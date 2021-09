Non si tratta solo del nuovo sistema di fotocamere, ma anche della nuova modalità cinema e di una batteria che dura di più: ecco perché vi piacerà iPhone 13

Che il vostro social di riferimento sia Instagram o TikTok poco importa, se avete il pallino per l'estetica, velleità creative e occhio per i contenuti interessanti, iPhone 13 (o ancora meglio iPhone 13 Pro) potrebbe essere tutto quello che vi manca per dare ai vostri account social una marcia in più - e competere con i professionisti per chi pubblica foto e video migliori.

Grazie alle ultime migliorie apportate al sistema di fotocamere e all'incredibile nuova modalità cinema, infatti, produrre contenuti dall'appeal professionale sarà più semplice che mai. E senza limiti di orario, visto che la batteria di iPhone 13 Pro dura un'ora e mezza più di quella del suo diretto predecessore.

** Ecco i nuovi iPhone 13 e tutte le altre novità presentate da Apple **

Perché produrre foto e video professionali con iPhone 13 è diventato ancora più semplice

(Continua sotto la foto)

Il sistema di fotocamere di iPhone 13 Pro vi permetterà scatti prima impensabili

Le nuove funzioni fotografiche di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono rese possibili da tre fotocamere implementate e un nuovo processore che permette di modificare le immagini direttamente dalla galleria immagini senza bisogno di App terze.

Preset e preferenze personalizzate, infatti, agiscono su scene e soggetti migliorandone tono, colore, calore e brillantezza, ma a differenza di un semplice filtro, applicano in maniera intelligente le regolazioni alle diverse parti della foto in modo da lasciare intatti gli elementi più importanti dello scatto, come per esempio la tonalità della pelle, che in questo modo rimane sempre realistica, contrariamente a quanto accade usando i filtri.

La modalità notte ora funziona anche con l'ultra-grandangolo e nei video

Il nuovo ultra-grandangolo ha un’apertura molto più ampia (ƒ/1.8) e un nuovo sistema di autofocus che migliora del 92% le prestazioni negli ambienti poco illuminati, garantendo immagini più brillanti e nitide (guardate per esempio la foto qui sopra) anche in situazioni di luce scarsa.

La nuova fotocamera ultra-wide, infatti, lascia entrare fino a 2,2 volte più luce rispetto alle fotocamere precedenti, ma grazie a un sensore più ampio viene comunque ridotto il rumore e garantita maggiore velocità dell’otturatore per le diverse condizioni di luce.

In più, un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine permette di ottenere immagini e video fluidi e stabili anche se non si riesce a rimanere perfettamente immobili.

Arriva il macro: pronti?

Il nuovo design degli obiettivi, la funzione di autofocus presente per la prima volta nell’ultra-grandangolo di un iPhone e il software avanzato di cui è fornito, aprono una nuova possibilità per iPhone: la fotografia macro.

Foto nitide e dettagliate in cui gli oggetti appaiono ben più grandi delle loro dimensioni reali, ingrandendo i soggetti con una distanza focale minima di 2 cm.

E questo è possibile anche nei video, inclusi quelli in modalità Time-lapse e slow-motion.

(E, fermi tutti: la modalità ritratto ora può essere usata anche per le videochiamate)

Ok, ok, questa con i social non c'entra niente, ma la modalità Ritratto dell’app Fotocamera è stata ottimizzata e ora funziona anche per le videochiamate FaceTime con iOS 15.

(E ci sembrava una notizia da condividere).

I video diventano cinematografici

Avete presente il cambio di fuoco tipico dei film, in cui durante una stessa ripresa l'occhio della telecamera si sposta da un protagonista all'altro senza cambiare inquadratura?

Ecco, ora lo potrete fare con iPhone 13 (pro o meno che sia).

La modalità Cinema introdotta su iPhone 13 infatti, frutto di uno studio approfondito sulla fotografia nei film e sull’utilizzo efficace di tecniche come il rack focus, permette di registrare video non solo con un bellissimo effetto di profondità, ma anche con variazioni automatiche della messa a fuoco in base ai movimenti dei soggetti ripresi.

Per un maggiore controllo, ovviamente, la messa a fuoco può essere variata e personalizzata durante e anche dopo le riprese; così come è anche possibile regolare la messa a fuoco dello sfondo (effetto bokeh) nell’app Foto, in iMovie per iOS e a breve anche in iMovie per macOS e in Final Cut Pro.

Prezzo e colori di iPhone 13 Pro e Pro Max

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono disponibili in quattro colori - grafite, oro, argento e il nuovissimo azzurro sierra a partire da 1189 euro.

E con la possibilità di acquistarli a rate a partire da €49,54 al mese per 24 mesi su apple.com/it/store, tramite l’app Apple Store o presso gli Apple Store.

Prezzo e colori di iPhone 13 e 13 Mini

iPhone 13 e 13 Mini sono disponibili in cinque colori - rosa, azzurro, mezzanotte, galassia e (PRODUCT)RED a partire da 839 euro.