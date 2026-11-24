Biglietti del cinema scoloriti, tazze scheggiate, maglioni mai più messi: secondo la psicologia, dietro questi oggetti apparentemente inutili si nasconde spesso un legame speciale (e complesso) con il passato.

Nel 2013 il manuale diagnostico degli psichiatri, il DSM-5, ha riconosciuto il disturbo da accumulo come categoria autonoma. Le stime parlano di un 2-6% della popolazione coinvolta, persone che vivono sommerse dagli oggetti fino a non riuscire quasi più a usare gli spazi di casa. La maggior parte di noi, però, non rientra in questo quadro clinico, pur facendo fatica a liberarsi di biglietti, scontrini, regali, vestiti che non userà più.

Secondo gli psicologi, il comportamento di conservare oggetti ricordo apparentemente inutili non parla tanto di disordine quanto del nostro rapporto con il tempo. Gli oggetti diventano ancore di memoria autobiografica: rassicurano, raccontano chi siamo stati, talvolta ci proteggono dalla paura di cambiare. Altre volte però rischiano di tenerci bloccati, come se il passato avesse occupato l'armadio prima ancora che la vita presente.

Perché è così difficile buttare certi oggetti

Razionalmente sappiamo che il biglietto del concerto non è il concerto, che il vestito della maturità non è la nostra giovinezza. Eppure, quando lo teniamo in mano, qualcosa di quel momento sembra tornare presente. Una psicologa che studia la nostalgia racconta che molte persone provano disagio all'idea di buttare un souvenir perché lo vivono come un gesto di tradimento verso il ricordo.

In questi casi l'oggetto funziona come un sostituto della persona o dell'esperienza con cui è legato. Una foto del nonno contiene simbolicamente "qualcosa" di lui; una sciarpa appartenuta a una sorella che non c'è più diventa quasi intoccabile. Buttare quegli oggetti può farci sentire irrispettosi, ingrati, come se stessimo cancellando chi abbiamo amato.

Non si tratta solo di affetto. Alcuni studi parlano di estensione del Sé: consideriamo certi oggetti come parti della nostra identità. Il peluche dell'infanzia, la tazza preferita in ufficio, la collana della nonna creano continuità tra chi eravamo e chi siamo oggi. Sono come piccoli ponti materiali che collegano passato, presente e futuro, e ci aiutano a sentirci sempre la stessa persona anche mentre tutto intorno cambia.

Legame speciale con il passato o disturbo da accumulo?

Per la maggior parte delle persone conservare qualche scatola di ricordi è un comportamento del tutto sano. Si scelgono pochi oggetti significativi, gli spazi restano vivibili, l'idea di buttare qualcosa suscita forse malinconia, ma non panico. Gli oggetti servono a regolare le emozioni, a consolarci nei momenti difficili, a dare un senso di continuità senza invadere ogni stanza.

Il disturbo da accumulo, o disposofobia, è diverso. Secondo il DSM-5 si parla di disturbo quando c'è una forte difficoltà a disfarsi degli oggetti, spesso accompagnata da un bisogno intenso di acquisirne di nuovi, e quando il risultato è un tale ingombro da compromettere l'uso normale degli ambienti domestici. Le ricerche indicano una prevalenza intorno al 2-5% della popolazione, e in questi casi l'aiuto di uno psicoterapeuta è fondamentale.

In mezzo c'è un'ampia zona grigia, dove rientrano molti comportamenti quotidiani. In Italia pesa anche la cultura del "non si butta via niente", nata dalla paura della scarsità del dopoguerra e rimasta come eco nelle generazioni successive. A volte conserviamo perfino oggetti legati a ex partner o a periodi difficili: possono essere memoriali per chi non vogliamo dimenticare, oppure modi inconsapevoli per punirci e restare incollati a un capitolo chiuso.

Come conservare il passato senza restarne prigionieri

Un modo pratico è scegliere pochi oggetti-simbolo per ogni "capitolo" della propria vita, e lasciare andare il resto. Una scatola per l'infanzia, una per le amicizie, una per le storie d'amore: il criterio non è il valore economico, ma la capacità di evocare un ricordo caldo, non schiacciante.

Se un oggetto occupa troppo spazio fuori e dentro di voi, potete salutarlo con un piccolo rituale: fotografarlo, raccontarne la storia, poi donarlo o riciclarlo. Il ricordo resterà comunque, anche in forma digitale, mentre l'assenza fisica vi ricorderà che siete liberi di fare posto a nuove esperienze. Se invece gli oggetti invadono ogni angolo e l'idea di separarsene vi paralizza, è il momento di parlarne con uno specialista.