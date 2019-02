L'amore è il motore delle nostre vite, crea legami, motiva le persone, guida il mondo: ecco perché l'amore è importante secondo la scienza

L’amore è una delle più importanti forze vitali che guidano la nostra vita.

Amore nelle relazioni, amore tra amici, tra genitori e figli, amore per i nostri animali domestici, amore per il lavoro o per le passioni.

L’amore nelle sue più svariate forme è un sentimento che nutre la nostra parte più profonda e ci permette di avere la giusta dose di motivazione quotidiana.

Questo moto interiore guida le nostre scelte e quando facciamo qualcosa per amore possiamo stare certi che non ci pentiremo mai, qualsiasi conseguenza ci sia.

Vi spieghiamo perché l’amore è così importante per la nostra vita.

(Continua sotto la foto)



Che cos'è l'amore secondo la psicofisiologia

Barbara Fredrickson, professoressa di Psicologia e Psicofisiologia dell’Università della Carolina del Nord, spiega che l’amore è la somma di micro momenti di connessione con le altre persone.

Dunque l’amore si ritrova ogni volta che si crea una connessione mentale con qualcuno e che percepiamo quella sensazione di piacevole benessere che ci porta a desiderare di passare del tempo con quella persona.

L'amore dunque è in tutte quelle frazioni di tempo in cui vogliamo dare il meglio di noi proprio a quella persona.

Come si attiva il cervello quando si ama

Uno studio di Cacioppo e collaboratori (2012) ha dimostrato come l’amore attivi le aree cerebrali implicate nella motivazione, nel bilanciamento delle funzioni di base ed elevate, nel desiderio sessuale e nelle emozioni.

Quindi capite bene come il sentimento per eccellenza sia coinvolto in tutte le aree della nostra vita, la sua presenza è costante e vitale per il benessere personale.

È il collante delle emozioni

Se ci pensate bene, l’amore racchiude anche tutte le altre emozioni.

Ad esempio nell’amare il nostro partner si riconoscono altre emozioni come la paura o la gioia.

O ancora quando amiamo qualcuno e non siamo corrisposti arrivano rabbia e tristezza.

Insomma, l’amore è così importante perché in ogni emozione ne troviamo sempre un po’.

L’amore permette di vivere più a lungo

Lo studio Grant condotto presso l’Università di Harvard va avanti da ottant’anni e ha messo in luce che è proprio l’amore a farci vivere meglio e più in salute.

Secondo diversi test condotti sul campione considerato, l’amore aiuta il cervello a mantenersi sano.

L’amore di cui si parla non è per forza inteso come relazione romantica ma anche in termini di rapporti affettivi in famiglia oppure in amicizia.

Insomma, è scientificamente provato che ogni forma di amore sia altamente benefica.