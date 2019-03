Per migliorare la vita sentimentale ci sono frasi che se ripetute diventano vere, ci aiutano a pensare positivo e vedere da un'altra prospettiva le cose

Ci sono delle frasi che se ripetute molto spesso possono definire il vostro destino, esistono delle automaledizioni negative che vi fanno chiudere a riccio e dei mantra positivi, che al contrario, possono cambiare, o almeno migliorare, il vostro modo di vedere la realtà.

Certo, questo non vi farà materializzare un principe azzurro sotto casa ma almeno vi proteggerà dalle storie negative e dalle autoflagellazioni inutili: iniziate a pensare in modo diverso e vedrete che tutto vi sembrerà più semplice, anche ricominciare ad amare in modo sano e senza averne paura.

La felicità non dipende dal vostro peso

La causa di tutti i vostri mali non sono i carboidrati, non è la pizza che vi siete mangiate ieri sera o il fatto che non avete un fondoschiena di marmo.

Certo, non significa che non dovete avere cura di voi stesse ma stare perennemente a dieta non vi farà trovare prima un fidanzato, anzi, una donna che non si gode il cibo è solo più triste e nervosa.

Mangiatevi un panino ogni tanto, vedrete che sarete sicuramente più felici.



Il futuro porta cose belle

Il futuro non è una porta su un sentiero buio o una stanza paurosa perché sconosciuta, non dovrebbe spaventarvi perché non sapete come sarà ma dovrebbe rendervi felice perché è come un foglio bianco, che potete riempire e colorare a vostro piacimento.

Se pensate che non sarà mai migliore di così vi accontenterete di tutto quello che vi passerà davanti, come un cane affamato, se invece, al contrario, pensate che porti solo cose belle, andrete avanti armate di un bel sorriso.

Potete essere felici

E solo voi potete decidere veramente di esserlo.

Non serve qualcuno che arrivi a salvarvi, non serve la metà della mela, siete già voi la vostra mela e potete scegliere di essere voi l'unica vera persona che può rendervi felici.

Come? Smettendola di farvi del male, smettendola di dare agli altri il potere di mortificarvi o di cambiare il vostro umore, imparando a scegliere le cose che vi fanno bene e ad evitare quelle che vi fanno male.

Se scegliete di essere felici vedrete che qualcuno che vorrà camminare insieme a voi, prima o poi, arriverà. Nel frattempo divertitevi.

Non è mai troppo tardi

Smettetela di dirvi che avete perso il treno, che tutti i vostri amici del liceo sono ormai fidanzati, che più passa il tempo più è difficile trovare qualcuno e che voi ormai siete destinate a rimanere per sempre e nei secoli dei secoli una vecchia zitella.

Se ve lo ripetete ogni giorno probabilmente sarà così, se invece iniziate a pensare che avete passato un periodo con voi stesse, che vi serviva per conoscervi di più, che forse ora avete più consapevolezza e siete una versione migliore di voi e no, il tempo che passa non vi spaventa, allora non sarà mai troppo tardi.

Chi non vi vuole non vi merita

Non è una frase da film di Serie B o da cioccolatini, è qualcosa che dovreste ricordarvi sempre.

Non ci sono principi azzurri da rincorrere o donnaioli che vengono salvati da ragazzine sprovvedute, non dovreste inseguire qualcuno che non c'è o dare spazio a chi il vostro spazio non lo vuole.

Per stare insieme servono solo due cose, la volontà e un progetto comune, il resto sono solo giustificazioni da romanzetti e vi fanno perdere tempo.

Non siete strane, siete speciali

Non fatevi definire, non fatevi dire come dovreste essere da qualcun altro, voi siete diverse perché siete vive e uniche ma come ogni persona su questa terra.

Non iniziate a pensare che il fatto di essere single sia una specie di incapacità di amare, che se è molto che non avete una relazione duratura allora avete qualche problema.

Il rischio è quello di piangersi addosso, ma non è sicuramente la via migliore, siate fiere delle vostre stranezze, esisterà qualcuno a cui piaceranno un sacco, sopratto se intanto piacciono a voi.

Se una relazione è fallita, non devono fallire tutte

La vita continua anche se una storia finisce, fallire in amore non è un delitto che viene punito con la morte, a tutti è successo, chi più e chi meno, e questo non significa che dovete rinnegare il vostro passato ma neanche che siete destinate a farlo in eterno.

Cercare conferme di un continuo fallimento non vi farà soffrire di meno, non vi farà soffrire di meno, quindi tanto vale rischiare, in fondo chi fallisce di più è solo chi ha provato, ha vissuto, ha amato di più.



E alla fine ne sarà valsa la pena.

Siete belle

Cercare conferme negli altri vi renderà incredibilmente insicure e incredibilmente fragili, siete belle e dovete avere cura di dirvelo ogni mattina, da sole.

Se pensate di essere belle e speciali non accetterete compromessi, non vi farete sminuire, non andrete in cerca di relazioni tossiche, che possono solo farvi del male, andrete avanti a testa alta, fiere e vedrete che questo vi farà camminare incontro a un futuro pieno di colori e che profuma sempre di primavera.