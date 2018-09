Facebook Watch è arrivata in Italia, e preannuncia grandi rivoluzioni. Ecco che cos'è, come funziona e cosa si può vedere sulla tv di Facebook

Facebook Watch è la tv in formato social network lanciata negli USA un anno fa e arrivata da pochi giorni anche in Italia.

«Da oggi Facebook Watch è disponibile ovunque, per dare agli utenti di tutto il mondo un nuovo modo di scoprire video e interagire con amici, creatori e altri fan», spiega in un post ufficiale Fidji Simo, capo della sezione Video di Facebook.

Per la compagnia della Silicon Valley questo è un passaggio fondamentale per l'apertura ai mercati globali, una sfida per piattaforme come Youtube, Nextflix o Amazon più che per la televisione in senso stretto.

Sebbene la comunità digitale di utenti non sia più particolarmente fiduciosa dell'algoritmo del social network, Facebook Watch sembra pronto a sconvolgere il panorama dei video.

Ma vediamo con ordine cos'è, come funziona e quanto costa.

Cos'è Facebook Watch

Il servizio Facebook Watch negli Stati Uniti alla fine di agosto 2017.



È una piattaforma integrata in cui studi televisivi di qualsiasi genere e creatori di contenuti online possono trasmettere i propri spettacoli connettendosi con un pubblico altamente coinvolto.

All'utente vengono offerti consigli personalizzati per gli spettacoli da guardare e categorie di contenuti video, come Most Talked About, What's Making People Laugh e Shows Your Friends What You Are Watching.

Il servizio è finalizzato a consentire ai creator e agli editori di trasmettere in streaming brevi e originali, di alta qualità, a un pubblico più personalizzato, utilizzando le interruzioni pubblicitarie per monetizzare i video.

La nuova piattaforma ospita opportunità pubblicitarie rivoluzionarie che porteranno grandi vantaggi a i vari editori.

Ad esempio, secondo Ad Age, una clip sul presidente Trump in The Late Show di Stephen Colbert è stata il video con il miglior rendimento di Watch, che ha attirato oltre 2 milioni di visualizzazioni e 1,7 mila commenti, più del doppio di quanto avrebbe generato un video di YouTube.

Come funziona e quanto costa Facebook Watch

Facebook Watch è gratuito (non male come cosa rispetto a quello che c’è in giro).

La piattaforma è divenuta raggiungibile in pochi passaggi, cioè tramite il menu presente sul lato sinistro del sito web (o nel barra menù in basso se usate l'applicazione).

C'è un pulsante in più: quello di Watch appunto. Cliccando, si accede a una selezione di video presi della rete di pagine che - di default - sono pubbliche.

Su questa schermata si possono inserire anche dei canali nella Watchlist.

Che genere di contenuti ci sono?



Certo non si potrà trovare in questo catalogo contenuti alla pari a quelli di Netflix ad esempio, ma è anche vero che nel tempo il database crescerà ed è plausibile che con la disponibilità a livello globale tante case produttrici decideranno di pubblicare in anteprima i loro progetti sulla piazza virtuale più popolata del pianeta.

Vengono inoltre mostrate anche serie tv e altri generi di contenuti: negli Usa ad esempio si può fruire dei contenuti sportivi di cui il colosso guidato da Mark Zuckerberg detiene i diritti per gli Stati Uniti, come il baseball.

In Italia al momento, oltre ai video suggeriti delle pagine (seguite o molto popolari), risultano visibili anche tutti i contenuti fruiti negli Usa (ovviamente solo quelli che non hanno limitazioni territoriali), in questo caso in lingua inglese.

Facebook sta comunque lavorando per sottotitolare queste serie con le lingue nei vari Paesi.





