della città o la luce di una candela — in splendidi effetti a stella dal sapore cinematografico.

Stili Fotografici 3: addio all'effetto "troppo modificato", benvenuta grana da pellicola

Se amate la fotografia visivamente curata ma odiate quando uno smartphone rende la pelle troppo levigata o i dettagli palesemente artificiali, la terza generazione degli Stili Fotografici è la novità che fa per voi.

Fino ad oggi potevate personalizzare toni e colori. Ora Apple aggiunge un tassello fondamentale per chi cerca un’estetica elegante: il controllo su texture e grana.

Pelle naturale e dettagli realistici: potrete ridurre la sensazione di foto "elaborata dal computer", restituendo un'incantevole naturalezza all'incarnato e ai tessuti.

Effetto pellicola vintage: se cercate un mood più artistico, potete aggiungere quel tocco di grana tipico della fotografia analogica direttamente prima dello scatto.

Flessibilità totale: la bellezza di questo strumento è che non si tratta di un filtro irreversibile. Potete applicare, modificare o regolare lo stile anche a scatto fatto, mantenendo la massima fedeltà ai colori originali della scena.

Video: l'effetto Cinema ora si applica anche dopo la registrazione

Avete presente la modalità Cinema, la funzione che regala ai video quello sfocato morbido tipico dei film e sposta il fuoco in automatico sui soggetti in scena? È quella magia per cui, se una persona esce dalla sequenza per poi rientrare, l'obiettivo la riconosce e torna a seguirla al volo. Fino ad oggi, per ottenerlo dovevate ricordarvi di attivare la modalità specifica prima di iniziare a girare. Con iPhone 18 Pro le cose cambiano: vi basta avviare un video normale e il telefono acquisirà in background tutte le informazioni sulla profondità di campo.

Trattandosi di un'elaborazione in tempo reale legata alle nuove capacità hardware, questa magia è esclusiva dei video girati con iPhone 18 Pro. Solo su questi file potrete infatti aprire l'app Foto in un secondo momento e applicare l'effetto Cinema "a posteriori", decidendo dove spostare la messa a fuoco con un semplice tocco o trasformando la clip in uno slow-motion a 60 frame al secondo dallo sfocato impeccabile. Una rivoluzione per chi ama catturare momenti spontanei al volo e vuole perfezionare l'estetica del video con tutta calma.

Il motore invisibile: prestazioni, batteria e la magia di Apple Intelligence

Dietro a scatti perfetti, sfocature calcolate in tempo reale e video cinematografici serve un cervello capace di elaborare milioni di dati in una frazione di secondo. Tutto questo è reso possibile dal nuovo chip A20 Pro, il processore più potente mai montato su uno smartphone Apple.

Abbiamo deciso di risparmiarvi i tecnicismi su core e nanometri, ma ci sono tre vantaggi pratici che cambieranno radicalmente la vostra esperienza d'uso quotidiana:

Addio surriscaldamento: vi è mai capitato di sentire il telefono diventare bollente mentre registrate video lunghi, modificate foto o giocate? Apple ha rivoluzionato il sistema di raffreddamento interno inserendo una nuova "camera di vapore" tre volte più grande. Il calore si disperde in modo eccellente, permettendo al telefono di restare fresco e fluido anche quando lo mettete sotto sforzo

Batteria instancabile: l'efficienza di questo nuovo motore si unisce a batterie fisicamente più capienti. Il risultato è che potrete scattare, girare clip e creare contenuti molto più a lungo. E quando avrete bisogno di energia, la nuova ricarica via cavo vi riporterà al 100% molto più velocemente.

Apple Intelligence: è il vero tocco di magia che fa da collante a tutto il sistema operativo iOS 27. L’intelligenza artificiale lavora in modo invisibile per semplificarvi la vita, dal fotoritocco avanzato nell’app Foto fino a un aiuto concreto per scrivere mail o messaggi. (Le nuove funzioni di Siri potenziate dall'IA stanno iniziando il loro rilascio partendo dalla lingua inglese).

** L’autunno che verrà: una nuova Siri e tutte le novità di Apple Intelligence **