Disney lancia lo storybook Storie di coraggio e gentilezza: 14 racconti inediti, in una raccolta digitale, per ispirare i bimbi di tutto il mondo. E per l'Italia sceglie la voce inconfondibile di Noemi

Coraggio, gentilezza e resilienza; capacità di affrontare le paure, di vincere le avversità e di credere in sé stessi per realizzare i propri sogni. Sono questi i valori positivi al centro delle 14 nuove storie che hanno come protagoniste le Principesse e Regine Disney.

Raccolti in una collezione digitale intitolata Storie di coraggio e gentilezza, firmata Disney e arricchita da illustrazioni create da vari artisti di tutto il mondo, i racconti segnano l’inizio della nuova campagna globale: Noi Principesse Sempre, che punta a posizionare le Principesse e Regine Disney come Ambasciatrici di coraggio e gentilezza, valori senza tempo che le accomunano e caratterizzano da sempre.

Colonna sonora di Noi Principesse Sempre è il singolo dal titolo Un Nuovo Inizio, interpretato da diverse artiste a livello mondiale.

Protagonista d’eccezione per l’Italia è la cantante Noemi, che torna a collaborare con Disney dopo aver dato voce alla colonna sonora di Ribelle – The Brave, il film d’animazione 3D Disney e Pixar del 2012 di Mark Andrews e Brenda Chapman.

“Sono davvero felice di essere Ambasciatrice di questa campagna Disney dedicata alle Principesse, perché coraggio e gentilezza sono due valori che sento molto miei, che mi sono stati trasmessi dalla mia famiglia e che cerco di mettere in pratica tutti i giorni”, ha detto Noemi. “Ritengo fondamentale e prezioso trasmetterne l’importanza ai giovanissimi e farlo attraverso nuove storie inedite delle Principesse Disney ci permette di insegnare loro queste qualità importanti attraverso il sogno e la magia”.

Ognuna delle 14 Storie di Coraggio e Gentilezza è dedicata a ragazze e ragazzi supportati da diverse charity europee protagonisti di atti di coraggio e gentilezza nella vita reale.

In Italia, questi modelli di coraggio e gentilezza sono stati individuati grazie a MediCinema Italia Onlus, associazione che promuove la terapia del sollievo attraverso il cinema costruendo vere e proprie sale cinema all’interno delle strutture ospedaliere e luoghi di cura italiani.

Oltre a interpretare la canzone, rendendola grintosa e inconfondibile grazie al suo stile, Noemi dà vita a una delle storie della raccolta, prestandosi con entusiasmo per una causa benefica.

Il video completo della lettura di Noemi della storia di Cenerentola è disponibile sul sito di MediCinema Italia Onlus.

Qui sotto, invece, un estratto.

Ogni storia della raccolta digitale è dedicata ad alcuni ragazzi supportati da diverse charity europee, protagonisti di atti di coraggio e gentilezza nella vita reale.

I protagonisti italiani delle dediche speciali sono: Elisa, 10 anni, una bambina che usando la sua creatività e l’amore per l’arte ha disegnato una T-shirt per raccogliere fondi per MediCinema.

E poi, Francesco, 14 anni che ha dimostrato gentilezza sostenendo e aiutando il suo fratellino Matteo, affetto da paralisi cerebrale.

Queste dediche sono un modo per celebrare e ispirare i giovani lettori.

Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni è media partner di Disney per il progetto Noi principesse sempre, a cui dedica una cover - che vede per la prima volta protagoniste di copertina Belle, Cenerentola, Merida, Rapunzel, Vaiana e Jasmine a fianco dell’artista Noemi -, un servizio speciale e un’intervista alla cantante.

Inoltre, solo sul sito di Tv Sorrisi e Canzoni, gli utenti possono scaricare gratuitamente la raccolta di storie inedite Noi Principesse Sempre – Storie di coraggio e gentilezza.

E, poi, tante altre sorprese sui canali social del settimanale, con approfondimenti, curiosità e quiz sulla “Principessa della settimana”.