I nuovi iPhone 13, ma anche le novità di iPad e Apple Watch: ecco tutto quello che è stato presentato durante l'evento Apple

Inizia parlando di iPad l'annuale keynote autunnale di Apple durante cui vengono presentati i nuovi prodotti, tra cui sicuramente il più atteso è sempre iPhone (quest'anno nella variante iPhone 13).

Ambientato tra l'Apple Park e varie ambientazioni tutte pre-confezionate e montate a causa delle restrizioni legate al Covid-19, ha visto come protagonisti principali, come da tradizione, i nuovi iPhone, declinati nei formati iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Ma non sono mancate novità nemmeno tra gli altri prodotti iconici della mela, iPad e Apple Watch Series 7.

Ecco tutto quello che è stato presentato dal Ceo Tim Cook durante l'evento Apple.

Cosa sapere dei nuovi iPhone 13 e degli altri nuovi prodotti Apple

(Continua sotto la foto)

iPhone 13 Pro e Pro Max

Quattro colori - grafite, oro, argento e il nuovissimo azzurro sierra - un nuovissimo display Super Retina XDR, esperienza touch ancora più veloce e reattiva, la migliore batteria di sempre su un iPhone e un sistema di fotocamere Pro ancora più evoluto grazie alle nuove lenti ultrawide, grandangolo e teleobiettivo per scattare foto e girare video incredibili.

Queste tecnologie aprono infatti nuove, straordinarie, possibilità fotografiche prima impensabili su iPhone, come la Fotografia macro con l’ultra-grandangolo e prestazioni 2,2 volte migliori in condizioni di scarsa luminosità.

Anche i video fanno un enorme passo nel futuro con la modalità Cinema, per splendide transizioni di profondità di campo, video macro, modalità Time-lapse e slow-motion, e prestazioni ancora migliori quando c'è poca luce.

Sempre più resistente agli urti, iPhone 13 Pro ha il rivestimento anteriore realizzato in Ceramic Shield, che è più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone.

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max saranno disponibili in preordine da venerdì 17 Settembre, e nei negozi da venerdì 24 Settembre a partire da 1189 euro.

iPhone 13 e iPhone 13 Mini

Cinque colori - rosa, azzurro, mezzanotte, galassia e (PRODUCT)RED - notch più piccolo, bordi piatti e prodotto in gran parte con materiali riciclati.

iPhone 13 e iPhone 13 mini hanno entrambi un nuovo grandangolo dai pixel più grandi e un sistema di stabilizzazione per foto e video di qualità superiore anche in condizioni di scarsa luminosità.

La batteria dura più a lungo (due ore e mezza in più al giorno per iPhone 13 rispetto a iPhone 12 e un'ora e mezza in più al giorno per la versione mini), il display OLED Super Retina XDR è più luminoso del 28% per garantire una visione ottimale anche all'aperto e ha un contrasto incredibile che assicura neri più assoluti; lo schermo è estremamente resistente agli urti (merito del Ceramic Shield sulla parte frontale), e c'è il doppio dello spazio di archiviazione di base (128GB), oltre a un’avanzata esperienza 5G.

Durante i video, poi, si può modificare la messa a fuoco per un risultato cinematografico. Anche dopo aver finito la ripresa.

Il merito è della modalità Cinema, che permette di registrare video di persone, animali e oggetti con effetto di profondità e variazioni automatiche della messa a fuoco.

Sarà possibile preordinare iPhone 13 e iPhone 13 mini a partire da venerdì 17 settembre; i dispositivi saranno disponibili da venerdì 24 settembre a partire da 839 euro.

iPad e iPad mini

Apple ha presentato, un po' a sorpresa, un nuovo iPad economico (costerà 389 euro) che grazie al chip A13 Bionic assicura prestazioni migliori fino al 20% rispetto alla precedente generazione e una velocità senza pari sul mercato.

Tra le migliorie più evidenti, poi, quelle che riguardano la fotocamera: quella anteriore guadagna un ultrawide da 12 megapixel, e anche su iPad compare la funzione Inquadratura automatica: quando l’utente si muove, l'inquadratura si sposta automaticamente per tenerlo sempre a fuoco nella ripresa, rendendo più naturali e coinvolgenti le videochiamate. E se arriva qualcun altro nella ripresa, la fotocamera li rileva e diminuisce lo zoom per includerli nella conversazione.

iPad (9° generazione) sarà disponibile nei colori argento e grigio siderale da Venerdì 24 Settembre con capacità di base di 64 GB (il doppio rispetto alla generazione precedente) e fino a 256GB.

Nuovi iPad mini

Con un display Liquid Retina da 8,3" e bordi super sottili (grazie all'integrazione del Touch ID nel pulsante superiore per sbloccare iPad mini, inserire password o usare Apple Pay), il nuovo iPad mini è disponibile in quattro colori: rosa, galassia, viola e grigio siderale.

Anche su iPad mini è disponibile Inquadratura automatica e fotocamera ultrawide frontale da 12MP

La fotocamera posteriore, sempre da 12MP, è ora dotata di flash True Tone, per riuscire a scattare anche quando c’è poca luce, e Smart HDR, che migliora la qualità delle immagini recuperando i dettagli nelle zone in ombra e nei punti luce.

Apple Watch series 7

Lo schermo Always-on di Apple Watch Series 7 ha una superficie più ampia (nonostante siano invariate le dimensioni della cassa) ed è più luminoso per permettere più attività da eseguire direttamente sul Watch, come leggere le mail o banalmente fare tap sui comandi touch.

Ancora più resistente e con batteria potenziata, si ricarica il 33% più velocemente grazie al fast charging ed è più resistente che mai, grazie alla certificazione IP6X che ne attesta la protezione dalla polvere oltre a quella ben nota per l'acqua.

Cinque colori, nuovi quadranti e nuovi cinturini permettono di personalizzarlo sempre secondo il proprio gusto ed esigenza.

Sarà disponibile nel corso dell'autunno, a partire da 199 dollari.