Emotività eccessiva e relazioni spesso non vanno d'accordo: ecco come comportarvi se siete (troppo) emotive e volete una storia d'amore che funzioni

Ah l'amore che travolge e che vi fa sentire così incredibilmente scombinate, quel fuoco che vi tiene vive e vi fa fare follie e che vi fa sentire costantemente preda delle vostre emozioni.

Il problema è che le emozioni positive convivono con quelle negative e in amore, soprattutto agli inizi, la paura può prendere il sopravvento.

Ecco perché se siete una persona molto emotiva che cerca di avere una relazione stabile e duratura dovreste riconoscerlo e tenervi a freno almeno un po'.



Ecco come.



Non dovreste mettere in atto tutto quello che provate

Se avete superato l'adolescenza non dovreste mettere in scena immediatamente tutto quello che provate.

Il rischio è quello di sembrare una pazza psicopatica in balia degli ormoni, questo non significa mentire ma semplicemente darsi il tempo di capire quello che state provando.

Respirate, aspettate e prendetevi il tempo per capirvi, solo dopo potete trovare il giusto modo di condividere quello che sentite.

Mettete subito già quel telefono: ok, vi manca, ma fate sentire la mancanza anche a lui, non precipitatevi subito a scriverglielo.

Le emozioni non gestite travolgono

Se vivete assecondando i vostri scoppi emotivi rischiate di travolgere chi vi sta di fronte come una diga che esplode e di spaventarlo.

Invece di soffocare il vostro nuovo flirt di insicurezze e sentimenti chiedetevi perché vi sentite così e non ribaltate le vostre insicurezze su di lui in una continua richiesta di attenzioni e di conferme.

Provate a essere un fiume tranquillo che scorre e non una specie di tzunami che arriva minaccioso.

Dovete assumervene la responsabilità

Nessuno può gestire le vostre emozioni, siete voi e solo voi che dovete imparare a farlo e non potete in alcun modo accusare gli altri di non capirvi o di non accettare quello che siete.

Se vi sentite fragili e insicure non è sempre colpa di quel poveretto che ha deciso di uscire con voi, non esistono gli uomini che vi salvano dalle vostre insicurezze, dovreste farlo voi.

Solo quando riuscirete a capire come disinnescare le emozioni negative potrete stare in modo sano con un'altra persona.

Non prendetevela con voi stesse

Essere una persona emotiva non significa essere sbagliata: non dovete cambiare, dall'emotività nasce anche la capacità di vivere dei momenti della vita in modo molto intenso e vero.

Non prendetevela con voi stesse, dovete solo imparare a gestirvi e utilizzare questa qualità a vostro favore, se imparerete a conoscervi e a volervi bene sarà più facile.

Non è tutto bianco o nero

Esistono anche le vie di mezzo, soprattutto in una storia agli inizi, non può essere l'uomo della vostra vita o la persona peggiore sulla faccia della terra a seconda dei giorni della settimana.

Non deve per forza essere o tutto o niente, imparate a godervi i momenti di calma, quelli in cui le cose che provate si assestano: questo non significa che lui non vi ami più, è solo un modo naturale di far evolvere una storia.

State calme.

Non vivete nella paura

La paura è una delle emozioni che meno vi permette di essere felici, e affrontare una relazione con la paura che possa finire è il primo modo che potete mettere in atto per autosabotarvi.

Cosa serve per non avere paura? Serve avere coraggio, provate a non vivere una nuova storia nell'ombra del fallimento.

Come? Cercando di viverla con leggerezza e non in modo troppo serio, avete vissuto tutta la vita senza di lui, siete sopravvissute a cose peggiori e in più viverla liberamente è la vostra migliore chance per farla funzionare.

I fatti parlano di più delle manifestazioni emotive

Imparate a parlare con i fatti, fate vedere quello che siete e che provate nelle cose di tutti i giorni, con la costanza e la fermezza.

Non servono delle manifestazioni super esplosive e da film romantico per far capire quello che si prova o per essere sicure che lui vi ami veramente, gli uomini che hanno fretta di dire che vi amano con le parole sono spesso quelli che poi se lo rimangiano appena cambia il vento.

Qualsiasi cosa succeda andrà bene

Se iniziate una relazione con la paura di poterla perdere e di poter soffrire terribilmente per una rottura non vi farete un gran favore, farete qualsiasi cosa per poterla tenere in vita, anche passare sopra voi stesse più e più volte.

Ripetetevi che qualsiasi cosa succederà voi starete bene e voltate pagina se non vi rende più felice, perché qualsiasi cosa accada andrà bene e se non era quello per voi la cosa migliore che possiate fare è lasciarvelo alle spalle.