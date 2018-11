Andare in fissa con una persona non è mai una buona idea: vi spieghiamo perché l'ossessione non porta mai a niente di buono (e nemmeno a una relazione)

Una canzone dance piuttosto fortunata degli anni 90 intonava «You can't run from my obsession. I will get you, you will be mine», ed era chiaro a tutti che il povero mal capitato non si sarebbe mai innamorato di questa pazza che gli diceva che non avrebbe avuto scampo e che lei avrebbe continuato a inseguirlo fino alla prossima ossessione.

Il fatto è che fissarsi su qualcuno non è mai sano, è la cosa più lontana dall'amore e oltre a farlo scappare non vi fa ottenere molti altri effetti.

E se non ci volete credere sulla fiducia, eccovene il perché.

Non è sano

Succede di scambiare quel tilt che si innesca dentro di noi quando qualcuno non ci considera con l'amore.

No, quello non è amore ma «ossessione» e difficilmente da un ossessione si arriva a qualcosa di sano.

Finirete sempre per interpretare la parte della pazza schizzata che supplica attenzioni con qualcuno che non ne vuole proprio sapere di lei.

Questo perché molto spesso ci buttiamo a bomba sulle situazioni complicate, scambiando l'amore per un romanzo russo ma, ripetete: «non sono Anna Karenina».

Lo state idealizzando

Vi ricordate tutte le volte che avete detto alle vostre amiche che il tipo che vi piaceva tantissimo era perfetto, bellissimo, intelligentissimo e vi ricordate quando a distanza di un paio d'anni lo avete incrociato di nuovo e avete pensato «ma come faceva a piacermi questo qui».

Ecco: questa volta non è diverso.

Lui non è perfetto, è molto probabile che lo stiate disegnando voi così.

Non potete innamorarvi di chi non conoscete

Se non sapete poco o nulla di lui non potete pensare di esserne innamorate.

Non importano le farfalle, i brividi, le lucciole e quelle cose che vi convincete esistano nel mondo romantico delle fiabe, se non lo conoscete non potete dire di essere innamorate.

Non sapete se mentre dorme emette dei suoni strani, se la sua famiglia è imbarazzante, se di nascosto legge i romanzi Harmony di sua madre o se gira i calzini per non lavarli.

I social non sono la verità

Anche se avete visto tutte le sue stories nel corso degli ultimi due mesi non significa che sapete davvero qualcosa di lui.

Quello che si mostra sui social è quello che vogliamo che gli altri pensino della nostra vita, non la nostra vita: ricordatevelo.

Potrebbe avere addirittura una fidanzata e postare solo foto delle partite di basket.

L'amore impossibile non è amore

Vi siete mai chieste perché vi trovate sempre a inseguire qualcuno che non vi si fila?

Forse perché siete innamorate, più che di lui, di quello struggimento che provavate nello scrivere duecento volte il suo nome su un diario: solo che a quattordici anni andava benissimo, quindici anni dopo che forse non dovrebbe essere più così.

State perdendo tempo

Elencate le vostre ossessioni degli ultimi anni e scrivete i motivi per cui avete chiaramente perso del tempo e delle energie dietro di loro e poi scrivete i motivi per cui vi piacevano e le cose che vi hanno deluso.

Vi renderete conto che se foste andate più piano non avreste perso del tempo ma soprattutto non avreste perso la dignità.

Non dovreste pensare a qualcosa che non esiste

Forse questa storia esiste solo nella vostra testa e non necessariamente per lui o per il mondo intero.

Quindi, ripesate tutto, pensateci il giusto e dategli importanza solo se si trasforma in qualcosa di vero, in questo modo non farete scappare il povero malcapitato che se no verrebbe investito dalle vostre aspettative e dal vostro entusiamo sproporzionato.

Potreste lasciar passare dei treni

Mentre siete lì a scrivere il suo nome su tutte le pareti della vostra mente e a sfracassare le scatole a tutte le vostre amiche con tutto quello che lui dice e che lui fa, potreste perdervi quello che potrebbe essere l'uomo della vostra vita.

Avete presente quel tizio che ha cercato di parlarvi mentre voi vi accanivate a pensare al perché non fosse arrivato l'altro?

Ecco, era lui, ma l'avete perso.