Dal 6 all'8 novembre torna l'ottava edizione del Festival del Cinema sul Design, ovviamente in formato digitale.

Il design visto al Cinema. Ossia l' ottava edizione del Milano Design Film Festival, oltre 40 titoli, che dal 6 all'8 novembre racconteranno il rapporto uomo-natura e uomo-città.



Si potranno guardare online e secondo gli orari indicati dal programma pensato dalle curatrici Silvia Robertazzi e Porzia Bergamasco che hanno scelto come tema guida Ri-connettersi: un invito acostruire un presente e un futuro in armonia con la Natura.



Il titolo di questa edizione indicato dai guest curator, Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra, è Ciak in Italy. Registi stranieri nel paesaggio italiano”.



In programma segnaliamo Bread: An Everyday Miracle di Harald Friedl, che racconta la produzione di un alimento basilare come il pane; il road movie Tokyo Ride di Bêka & Lemoine, dove a bordo di una Giulia vintage Alfa Romeo l'architetto Ryūe Nishizawa dello studio SANAA guarda una Tokyo nevroticamente poetica; Autonomy di Alex Horwitz, una riflessione sulla guida autonoma dei veicoli; e l'italianissimo Acquabella - The Last Farm, di Maurizio Della Palma, giornalista del settimanale Grazia, che racconta gli ultimi mesi di vita di una cascina alle porte di Milano, in cui si incrociano famiglie di lavoratori stagionali, una mecenate celebrata dal New York Times, il più famoso direttore d'orchestra russo e un noto cantante che andava lì a fare le prove.



Il programma giornaliero con film, guest e talk è online su: www.milanodesignfilmfestival.com