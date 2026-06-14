I litigi col partner scoppiano sempre dalle piccole cose e finiscono fuori controllo. Pronunciare questa semplice frase cambierà tutto

Nel corso degli anni, diverse ricerche e diversi studi hanno dimostrano che litigare in coppia, da solo, non è un segnale che la relazione sia alla frutta. Il punto è come si litiga: se il conflitto costruisce o devasta.

Il problema nasce quando vi ritrovate sempre sulla stessa scena: si parte da un piatto nel lavello e si arriva, in due minuti, a rinfacciare una cosa del 2016. E alla fine vi chiedete come sia potuto succedere.

Uno psichiatra formato ad Harvard, Frank Anderson, ha condensato in una sola frase un modo diverso di vivere quei momenti. Una frase semplice, quasi spiazzante, che può placare una discussione in pochi secondi perché sposta il fuoco da fuori a dentro.

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La frase dello psichiatra di Harvard che cambierà per sempre il vostro modo di litigare

Frank Anderson, psichiatra formato alla Harvard Medical School ed esperto internazionale di trauma e relazioni, lavora da anni con coppie intrappolate negli stessi litigi. Dal suo lavoro nasce una massima diventata virale: in originale è una breve frase in inglese che, tradotta, suona più o meno così.

«Quando la reazione è intensa, parla di te».

Cosa significa? Se la vostra rabbia, tristezza o paura è enorme rispetto a quello che è appena successo, probabilmente non riguarda solo il presente. Quell’intensità spesso tocca una ferita più antica: la paura di essere abbandonati, il sentirsi sempre messi da parte, un’infanzia dove bisognava urlare per essere ascoltati.

Il partner magari ha fatto una cosa oggettivamente piccola, ma ha premuto un tasto molto grande dentro di voi.

Anderson invita a fare un passo indietro: invece di puntare il dito e dire «è colpa tua se sto così», riconoscere che quella valanga emotiva parla anche della vostra storia.

Questo non assolve l’altro da eventuali comportamenti scorretti. Significa solo che, prima di reagire, vi prendete la responsabilità delle vostre emozioni. Ed è qui che questa frase può diventare la vostra frase per calmare una lite di coppia.

Come usare la frase durante una lite di coppia

La teoria è interessante, ma cosa succede quando il cuore batte forte e vi viene voglia di “vincere” la discussione? Anderson propone un micro-rituale da usare in tempo reale.

Primo passo: notare l’intensità. Vi accorgete che la voce si alza, il respiro si accorcia, sentite il bisogno di dire “tu fai sempre” o “tu non fai mai”. In quel momento potete ripetervi mentalmente: «Se è così intenso, parla di me». Solo questo pensiero crea un piccolo spazio interno.

Secondo passo: dirlo ad alta voce, in modo semplice. Frasi come:

«Mi sto rendendo conto che mi sto accendendo tantissimo, ho bisogno di un attimo».

«Mi sento molto agitata, non voglio dirti cose di cui poi mi pento, possiamo rallentare un secondo?»

Dichiarare il vostro stato sposta il clima. L’altro non si sente accusato, ma messo al corrente di ciò che succede dentro di voi. È il cuore delle frasi in prima persona, le famose I‑statements adattate in italiano.

Terzo passo: rientrare nella conversazione usando quel linguaggio. Per esempio:

«Mi sento messa da parte quando succede questa cosa, e per questo reagisco male».

«Capisco il tuo punto di vista, ma io in questo momento mi sento ferita».

«Mi importa più del nostro rapporto che avere ragione, quindi vorrei capire meglio cosa succede a entrambi».

Queste formulazioni non negano il problema, ma lo spostano dal tribunale del “chi ha ragione” allo spazio in cui ci si racconta come ci si sente. Secondo molti psicologi, questo tipo di comunicazione assertiva riduce la difensività ed è una delle chiavi dei conflitti costruttivi.

Cosa fare quando la frase non basta

Ovviamente questa frase non è una bacchetta magica. Non va usata per giustificare mancanza di rispetto, umiliazioni o, peggio, violenza fisica e psicologica. Se nella relazione ci sono insulti continui, controllo, minacce, paura, il problema non è “come litighiamo”, ma la sicurezza stessa del rapporto. In questi casi servono reti di aiuto specifiche, non solo strumenti di comunicazione.

Ci sono poi situazioni in cui, pur senza dinamiche estreme, vi rendete conto che i litigi sono troppo frequenti o troppo intensi. Se uno di voi due si sente costantemente infelice, se si passa dalle urla al silenzio punitivo, o se non riuscite più a parlarvi senza che scoppi qualcosa, può essere il momento di valutare una terapia di coppia. Gli esperti ricordano che chiedere aiuto è un atto di cura, non un’ammissione di fallimento.

Resta una domanda pratica: questa frase va detta a voce alta o solo a se stessi? All’inizio può essere utile usarla prima internamente, per fermare l’ondata emotiva. Quando vi sentite un po’ più stabili, potete condividerla con il partner: «Mi sto accorgendo che la mia reazione è molto forte, credo che parli anche di cose mie».

Un’altra paura comprensibile è: sembra che mi stia dando tutta la colpa. In realtà no. Riconoscere che l’intensità è vostra non significa dire che l’altro abbia ragione. Significa solo distinguere tra il fatto concreto e la vostra storia emotiva, così da poterne parlare con più lucidità.

Infine, sì, questa logica funziona anche fuori dalla coppia: con un genitore, un collega, un’amica. Ogni volta che l’emozione è enorme rispetto alla situazione, potete usarla come bussola interna. La frase di Anderson non cancella i conflitti, ma vi restituisce il potere di scegliere come attraversarli.