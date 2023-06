Quali sono le motivazioni psicologiche dietro al tradimento? Ecco perché le persone tradiscono e perché si tradisce anche nelle coppie felici

Quando si scopre un tradimento si viene travolti da uno tsunami emotivo: shock, incredulità, rabbia, senso di vuoto e smarrimento sono solo alcune delle emozioni che si provano quando si scopre che il partner ha avuto un'avventura o una relazione parallela. Ma perché si tradisce? E perché le persone tradiscono anche quando sono felici nella coppia?

È un evento che destabilizza nel profondo: ci si sente persi, spaesati, qualcuno può sentirsi in colpa, altri possono sentirsi feriti e distrutti nella propria autostima.

E come comune denominatore c'è sempre che le persone tradite non riescono a capire il motivo per cui l’altro ha avuto bisogno – o non ha resistito – al richiamo delle braccia di un altro (o un’altra). E dunque la domanda che ritorna sempre è “Perché si tradisce?”

Perché si tradisce? Ecco le motivazioni psicologiche dietro al tradimento

Perché si tradisce:

I motivi sono diversi, ogni coppia ha una sua storia e i propri equilibri e anche i motivi che portano uno dei due a tradire sono diversi. Diciamo che alcuni motivi riguardano essenzialmente la coppia: in questo caso il tradimento è un po' la punta dell'iceberg di qualcosa che non funziona più. Vediamo qualche esempio:

Problemi di coppia: sembra scontato ma quando si parla di tradimento un aspetto importante da considerare è la qualità della relazione. Quando la vita emotiva o sessuale all'interno della coppia è insoddisfacente o trascurata, la tentazione di cercare soddisfazione altrove aumenta e spesso il tradimento diventa una modalità - sicuramente maldestra - per aprire una crisi nella coppia e rimetterla in qualche modo al centro oppure per rompere il legame definitivamente.

Vendetta o punizione. In alcune situazioni una persona può tradire come atto di vendetta o punizione nei confronti del proprio partner, in risposta a un'offesa, a una mancanza da parte dell'altro o per mettersi a pari per un tradimento precedente.

Mancanza di comunicazione. Una comunicazione inadeguata o una mancanza di apertura e di dialogo nella coppia può portare a incomprensioni e frustrazioni che possono spingere una persona verso un tradimento.

Perché le persone tradiscono?

Oltre agli aspetti che riguardano principalmente la coppia, ci sono altri motivi che portano una persona a tradire potrebbero riguardare più uno dei partner che un problema di coppia: è un po’ il caso di quando le coppie – apparentemente felici – vengono travolte dal tradimento.

Alcuni tratti o disturbi di personalità. Ci sono persone che per tratti caratteriali hanno una maggiore tendenza al tradimento: ad esempio le persone con tratti/disturbo narcisistico della personalità sono più inclini al tradimento di altri.

Lo stile di attaccamento. Lo stile di attaccamento riguarda il modo in cui un individuo affronta le relazioni più significative. Ad esempio, le persone con uno stile di attaccamento insicuro possono essere più inclini al tradimento per soddisfare un bisogno di affetto e sicurezza emotiva.

Bisogno di conferma o autostima. Alcune persone possono cercare conferme o rassicurazioni sulla propria attrattività o desiderabilità attraverso il tradimento, cercando l'attenzione o l'approvazione di un'altra persona.

Problemi personali o insoddisfazioni individuali. Difficoltà personali come insicurezze, depressione, stress o desiderio di sperimentare una nuova fase della vita possono influenzare il comportamento di una persona, portandola a tradire.

Ovviamente queste motivazioni non giustificano il tradimento, ma possono fornire una spiegazione sul perché alcune persone potrebbero prendere questa decisione. La comunicazione aperta, la fiducia reciproca e il lavoro continuo sulla relazione sono fondamentali per prevenire il tradimento e affrontare le sfide che possono sorgere all'interno di una coppia.

Se vi interessa l’argomento del tradimento, potete approfondire con il Podcast "Le ragioni del tradimento" condotto da Elena Zauli, autrice di questo articolo, e dalla dottoressa Elena Carbone.