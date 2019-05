Dal 30 maggio al 1 giugno 2019 al Parc del Fòrum di Barcellona, l'edizione 2019 del Primavera Sound segna una nuova normalità: ecco tema e lineup

Torna la stagione dei festival musicali e anche ques'anno il Primavera Sound si conferma garanzia di qualità e di avanguardia sia per la line up che fa gola agli appassionati di musica di qualità, sia per i temi di cui diventa manifesto.

Un'edizione chiave quella che si svolgerà dal 30 maggio al 1 giugno a Barcellona, edizione che gli organizzatori hanno definito del cambiamento provando a far diventare la Line Up un megafono per poter parlare di un tema caldo come quello della parità di generi per farla diventare la normalità, settare uno standard per non doverne parlare mai più: questa è The New Normal.

Il cambiamento avviene su due livelli: non si tratta più del festival indie per eccellenza ma si spazia attraverso una varietà enorme di generi: dal metal più estremo al reggaeton, passando dal pop, l’hip hop, il jazz, l’elettronica sperimentale, la trap e l'immancabile indie rock, in più si aggiunge un secondo livello, da quest'anno infatti il cartellone sarà per la prima volta al 50% maschile e al 50% femminile, dovrebbe essere normale ma ancora non lo è, ed è per questo che tramite un festival si lancia un messaggio al pubblico e alle nuove generazione e si da un forte segnale di cambiamento.

Dopotutto se il futuro è donna, perché aspettare?

La Line Up rimane una delle migliori tra i festival europei, qui alcuni degli artisti che non dovreste perdervi: FKA Twigs, James Blake, Jarvis Cocker, Miley Cyrus (sì, proprio lei), 070 Shake (appoggiata da Kanye West), Nina Kraviz, Modeselektor, Peggy Gou, Apparat, Tame Impala, Interpol, Erykah Badu e la chiusura, come ogni anno, con DJ Coco

Insomma: sarà un'edizione bellissima.

Foto di AlbaRuperez