Per capire se piaci a un uomo gli indizi a cui fare caso sono molteplici: ne abbiamo selezionati dieci, se ne registrate quattro la risposta è sì

Esistono segnali lampanti e indizi infallibili per capire se una donna piace davvero a un uomo o se sono soltanto viaggi che si è fatta lei. (O che le hanno fatto fare le sue amiche, cosa ancora più probabile).

Ciascuna di noi, in cuor proprio, sa benissimo quali sono questi segnali chiari e a prova di demenza, tuttavia spesso fingiamo di esserceli dimenticati o di non comprenderli appieno per appigliarci a una speranza oppure perché ci piace apparire un po’ tonte, dato che spesso fa parte del nostro irresistibile charme.

Per fugare ogni dubbio e attaccare la cornetta all’amica poco sgamata che vi subissa di illusioni e falsi appigli, ecco i 10 segnali per capire se gli piaci o no. Senza se e senza ma.

Per avere risposta affermativa basta totalizzarne quattro.



1. Ti guarda spesso

Suona come lapalissiano, è vero, tuttavia spesso noi donne non siamo proprio volpi quando si tratta di accorgersi se piacciamo o meno a un uomo.

Quindi scriviamolo a caratteri cubitali: se uno ci guarda spesso e volentieri, magari con la pupilla un po’ lasciva o con la proverbiale forma a cuoricino, è un segnale che gli piacciamo.

Potrebbe non esserlo solo nel caso ci accorgessimo una volta rincasate che avevamo un pezzo di insalata tra i denti.



2. Ti tratta con sufficienza

Un retaggio dell’infantilismo proprio degli ex bambini maschi è quello di non fare immediatamente capire alla bambina che il suo cuore batte solo per lei (e per il Subbuteo).

I maschi adulti hanno ancora questa fissazione inconscia e intrinseca di trattare con sufficienza le donne a cui in realtà vorrebbero fare una dichiarazione in ginocchio, con tanto di baciamano per non dire brillozzo.

3. Arrossisce in tua presenza

Il maschio alfa ci prova e ci riprova, tentando di affinare la tecnica del trattare con sufficienza la donna che gli piace, ma alla fine la biologia ha la meglio e lo fa arrossire rovinando tutto il teatrino che aveva costruito.

Nonostante la specie dell’Omm Sapiens (quella che adda puzzà e che quindi poco ha a che fare con l’essere sapiens) sia convinta che disprezzare la donna gli faccia guadagnare punti, grazie al cielo la natura lo smaschera arrossandogli le gote e facendolo quindi apparire tenero e sensibile come la Donna (Sapiens sì, lei) lo vorrebbe dai tempi di Adamo.

4. Ti scrive messaggi carini

Anche questo punto risulta abbastanza ovvio tuttavia la Donna è Sapiens in tutto ma a volte l’eccezione che conferma la regola è quella dell’accorgersi del corteggiamento.

Purtroppo non siamo gibboni o pavoni con un rituale chiaro e preciso, a prova di fraintendimento: noi donne dobbiamo interpretare e decifrare come se fossimo investigatori privati o addirittura Indiana Jones.

Se arriva un messaggio carino, qualcosa bolle in pentola.

Se i messaggi salgono a due, oltre al fumo c’è un bel po’ di arrosto.

Se arriva il terzo messaggio, beh: di sicuro sarà un invito a cena. Al ristorante, dato che l’arrosto si è bruciato a furia di messaggiare.

5. A volte balbetta

Oltre all’arrossire, un altro segno che il maschio percepisce come di ignobile debolezza ma che in realtà alle donne piace tanto è la balbuzie provocata dall’agitazione.

Non c’è signora che non si senta onorata da quel delizioso scombussolamento che provoca in lui.

Balbettare mentre si rivolge a voi è un indizio lampante del fatto che non è indifferente alla vostra presenza.

6. Quando ti parla, esisti solo tu

Niente cellulare, non si guarda attorno, non giocherella con il portachiavi: se quando un uomo vi sta parlando esistete soltanto voi come fulcro di tutto il suo mondo, o siete la sua analista oppure significa che gli piacete tantissimo.

Ma non preoccupatevi: anche quando qualcuno controlla spesso lo schermo dello smartphone o tamburella le dita sul tavolo potrebbe essere perso di voi!

A volte gli uomini lo fanno per stemperare l’ansia di prestazione.

7. Si sforza di apparire brillante

Dopo l’arrossimento e il balbettio, il terzo lampante indizio del fatto che gli piacete è lo sforzo sovraumano per apparire brillante.

Dove con brillante non s’intende pagare il conto, ma di cercare a tutti i costi di strapparvi una risata, fare battute su battute, tentare di apparire più sveglio, acculturato o intelligente di quanto non sia.

Chissà quando l’uomo si accorgerà che in questi casi gioca sempre a carte scoperte e non c’è bluff che tenga!

8. Abbassa la voce

Un altro trucchetto ben collaudato da generazioni e generazioni di maschi alfa è quello dell’abbassare il tono di voce.

Lui lo fa per spingere la donna ad avvicinarsi, creando così quel contatto fisico che sta alla base del secondo step (e poi terzo, quarto, quinto, fino al fatidico contatto fisico del bacio all’altare) ma non sa che la donna alfa si tramanda esattamente dallo stesso numero di generazioni la regola che abbassare la voce indica che si sta per sparlare di qualcuno alle sue spalle.

Quindi ogni donna si ritroverà delusissima dal fatto che non c’è nessun pettegolezzo in serbo per lei.

9. Ti prende in giro

Un modo più elegante dell’infantilismo dato dal trattare con sufficienza la ragazza che piace è quello del prenderla in giro.

Anch’esso retaggio bambinesco, tuttavia si tratta di una fase del corteggiamento meno antipatica, anzi: molte donne adorano quell’albeggiare dell’innamoramento, quando sorge la passione che si accompagna alla scanzonatura perpetua di lui.

A noi donne piace essere prese in giro in questo modo. Diaciamo che si tratta di una delle ruote da pavone che preferiamo dell’uomo.

10. Cerca il contatto fisico

Come accennato poco fa, il fine ultimo dell’uomo è proprio il contatto fisico.

Non quello del bacio all’altare e nemmeno quello a cui starete pensando.

Gli uomini in verità sono inguaribili romantici che non vedono l’ora di sfiorare la mano di lei, di essere abbracciati e sbaciucchiati in maniera tenera.

Se loro amano così tanto essere presi sottobraccio, noi non prendiamo sottogamba la cosa: facciamogli sentire il nostro calore!