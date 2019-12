Partita da Savona per la sua crociera inaugurale nel Mediterraneo, la nuova ammiraglia della flotta Costa è sostenibile e responsabile, sia in porto sia in navigazione

Una vera innovazione per il settore crociere: la nuova Costa Smeralda è la prima nave del Gruppo Costa progettata e realizzata per garantire una significativa riduzione dell’impatto ambientale.

La vera grande novità è l'alimentazione a gas naturale liquefatto (LNG), sia in porto sia in navigazione. Questo combustibile fossile a basso impatto ambientale è il più pulito al mondo: permette di eliminare quasi totalmente le emissioni di ossidi di zolfo (zero emissioni) e particolato (riduzione del 95-100%) e di ridurre le emissioni di ossido di azoto (riduzione diretta dell’85%) e di CO 2 (riduzione sino al 20%).

Oltre a questo, una serie di innovazioni tecnologiche d’avanguardia contribuiranno a ridurre ulteriormente l’impatto ambientale a bordo.

L’intero fabbisogno giornaliero di acqua sarà soddisfatto trasformando direttamente quella del mare, tramite l’utilizzo di dissalatori. Il consumo energetico ridotto al minimo, grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente.

Al via su Costa Smeralda anche un processo di razionalizzazione della plastica monouso (che sulle navi Costa è stata già eliminata da anni per la maggior parte degli utilizzi nel contesto della ristorazione e sostituita con materiali alternativi e che una volta esteso all’intera flotta, porterà a ridurre di oltre 50 tonnellate l’anno il consumo di plastica, anticipando gli obiettivi della Direttiva Europea). Prevista a bordo il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio, che saranno parte di un approccio integrato, finalizzato alla concretizzazione di progetti di economia circolare.

Sulla nuova ammiraglia grande attenzione sarà dedicata alla riduzione degli sprechi alimentari: con il programma 4GOODFOOD, realizzato in collaborazione con la Federazione Europea Banco Alimentare, le eccedenze alimentari saranno distribuite ad associazioni caritative selezionate in ogni porto di scalo compreso nell’itinerario. Costa Smeralda, inoltre, proporrà nel Ristorante LAB attività per coinvolgere gli ospiti in maniera divertente nell’ambito della sostenibilità alimentare.

Grazie alle sue performance ambientali, che superano la normativa internazionale vigente in materia, Costa Smeralda è stata premiata dal RINA (società di certificazione internazionale) con Green Plus, la notazione volontaria di livello più alto per quanto riguarda l’impatto ambientale di una nave.

Costa Smeralda rappresenta un progetto unico, in grado di coniugare l’innovazione responsabile con quella di prodotto, perché offrirà un’esperienza di vacanza mai vista prima, in cui l’ospitalità italiana resta elemento fondamentale e distintivo del nostro brand, ha dichiarato Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere.

Tant'è, proprio in omaggio al design e al “gusto italiano” è stato realizzato a bordo il CoDe - Costa Design Museum, il primo museo allestito su una nave da crociera, a cura di Matteo Vercelloni, con una selezione di oltre 470 pezzi esposti in uno spazio di 400m2.

Come una sorta di smart city itinerante, la nuova Costa Smeralda segna un cambio di rotta epocale nel settore delle crociere sostenibili, ma è solo il primo tassello di un ampio piano di espansione del Gruppo Costa, che ha previsto l'itroduzione entro il 2023 di altre quattro navi alimentate a LNG (la prima sarà Costa Toscana, operativa nel 2021).