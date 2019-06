Come ereader, blocco per gli appunti o portatile, ma anche come visore AR, agenda o foglio da disegno: 6 cose che non sapete di poter fare con iPad Mini

Leggero quanto uno smartphone, pratico quanto lo schermo di un portatile, iPad ha una tipologia di utilizzo che sposa molti bisogni, ma ha soprattutto anche una gran quantità di funzioni che, una volta provato, lo rendono un gran compagno nella vita di tutti i giorni.

Infilato in borsa al mattino permette di aver sempre a portata di mano libri, riviste, block notes e lavoro, ma anche una finestra con realtà aumentata, uno schermo per godersi film e serie tv e una tavolozza per liberare i pensieri: il tutto in appena 300 grammi e 6 millimetri di spessore.

Abbiamo provato iPad Mini 5, che ora vanta come i fratelli maggiori display Retina (da 7,9") con tecnologia True Tone, un giorno intero di batteria, touch ID e compatibilità con Apple Pencil, per trasformare lo schermo in un foglio bianco.

Ecco quali sono state le cose che ce lo hanno fatto amare.

È come avere un'agenda (interattiva) organizzatissima

Basta scaricare una delle numerose App a disposizione per avere un'agenda (virtuale) da veri control freak, in cui segnare tutto quello che si desidera, linkarlo, integrarlo con foto, appunti, video, link, contatti e chi più che ha più ne metta.

Moleskine è come sempre un'istituzione, anche nella sua versione digitale, con un grappolo di splendide App minimaliste pensate per accontentare gli organizzatori più esigenti: Timepage è un calendario intelligente e facile da usare che combina eventi, mappe, contatti e meteo in un'unica app.

Permette di vedere una settimana intera a colpo d'occhio mentre una mappa mensile intuitiva ti mostra istantaneamente quando sei libero.

Actions di Moleskine aiuta a tenere il passo con il lavoro già che basta trascinare e rilasciare le Action Cards in liste personalizzate per rimanere organizzati come più si preferisce.

È come avere un diario

Ve lo ricordate quanto era bello avere un diario in cui annotare tutto, compresi i disegni, i biglietti dei concerti che avevamo amato e le scritte dedicate ai ragazzi che ci piacevano?

Ecco, Flow di Moleskine è come un taccuino per iPad, che permette di disegnare e creare con tutti gli strumenti personalizzati per lo sketching e il disegno su un unico, infinito documento che cresce di pari passo con le dimensioni delle proprie creazioni.

(Si può anche fare Drang and drop delle idee, appunti giornalieri e note sul calendario in Timepage per poi ritrovarle facilmente nel tempo e avere la stessa percezione del vecchio diario da ri-sfogliare)

GoodNotes 5 invece consente di prendere appunti scritti a mano in taccuini digitali o di annotare PDF, documenti PowerPoint e Word. Tutte le note poi sono ricercabili per avere organizzate tutte le informazioni in un unico posto e non perdere più niente.

Per scrivere come su carta vera si può usare Apple Pencil, uno stilo capacitivo o il dito (grazie alla tecnologia d'inchiostro vettoriale si ha un'esperienza di scrittura precisa ed estremamente naturale).

La tecnologia OCR consente di trasformare la scrittura a mano in testo digitato da esportare in altre app o creare caselle di testo in GoodNotes e tutto viene indicizzato per essere ritrovato in ogni momento con due tap.

È come avere un visore di realtà aumentata

Altro che caccia ai Pokémon, con un iPad in mano la realtà aumentata diventa ancora più immersiva.

Grazie a iScape, ARKit e alle due fotocamere di iPad mini basta inquadrare un paesaggio per esempio per collegare mondo fisico e digitale in un unico spazio completamente personalizzabile e immersivo.

Volete vedere come sta una pianta in giardino o un divano nuovo in salotto? Mettetecene uno virtuale.

Prego.

È come avere un album da disegno

La compatibilità con Apple Pencil moltiplica il potenziale di iPad Mini trasformandolo in un taccuino digitale o un album da disegno da avere sempre a portata di mano.

Basta abbinarla tramite porta Lightning per iniziare a usarla come se fosse una penna, una matita, un pennarello, un pennello o una delle decine di varianti di colore e tratto a disposizione.

Cosa ci si può fare? Tutto: prendere appunti, firmare documenti, compilare moduli. O fare uno schizzo, disegnare, dipingere. O, anche, fare uno screenshot e poi scriverci sopra.

Per un tratto più spesso si preme più forte, per uno più sottile è sufficiente un tocco più leggero. E inclinando l’Apple Pencil si possono creare sfumature.

Ah, si può appoggiare la mano sullo schermo come fosse un foglio di carta senza che questo interferisca con quello che si sta disegnando.

È come avere un portatile

Basta abbinare a iPad una tastiera per avere un portatile leggerissimo sempre con sé.

Una volta abbinata la tastiera, infatti, iPad non apre quella virtuale, lasciando quindi tutto lo schermo libero per la navigazione.

È come avere un ereader

Con uno schermo da 7,9" iPad Mini ha più o meno la stessa dimensione dei comuni ereader e ne vanta tutte le potenzialità. Grazie a 3 milioni di pixel, rivestimento antiriflesso e True Tone, una tecnologia che regola in modo dinamico il bilanciamento del bianco per un aspetto naturale sotto ogni luce, il risultato è uno schermo perfetto (anche) per la lettura. Basta scaricare un'App come quella di Kindle, per esempio, per avere a disposizione migliaia di titoli da iniziare a leggere.