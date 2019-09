Volete lasciare il fidanzato ma non sapete come fare o sentite di non riuscirci: colpa di alcuni meccanismi psicologici. Ecco come riconoscerli e sbloccarli

Lasciare il fidanzato richiede una buona dose di consapevolezza di sè e non è facile, anche se non si è più innamorati.



Quando si vuole rompere una relazione che è stata significativa entrano in gioco dinamiche che possono scatenare blocchi e ansia al solo pensiero del cambiamento.

E se poi mi pento? È la domanda classica che la maggior parte delle persone si pone.

Il senso di colpa verso quella persona buona e brava, poi, non fa altro che farci desistere dall’impulso di lasciarla e così si rimane intrappolati nella routine che però rende infelici.

Tutta colpa, insomma, di alcuni meccanismi psicologici che vanno riconosciuti e sbloccati.



Ecco quali sono e come riuscirci.



(Continua sotto la foto)

Vi mancherà, ed è giusto che sia così



I pensieri che si rincorrono si fermano anche sull’eventuale nostalgia che potreste sentire.

È molto probabile che il partner che avete lasciato vi mancherà.

La routine quotidiana si spezzerà, avrete bisogno di ricostituire nuovi ritmi e di riorganizzare la vostra vita personale.

La mancanza sarà naturale.

Tuttavia dovreste accettare questo distacco accogliendo i momenti di sconforto e di tristezza.

Se avete fatto la cosa giusta lo sentirete a prescindere dalla mancanza.



La dipendenza affettiva

Attenzione perché se volete lasciarlo ma vi sentite bloccate, potreste esservi scontrate con il meccanismo della dipendenza affettiva.

Non è amore, non è sentimento, ma è una particolare relazione con il partner da cui ci si sente dipendenti.

Il concetto di sottofondo richiama l’idea che si ha valore solo se c’è qualcuno di fianco che lo confermi.

Se il vostro partner conferma il vostro valore volendo ancora tenere in piedi la relazione potreste fare un gran fatica a distaccarvene.

Tenere a mente che si tratta di un meccanismo psicologico può aiutare a vedere la situazione con più lucidità.

È il partner perfetto (per gli altri)

Tutti quelli che avete intorno dicono che siete fidanzate con il ragazzo perfetto e questo vi blocca.

Ogni volta che sentite questa frase vi martoriate con sensi di colpa e giudizi verso voi stesse.

Non vi sentite capite e pensate di essere sbagliate, d'altronde chiunque vorrebbe essere nei vostri panni.

Il punto è che potrebbe essere davvero il ragazzo perfetto per gli altri ma non lo è più per voi e questo dovrebbe bastare per prendere una decisione.



Avete paura di rimanere soli

Il blocco nel lasciare il partner spesso è conseguenza della paura di rimanere soli.

In altre parole, se ti lascio chi si prenderà cura di me?

Anche questo timore profondo arriva da un’insicurezza personale che spesso mette alla prova anche le persone che solo apparentemente sembrano sicure.

E se fosse arrivato il momento di prendersi cura di sé (senza aiuti esterni)?