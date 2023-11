Sono senza dubbio i nostri soggetti preferiti da immortalare: ecco 8 consigli e trucchi per immortalare i cuccioli di casa

Quante foto del vostro cane o gatto avete nella gallery del cellulare? (FYI se siete curiosi di scoprirlo davvero con iPhone basta aprire la app Foto, cliccare su Cerca, scrivere "cane" o "gatto" e vedere il risultato).

Una cosa è certa: sono talmente belli, fotogenici e così terribilmente pucciosi che resistere alla tentazione di far loro una (altra) foto è impossibile - alla faccia dei giga di memoria in affanno.

**Chi ha cani e gatti in casa è una persona migliore, lo dice la scienza**

Bene. Vogliamo metterci anche noi.

Come fare belle foto a cani e gatti

Il ritratto classico

Vale per quando si vuole fare un ritratto a una persona e anche per quello agli animali: se volete ottenere un effetto veritiero delle proporzioni allontanatevi dal soggetto, posizionatevi alla sua altezza e scattate con la lente del teleobiettivo cliccando sull'opzione 2x, 3x o 5x (in base agli zoom preimpostati dal vostro modello di iPhone o smartphone).

Per una foto buffa

Per enfatizzare gli occhi o il muso del nostro animale falsandone le proporzioni il trucco è usare la lente del grandangolo (cliccando su 0,5 per intenderci). Avvicinatevi tenendo al centro dello scatto il dettaglio che volete ingigantire.

Provocate (e catturate) il movimento

Le foto più belle dei nostri animali sono quelle in cui riusciamo a catturare la loro indole o il loro carattere.

Quindi tenete accanto al telefono qualcosa che possa interessare il vostro animale, che si tratti di cibo o un gioco - e state prontissimi a scattare!

Scattate sequenze rapide

Scattare sequenze rapide di foto vi permetterà di selezionare a posteriori quella più bella.

Su iPhone basta tenere il dito sul pulsante di scatto e spostarlo a sinistra. Dopo di che si va sulle foto e si clicca su Seleziona per scegliere gli scatti che vogliamo salvare.

Scattate Live

Una alternativa ancora più valida (e rapida) è quella di scattare foto Live (si attiva cliccando sui cerchi concentrici in alto a destra quando la fotocamera è aperta).

Una volta scattata una foto Live infatti si può scegliere se tenerla in movimento o se selezionare un frame di quelli che compongono il movimento - per esempio quello a metà di un salto (basta cliccare su Modifica, Live e selezionare il momento preferito spostando il cursore).

Sfruttate lo slow motion

Per foto incredibili dovete metterci un po' di ingegno. Per esempio si ottengono risultati fantastici mettendo il cellulare in modalità video slow motion sotto a una ciotolina trasparente ripiena d'acqua.

Dopo non dovrete far altro che selezionare il momento che vi piace di più e congelarlo.

Aggiungete l'Effetto Bokeh

L'effetto bokeh è una tecnica fotografica molto diffusa che utilizza la sfocatura per esaltare il protagonista dell'immagine e sfocare il resto.

Con iOS17 si può anche mettere a posteriori decidendone l'intensità.

Trasformate le foto in sticker

Per trasformare le foto in sticker ci sono due opzioni, a seconda che li vogliate statici o in movimento.

Per creare uno sticker fisso si va su Foto, si tiene il dito sul soggetto finché non si evidenzia e poi si seleziona Aggiungi adesivo e lo troverete poi tra gli adesivi dei messaggi.

Per uno in movimento invece dovete andare su iMessage, cliccare su +, Adesivi, + e selezionare la foto Live che volete trasformare in sticker.