Un elevato numero di vecchi parter e un carattere impulsivo sono i fattori principali che spiegano "scientificamente" perché le persone tradiscono

Perché le persone tradiscono? Ce lo si chiede spesso, sia se malauguratamente si viene traditi, sia se si viene a conoscenza di qualche traditore seriale che invece di chiudere la sua relazione preferisce mandarne avanti altre in parallelo.

A dare una risposta arriva la scienza, che ha scoperto - pare - perché le persone tradiscono.

Ovviamente va detto che le ragioni per cui i singoli partner tradiscono sono varie, così come la natura dell'unione illecita: avventure di una notte o relazioni a lungo termine, rapporti puramente sessuali o forti connessioni emotive.

Gli uomini per esempio sono più propensi a riferire una motivazione principalmente sessuale mentre le donne hanno maggiori probabilità di essere motivate dall'insoddisfazione con la relazione primaria.

Ma ecco le vere (scientifiche) ragioni per cui le persone tradiscono.

Perché le persone tradiscono? Ecco la risposta

I due fattori che portano le persone a tradire

Pensate di sapere già perché le persone tradiscono? Pensate sia qualcosa relativo al carattere o alla situazione della coppia? Potreste sbagliarvi.

I ricercatori dell'Università del Queensland studiato il motivo per cui i partner sono infedeli e hanno scoperto che ci sono alcuni fattori che indicano una persona che ha maggiori probabilità di tradire.

Per comprendere i fattori che portano a un tradimento, i ricercatori hanno intervistato 123 persone eterosessuali di età compresa tra 17 e 25 anni, tutte in relazione.

Sebbene ogni relazione sia unica nel suo genere, secondo lo studio, a tradire sono principalmente le persone che hanno avuto un numero maggiore di partner sessuali in passato, o che hanno tendenze impulsive.

I risultati, pubblicati sul British Journal of Psychology, evidenziano che le persone con questi tratti sono statisticamente quelle che tradiscono di più.

Ma perché?

Secondo i ricercatori, coloro che hanno avuto più partner sessuali in passato sono inclini a essere infedeli e cercano altri partner perché ciò li fa sentire bene e a loro agio.

«I partecipanti che avevano sperimentato intimità sessuale con un numero maggiore di partner hanno anche riferito di un'inclinazione maggiore al bacio e al sesso extraconiugale - hanno scritto gli autori dello studio.

Questa inclinazione può essere attribuita alle capacità degli individui di riconoscere le avances sessuali fatte da altre persone al di fuori della coppia».

Coloro che invece hanno un carattere molto impulsivo possono tradire semplicemente perché non si soffermano a considerare la situazione, agendo su pensieri ed emozioni immediati.

Ma c'è un lato positivo

Coloro che sono stati traditi non si devono perdere d'animo perché i ricercatori hanno trovato un lato positivo di questa terribile situazione.

Una ricerca psicologica, effettuata su 5.705 persone provenienti da 96 paesi sugli effetti delle separazione causa tradimento e su chi trae vantaggio in queste situazioni, ha rivelato risultati interessanti.

Lo studio ha scoperto che ci sono in realtà alcuni vantaggi scientificamente provati per chi è stato tradito.

Principalmente perché non poi non si è più legati a un partner infedele (che non è male).

E poi anche perché dopo quest'esperienza si imparano a scegliere compagni migliori.