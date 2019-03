I nuovi AirPods sono arrivati: gli auricolari senza fili di Apple ora si ricaricano wireless e hanno una batteria che dura il 50% di più, ecco prezzi e date

AirPods, gli auricolari wireless di Apple, per i quali in tanti abbiamo sviluppato una forma di dipendenza, migliorano ancora.

*** Come funzionano gli Airpods di Apple ***

Apple ha annunciato la seconda versione di AirPods, che tra le principali implementazioni vantano il 50% in più di tempo di conversazione, l’opzione di attivazione con "Hey Siri”, che non richiede l'uso delle mani e la custodia di ricarica wireless (che si potrà acquistare anche singolarmente, per chi già ha la prima generazione).

Resta identico infatti il design, quello che cambia è quasi tutto collegato a un nuovo chip H1 progettato da Apple, e sviluppato specificamente per le cuffie, che offre maggiore efficienza delle prestazioni, tempi di connessione più rapidi, più tempo di conversazione e la comodità dell’attivazione con "Hey Siri”.

Gli AirPods sono dotati di una custodia di ricarica standard o di una nuova custodia di ricarica wireless.

Ed entrambi sono disponibili su apple.com e sull'app Apple Store a partire da oggi, e negli Apple Store a partire dalla prossima settimana.

(Continua sotto la foto)

I nuovi AirPods si possono comprare, a scelta, con la custodia di ricarica standard o con la nuova custodia di ricarica wireless.

Ogni custodia contiene cariche aggiuntive garantendo oltre di 24 ore di tempo totale di ascolto.

Un indicatore luminoso a LED situato sulla parte anteriore della custodia mostra lo stato di carica con un semplice sguardo: i clienti AirPods esistenti possono acquistare la custodia di ricarica wireless indipendente.

Prezzi e Disponibilità:

Gli AirPods con custodia di ricarica standard saranno disponibili al prezzo €179 e possono essere ordinati su apple.com e sull'app Apple Store a partire da oggi, e negli Apple Store a partire dalla prossima settimana.

Gli AirPods con la custodia di ricarica wireless saranno disponibili al prezzo di €229 e possono essere ordinati su apple.com e sull'app Apple Store a partire da oggi, e negli Apple Store a partire dalla prossima settimana.

I clienti possono ordinare la custodia di ricarica wireless standalone al prezzo di €89 su apple.com e sull'app Apple Store a partire da oggi e negli Apple Store a partire dalla prossima settimana.

Novità per AirPods: i clienti possono ora aggiungere gratuitamente un'incisione personale agli AirPods con custodia di ricarica standard e AirPods con custodia di ricarica wireless quando finalizzano l'acquisto su apple.com e sull'app Apple Store.