Una ricerca ha trovato alcune caratteristiche fisiche che contraddistinguono i traditori: ecco dunque come capire se un uomo di tradisce a un solo sguardo

Finalmente una risposta sull'annosa questione delle corna: come capire per tempo chi le fa e con chi invece possiamo dormire sonni tranquilli?

Dato per assodato che, salvo casi eccezionali, traditori lo si è o non si è di indole, una nuova ricerca scientifica pubblicata sul Royal Society ha dimostrato che uomini e donne senza saperlo riescono a valutare le probabilità di infedeltà degli uomini semplicemente guardandone una foto.

Attenzione: infedeltà degli uomini, non delle donne.

La ricerca

A un gruppo di 1.500 persone di origine caucasica è stato chiesto di guardare le foto di 189 adulti caucasici , 100 uomini, 89 donne.

Successivamente è stato chiesto loro di valutare se la persona nella foto fosse stata infedele nelle relazioni passate. I ricercatori hanno poi esaminato l'accuratezza delle loro risposte.

Lo studio ha descritto i risultati così:

«Abbiamo trovato un'accuratezza non prevista nei giudizi maschili di probabile infedeltà dati dallo stesso sesso, quindi uomini su uomini ma non uomini su donne.

Al tempo stesso le donne si sono rivelate più accurate a individuare il tradimento quando analizzavano gli uomini, meno brave invece quando c'erano altre donne nello scenario.

In sintesi, sia uomini che donne hanno mostrato un'accuratezza al di sopra della media nel riconoscere possibili atti di infedeltà, ma solo per i volti degli uomini e non delle donne».

In altre parole, sia uomini che donne riescono, con un semplice sguardo, a capire quanto è probabile che un uomo tradisca.

Come riconoscere il volto di un traditore seriale

I ricercatori hanno continuato dicendo che i partecipanti si focalizzavano sulla «mascolinità facciale» per giudicare l'infedeltà degli uomini nella foto.

Secondo i ricercatori, la mascolinità facciale è un «Segnale consolidato che indica la propensione ad adottare strategie di accoppiamento a breve termine».

In altre parole, gli uomini con lineamenti molto marcati hanno maggiori probabilità di essere ritenuti infedeli.

E lo sono anche: questi stessi uomini avevano infatti riferito di essere stati traditori.

Ma che genere di lineamenti maschili sono stati considerati nella ricerca? Folte sopracciglia, una mascella ben marcata e labbra sottili.

Tuttavia, i ricercatori hanno sottolineato che i risultati sono modesti e basati su un campione di persone troppo limitato.

Quindi, care donne, se il vostro uomo possiede tutti i requisiti di mascolinità qui analizzati, non fatevi prendere dal panico: seguite l'istinto ma non basate le vostre decisioni solo sui lineamenti del suo viso.