In un'estate così particolare i gadget tecnologici si adattano di corsa, e a macchine fotografiche e eReader si affiancano portatili e hotspot da viaggio

I gadget tecnologici dell'estate sono il massimo che si possa desiderare, perché all'utilità che contraddistingue il tech uniscono fogge più divertenti, colorate e waterproof di quelle che siamo soliti associare loro.

Quest'anno poi, è un anno particolare, che si porta dietro esigenze diverse.

E a cuffie, geolocalizzatori per la valigia e macchine fotografiche istantanee, si abbinano "accessori" che eravamo soliti lasciare giù dall'aereo, che sia un portatile a prova di sole per lavorare in smartworking da bordo piscina, un tablet con cui fare videochiamate (anche) dalla spiaggia o un hotspot da viaggio per avere sempre una buona dose di internet a disposizione.

Insomma, sia che vi aspettino delle vere vacanze sia che dobbiate lavorare da remoto, ecco i gadget tech (e non solo) più belli dell'estate.

I gadget tecnologici (e non solo) più belli dell'estate 2020

Un'istantanea coloratissima

La nuova e coloratissima macchina fotografica istantanea Polaroid Now è disponibile in cinque colori oltre ai classici bianco e nero: rosso, arancione, giallo, verde e blu - riconducibili al famoso spettro del brand.

Batteria a lunga durata, design ergonomico, obiettivo ideato per passare automaticamente dal formato panorama a quello ritratto, mentre l'autofocus e il sistema a doppia esposizione rendono immediata e precisa l’inquadratura dei dettagli. E se c’è poca luminosità il flash tiene conto delle condizioni di luce per rendere lo scatto sempre naturale.

Per ricordi coloratissimi, c'è la versione speciale di pellicole Color Wave Edition: in ogni pacchetto ci sono 8 pose caratterizzate da un frame con sfumature coloratissime che riprendono i toni dell'”arcobaleno” Polaroid.

La macchina fotografica Polaroid Now e le pellicole Color i-Type - Color Wave Edition sono in vendita rispettivamente al prezzo di €129,99 e di €16.99 sul sito ufficiale dell’azienda e presso i rivenditori specializzati.

Alexa "portabile"

Echo Auto è il dispositivo per portare Alexa sulla propria auto: si collega alla app Alexa sul proprio smartphone e all'automobile via USB e Bluetooth, oppure alla presa Aux dell'autoradio per rendere smart anche le vetture meno recenti.

Una volta installata, basta chiedere a voce ad Alexa di ascoltare il notiziario quotidiano, un audiolibro di Audible, impostare dei memo per andare a ritirare i vestiti in lavanderia mentre si torna a casa, controllare i dispositivi per la Casa Intelligente, creare la lista della spesa o gestire la propria agenda e tutto questo mentre gli occhi restano sulla strada e le mani sul volante.

E nessun timore: Echo Auto è supportato da 8 microfoni, collocati appositamente per sfidare l’acustica interna di un’automobile, rendendo Alexa capace di ascoltare i controlli vocali anche in presenza di musica o dei rumori dell’aria condizionata e della strada.

Disponibile al costo di 59,99 Euro.

Un eReader da materassino

Con Kindle Oasis si può leggere sul materassino in piscina senza paura di finire in acqua grazie al design impermeabile (IPX8).

Si può regolare la tonalità della luce dello schermo, rendendola più fredda o calda, e usare i pulsanti voltapagina per proseguire nella lettura senza nemmeno dover muovere un dito, letteralmente.

Due colori, gold e grafite, a 249,99 €

Un tablet con cui fare tutto

Per lavorare in mobilità (ma anche per leggerci il giornale, continuare a guardare la propria serie preferita anche in vacanza, seguire i propri corsi fitness online o disegnare), iPad Pro è senza pari.

Ha un display Liquid Retina che è un concentrato di innovazioni (per la migliore fedeltà cromatica e una risposta fulminea al tocco), sorpassa in velocità la maggior parte dei PC portatili, ha delle fotocamere professionali e lo si può usare come si preferisce: con i gesti, la Apple Pencil, una tastiera, e ora anche un trackpad.

Se gli viene abbinata la nuova Magic Keyboard, infatti, sarà ancora più insostituibile: si aggancia magneticamente, protegge il dispositivo davanti e dietro come una cover e non c'è niente da impostare.

In un click sarà come avere in mano un computer leggerissimo: tasti retroilluminati di dimensioni standard, trackpad integrato progettato per i gesti Multi-Touch, porta USB-C e design a inclinazione libera per mettere l'iPad nell'angolazione che ci fa più comodo e vedere lo schermo alla perfezione.

Delle cuffie wireless super chic

Le cuffie Bluetooth Paww SilkSoundX si possono indossare intorno al collo o come cerchietto.

Quattro colori (Tortoise Shell, Sailor Blue, Lavender Crystal e Carbon Black), consentono di essere abbinate a più device contemporaneamente, per poter guardare un video sull'iPad e rispondere a una telefonata in arrivo sul cellulare senza cambiare cuffie.

Sono disponibili su Launchpad di Amazon.it a 55,43 euro

Un trolley da viaggio

Ce lo siamo sognati per mesi di poter fare una valigia: ce ne meritiamo una nuova.

A noi piace il trolley medio coloratissimo di K WAY, rigido in policarbonato k-air con 4 ruote per andarci davvero ovunque.

Misure 46Hx62Lx26,5W

Disponibile a 130,00 € su eBay

Un portatile per fare smartworking proprio dappertutto

Galaxy Book Flex grazie alla modalità Outdoor permette una luminosità di 600 nit e assicura la massima visibilità anche sotto la luce del sole.

Offre poi la possibilità di lavorare in modo semplice e senza cavi grazie alle batterie di lunga durata e ai display a risparmio energetico.

E la cerniera a 360 gradi gli consente di essere utilizzato sia come tablet che come PC.

Inoltre, le credenziali biometriche integrate, basate sulla tecnologia Windows Hello, garantiscono la massima sicurezza in qualsiasi situazione.

La funzionalità Wireless Power Share di Samsung infine consente anche di ricaricare smartphone, gli auricolari wireless Galaxy Buds o dispositivi indossabili compatibili con lo standard Qi attraverso il touchpad del laptop.

Galaxy Book Flex è disponibile a €1.699,00.

Una maschera per il viso tecnologica

Tecnologia e innovazione incontrano la tradizione delle maschere viso d’ispirazione coreana.

Il dispositivo smart mask UFO 2, infatti, ottimizza assorbimento della maschera viso, regalando al contempo un paradisiaco massaggio di puro relax.

Per farlo combina termoterapia, crioterapia, pulsazioni T-Sonic, tutto con personalizzazione completa via app, e terapia a luce LED a spettro completo in 8 colori.

Le maschere viso UFO-attivate perfette per quest'estate?

Call It a Night, con olio di oliva e ginseng rigenerante, che lascia la pelle morbidissima e splendente come un cielo stellato, e Youth Junkie, della collezione Advanced Collection: con questo trattamento viso di ispirazione coreana, ricco di ingredienti rigeneranti, il futuro della pelle sarà giovane, liscio, e privo di imperfezioni.

UFO 2 e le sue maschere viso sono disponibili per l’acquisto su www.foreo.com/it a € 279 (UFO mini 2: € 179)

Una penna che si fa notare

Per firmare tutte le liberatorie dell'estate senza toccare le penne degli altri infilate in borsa una penna, ma che sia bella almeno quanto Tratto Pen Cento, la speciale penna-pennarello che si veste d’oro per diventare un’edizione limitata nei tre colori classici di scrittura nero, rosso e blu.

Classico dentro, oro fuori, per non lasciare niente al caso.

Una cover per tutte le occasioni

Per essere pronti davvero a tutto, che sia sabbia, acqua o banalmente i batteri di quando usciamo di casa, e tocchiamo tutto, smartphone compreso, la gamma di custodie Voyager di Cellularline è l'ideale.

Permettendo l’utilizzo del telefono senza estrarlo dalla custodia, rende possibile effettuare chiamate, scrivere messaggi e fare foto in totale sicurezza.

Massima praticità anche durante le giornate outdoor: la certificazione IPX8, infatti, garantisce alla custodia impermeabilità all'acqua fino a 20 metri di profondità, proteggendo il telefono anche da cloro, salsedine, crema solare o sabbia.

Realizzata con materiale touch sensitive super resistente e ultra-morbido, compatibile con 3D Touch e Face ID, è dotata di un comodo laccio regolabile che ne consente il trasporto al collo o al polso e di una banda che garantisce una presa sicura a prova di selfie.

Disponibile in quattro colorazioni – blu, fucsia, nero, bianco – ha un prezzo al pubblico di 14,95€.

Un tracker per non perdere più niente

Chipolo One è un Bluetooth tracker compatto che si può attaccare a ogni cosa - come chiavi, portafoglio, borse, valigie... - per tenere tutto sotto controllo tramite app e volendo anche ricevere una notifica se si esce di casa lasciando lì l’oggetto in questione.

Dotato di una suoneria da 120 dB, che si può azionare per trovare velocemente quello che stiamo cercando e a cui l'abbiamo attaccato, rende anche più facile la ricerca del cellulare quando lo si appoggia chissà dove in giro per casa: basta premere Chipolo One due volte e lo smartphone suonerà anche se in modalità silenziosa.

La batteria è a bottone sostituibile e ha una durata fino a 2 anni. Compatibile con Google Assistant, Amazon Alexa and Siri.

Disponibilità colori: giallo, verde, blue, rosso, nero e bianco

Prezzo al pubblico: 25 euro

Una "cassaforte" portatile

La cassaforte portatile AquaVault è progettata per l’uso in qualsiasi situazione.

In grado di contenere gli oggetti di valore nella tasca interna con cerniera è realizzata con materiali di blocco RFID stratificati e resistenti ai tagli.

Il design di bloccaggio brevettato si attacca saldamente a una sedia da spiaggia, alla bici, all’asta dell'armadio, al letto, o qualsiasi altro oggetto fisso.

Disponibile su Amazon.it nella vetrina Amazon Launchpad a 75 euro.

Un hotspot che vi invidieranno tutti

Ve lo ricordate il Banana Phone degli anni '90?

Bene, oggi il Nokia 8110 è tornato uguale nell'aspetto (e con Snake nel menù), ma con in più internet.

Il che vuol dire che basta inserirci una sim dati per avere un hotspot con cui connettere il pc e tutti i dispositivi che desiderate ovunque voi siate.

E se andate all'estero è l'ideale per ospitare la sim del posto, grazie a cui poter avere un telefono senza gravare sulla propria bolletta.

Con interfaccia semplice e familiare, Nokia 8110 4G offre oltre alle qualità che ci si aspetta da un telefono Nokia (prime tra tutte affidabilità e durabilità) alcune app moderne, tra cui Google Assistant, Google Maps, Google Search, Facebook e WhatsApp.

Disponibile in due colori, nero e giallo banana, Nokia 8110 4G viene commercializzato a un prezzo consigliato di €89.

Una macchinetta del caffè portatile

La macchina da caffè portatile di Conqueco è in grado di preparare da 3 a 4 tazze di caffè espresso in pochi minuti utilizzando solo l'alimentazione dell’auto.

E per lavare la tazzaina è sufficiente premere il pulsante di erogazione per 5 secondi e far funzionare la macchina senza capsule.

Disponibile su Amazon.it nella vetrina Amazon Launchpad a 99,99 euro

Compatibile con capsule Nespresso e L'OR.

Una "smartband" per cani

Il monitor di attività per cani di Pitpatpet funziona come una smartband e misura con precisione i livelli di allenamento del cane, il riposo, la distanza che percorre e le calorie.

Fornisce poi consigli personalizzati e specifici per la razza, imposta e tiene traccia degli obiettivi e si adatta a qualsiasi cane/collare.

Super robusto, leggero, confortevole e completamente impermeabile con batteria di lunga durata (1 anno).

Disponibile su Amazon.it nella vetrina Amazon Launchpad a 49 euro.

Una mascherina che non nasconde l'abbronzatura

Arya Mask è una mascherina filtrante personalizzabile, sostenibile e 100% made in Italy, che oltre a essere una garanzia dal punto di vista della protezione (è un presidio medico di tipo II, certificato secondo lo standard UNI EN ISO 14683:2019) è l’alleata perfetta per chi non vuole coprire la sudata abbronzatura estiva (né rovinare il trucco).

Nella sua versione “invisibile”, infatti, Arya Mask è perfetta per mostrare il volto e non rinunciare alla comunicazione non verbale.

E grazie allo spazio di contatto con il viso, ridotto solamente ai bordi della mascherina, consente una migliore traspirazione della pelle e permette di indossare un accessorio di protezione mantenendo il proprio beauty look, senza effetti collaterali.

I prodotti ARYA sono disponibili alla vendita in tutte le loro varianti (adulto, bambino e professionale) a partire da 15 € sul sito: www.aryastore.it.

Un ferro da stiro portatile

SteamOne S-Nomad è un sistema di stiro a vapore piccolo, ma potente, pronto in 45 secondi, che permette di stirare e igienizzare i vestiti in tempi record.

Grazie al suo design ultra compatto e al connettore universale per bottiglie, permette di ottimizzare lo spazio nelle borse o valigie, e può essere portato in viaggio anche senza il suo serbatoio.

Prezzo: 90 euro

Un router da viaggio

TP-Link M7200 è un r outer mobile 4G LTE, dal design compatto e user-friendly, ideato per permettere di godere di una rete wi-fi veloce anche in vacanza, sia che ci si trovi sulla cima di un monte o comodamente sdraiati in spiaggia.

Download rapidi e la possibilità di connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente, lo rendono perfetto per i viaggi di gruppo.

In meno di un minuto, con poche e semplici mosse si può attivare un hotspot 4G ultraveloce: basta inserire la SIM e premere il pulsante di accensione per iniziare a sfruttare al massimo le 8 ore di ore di autonomia della potente batteria 2000mAh.

Prezzo: 79 euro.

Un proiettore portatile

XGIMI Halo è un proiettore portatile con risoluzione 1080P dotato del sistema Android TV, di altoparlanti Harman-Kardon e di batteria integrata da 17.100 mAh, che permette di proiettare schermi fino a 300".

La scelta se usarlo nella casa del mare o su un telo improvvisato sotto le stelle resta a voi.

Prezzo al pubblico: 799 euro

Foto di apertura e preview by Maarten van den Heuvel on Unsplash